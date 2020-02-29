Новиков: Футболисты «Динамо» сделали все возможное для победы над «Спартаком»

В субботу «Спартак» в гостях обыграл «Динамо» со счетом 2:0 в матче 20-го тура чемпионата России.
«Разочарованы результатом. Хотели дома при своих болельщиках одержать победу — не вышло, но наши игроки выложились на двести процентов и сделали все возможное, чтобы выиграть. Не могу упрекнуть их. Просто “Спартак” реализовал свои моменты, а мы — нет», — сказал Новиков.
«У нас в первом тайме три быстрых форварда проделали большой объем силовой и скоростной работы. Мы делали ставку на скорость с учетом медленных защитников “Спартака”. Они действительно подустали, и мы планировали выпустить в этот момент Комличенко. Если бы Николай реализовал два своих шанса — вы бы сейчас говорили, что мы все сделали правильно, но у “Спартака” заходит мяч под штангу, а у нас от штанги отлетает», — добавил он.
«Спартак» опередил «Динамо» и с 25 очками поднялся на девятую строчку турнирной таблицы. Подопечные Кирилла Новикова идут в таблице десятыми, набрав 24 очка. В следующем туре «Спартак» примет 9 марта «Краснодар», «Динамо» 7 марта сыграет дома с «Тамбовом». 4 марта «Спартак» встретится с ЦСКА в матче ¼ финала Кубка России.