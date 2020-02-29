«Спартак» всухую обыграл «Динамо» в дерби

Источник: РИА "Новости"

Счет в дерби открыл полузащитник красно-белых Зелмхан Бакаев. На 29-й минуте, обыгравшись с Александром Соболевым, хавбек поразил ворота Антона Шунина. Во втором тайме гости удвоили преимущество: на 62-й минуте отличился Роман Зобнин.

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Ранее 29 февраля ЦСКА спасся от поражения в матче с «Уралом». В добавленное время защитник армейцев Марио Фернандес сравнял счет (1:1).