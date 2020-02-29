«Спартак» всухую обыграл «Динамо» в дерби
Московский «Спартак» в гостях обыграл «Динамо» в матче 20-го тура Тинькофф Российской
Московский «Спартак» в гостях обыграл «Динамо» в матче 20-го тура Тинькофф Российской
Счет в дерби открыл полузащитник
Ранее 29 февраля ЦСКА спасся от поражения в матче с «Уралом». В добавленное время защитник армейцев Марио Фернандес сравнял счет (1:1).
Победа подняла «Спартак» с десятого до восьмого места в турнирной таблице чемпионата. В следующем туре подопечным Доменико Тедеско предстоит встреча с «Краснодаром».