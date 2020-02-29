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18:37 (мск), источник: Lenta.Ru

«Спартак» всухую обыграл «Динамо» в дерби

Московский «Спартак» в гостях обыграл «Динамо» в матче 20-го тура Тинькофф Российской премьер-лиги (РПЛ) со счетом 2:0. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

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Источник: РИА "Новости"

Счет в дерби открыл полузащитник красно-белых Зелмхан Бакаев. На 29-й минуте, обыгравшись с Александром Соболевым, хавбек поразил ворота Антона Шунина. Во втором тайме гости удвоили преимущество: на 62-й минуте отличился Роман Зобнин.

Во время загрузки произошла ошибка.

Ранее 29 февраля ЦСКА спасся от поражения в матче с «Уралом». В добавленное время защитник армейцев Марио Фернандес сравнял счет (1:1).

Победа подняла «Спартак» с десятого до восьмого места в турнирной таблице чемпионата. В следующем туре подопечным Доменико Тедеско предстоит встреча с «Краснодаром».

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