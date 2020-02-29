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19:58 (мск), источник: ТАСС

Тедеско: «Спартак» заслужил победу в матче чемпионата России по футболу против «Динамо»

МОСКВА, 29 февраля. /ТАСС/. Главный тренер московского футбольного клуба «Спартак» Доменико Тедеско заявил, что клуб заслужил победу в гостевом матче 20-го тура чемпионата России против столичного «Динамо». Об этом специалист заявил на пресс-конференции.

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В субботу «Спартак» в гостях обыграл «Динамо» со счетом 2:0.

«Мы рады каждому очку, рады, что победили, победа была заслуженной, но нам повезло в моментах, когда Комличенко попал в штангу и перекладину. Он просто простил нас. Такие ситуации недопустимы, будем работать, чтобы впредь такое не повторялось. С его голами ситуация для нас слишком бы осложнилась», — сказал Тедеско.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Спартак» опередил «Динамо» и с 25 очками поднялся на девятую строчку турнирной таблицы. Подопечные Кирилла Новикова идут в таблице десятыми, набрав 24 очка. В следующем туре «Спартак» примет 9 марта «Краснодар», «Динамо» 7 марта сыграет дома с «Тамбовом». 4 марта «Спартак» встретится с ЦСКА в матче ¼ финала Кубка России.

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Главные тренеры
Кирилл НовиковДоменико Тедеско
Голы
Зелимхан Бакаев(Александр Соболев)29′
Роман Зобнин(Зелимхан Бакаев)62′
Составы команд
1Антон Шунин
98Александр Максименко
17Сергей Паршивлюк
6Айртон
21Дмитрий Скопинцев
2Самюэль Жиго
4Владимир Рыков
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29Илья Кутепов
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92Николай Рассказов
90′
5Максимилиан Филипп
38Андрей Ещенко
11Себастьян Шиманьски
56′
10Зелимхан Бакаев
72′
27Николай Комличенко
8Гус Тил
88Оскар Хильемарк
80′
77Александр Соболев
83′
77Шарль Каборе
23Джордан Ларссон
Статистика
2Желтые карточки0
0Красные карточки0
5Голевые моменты7
10Удары (всего)11
2Удары в створ6
2Штанги, перекладины0
4Угловые2
12Фолы10
4Офсайды2
Судейская бригада
Главный судьяСергей Карасев(Россия, Москва)
Боковой судьяМаксим Гаврилин(Россия, Владимир)
Боковой судьяИгорь Демешко(Россия, Химки)
ВАРВасилий Казарцев(Россия, Санкт-Петербург)
Ассистент ВАРТихон Калугин(Россия, Москва)
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