Тедеско: «Спартак» заслужил победу в матче чемпионата России по футболу против «Динамо»

В субботу «Спартак» в гостях обыграл «Динамо» со счетом 2:0.
«Мы рады каждому очку, рады, что победили, победа была заслуженной, но нам повезло в моментах, когда Комличенко попал в штангу и перекладину. Он просто простил нас. Такие ситуации недопустимы, будем работать, чтобы впредь такое не повторялось. С его голами ситуация для нас слишком бы осложнилась», — сказал Тедеско.
«Спартак» опередил «Динамо» и с 25 очками поднялся на девятую строчку турнирной таблицы. Подопечные Кирилла Новикова идут в таблице десятыми, набрав 24 очка. В следующем туре «Спартак» примет 9 марта «Краснодар», «Динамо» 7 марта сыграет дома с «Тамбовом». 4 марта «Спартак» встретится с ЦСКА в матче ¼ финала Кубка России.