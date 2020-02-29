Тедеско: «Спартак» заслужил победу в матче чемпионата России по футболу против «Динамо»

«Мы рады каждому очку, рады, что победили, победа была заслуженной, но нам повезло в моментах, когда Комличенко попал в штангу и перекладину. Он просто простил нас. Такие ситуации недопустимы, будем работать, чтобы впредь такое не повторялось. С его голами ситуация для нас слишком бы осложнилась», — сказал Тедеско.