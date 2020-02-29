Новиков: Футболисты «Динамо» сделали все возможное для победы над «Спартаком»

«Разочарованы результатом. Хотели дома при своих болельщиках одержать победу — не вышло, но наши игроки выложились на двести процентов и сделали все возможное, чтобы выиграть. Не могу упрекнуть их. Просто “Спартак” реализовал свои моменты, а мы — нет», — сказал Новиков.

«У нас в первом тайме три быстрых форварда проделали большой объем силовой и скоростной работы. Мы делали ставку на скорость с учетом медленных защитников “Спартака”. Они действительно подустали, и мы планировали выпустить в этот момент Комличенко. Если бы Николай реализовал два своих шанса — вы бы сейчас говорили, что мы все сделали правильно, но у “Спартака” заходит мяч под штангу, а у нас от штанги отлетает», — добавил он.