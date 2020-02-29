Тедеско разделался с «Динамо»: как «Спартак» выиграл дерби

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20-й тур Российской премьер-лиги является особенным сразу по нескольким причинам — выход чемпионата из зимней спячки, возвращение в большой футбол Александра Кокорина с Павлом Мамаевым и статусный матч «Локомотива» в Санкт-Петербурге с «Зенитом», который неожиданно остался без Артема Дзюбы с Сердаром Азмуном, но, конечно, основное внимание в этот вечер было направлено на Москву, а именно — на район Петровского парка.

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Именно здесь «Динамо» встретилось со «Спартаком». Говорить о принципиальности и особенности этого противостояния (даже учитывая тот факт, что в этом сезоне команды находятся в середине турнирной таблицы) обычно не приходится, но некоторые моменты выделить все-таки стоит.

Во-первых, это старейшее московское дерби. За всю историю — как советскую, так и российскую — команды провели между собой аж 202 встречи во всех турнирах. И если в СССР статистика противостояния была практически идеально равна, то уже в российский период «Спартак» по количеству побед вышел сильно вперед.

Во-вторых, матч проходил 29 февраля — в день, который появляется в календаре раз в четыре года. По этому случаю «Динамо» даже по-особенному обозначило свою билетную программу на встречу с красно-белыми, назвав дерби високосным.

«Уважаемые болельщики! Близится вторая часть чемпионата и начинается она с дерби, с дерби високосного. “Динамо” уверенно играет со “Спартаком” именно в високосные годы. На памяти победы в 1940, 1948, 2012 годах. Все они завершились с одинаковым счетом 5:1. Но именно 29 февраля наш клуб не играл еще никогда в истории чемпионатов СССР и России. Это поистине уникальная дата», — говорилось на сайте клуба.

К слову о билетах. Бело-голубые начали продажу заветных квитков уже с 4 февраля. Правда, в свободную продажу они поступили менее чем за неделю до матча — 24-го числа.

Все 20 дней были выделены исключительно для реализации билетов среди владельцев абонементов, что выглядело неоправданно, потому что у «Динамо» не такая большая армия болельщиков, а владельцев абонементов среди них — в разы меньше.

В итоге ожидаемо в полдень 24 февраля, как отмечали позднее болельщики обоих клубов, в момент открытия свободной продажи серверы сайта бело-голубых не выдерживали наплыва пользователей и «падали».

Оно и неудивительно, учитывая повышенный ажиотаж (а, согласно данным сайта динамовцев, в день встречи в продаже осталось чуть более двухсот билетов, самый дешевый из которых стоил 5400 рублей). Те же, кто не успел выхватить квиток по более комфортной цене, надеялся, что кто-нибудь «выбросит» его уже у стадиона.

В-третьих, этот поединок являлся особенным и потому, что «Динамо» принимало его на своем новом-старом стадионе. «ВТБ Арену» бело-голубые хотели открыть еще в марте прошлого года — как раз матчем со «Спартаком». Но тогда работники арены не сумели подготовить поле к нормальному состоянию, и дерби вновь состоялось в Химках, что стало поводом для глумления в виде поздравления динамовцев с «новосельем».

В Петровском парке на этот раз «Динамо» и «Спартак» сыграли впервые с 2008 года. Именно 12 лет назад, в апреле, стадион «Динамо» принял свое последнее до сегодняшнего дня дерби со «Спартаком», после чего ушел на долгую реконструкцию.

Перед встречей ожидаемо прошел небольшой разогрев, но самым примечательным моментом стала презентация нового кубка Российской премьер-лиги.

Стартовыми составами команды особо не удивили. Разве что Александр Соболев, арендованный «Спартаком» этой зимой из «Крыльев Советов», дебютировал за красно-белых в первом официальном матче с первых же минут, тогда как главный тренер «Динамо» предпочел оставить Николая Комличенко и Максимилиана Филиппа в запасе, предпочтя в атакующей линии Клинтона Н’Жье в тройке с Сильвестром Игбуном и Себастьяном Шиманьски.

Кирилл Новиков и Доменико Тедеско решили начать игру с пятью защитниками: у красно-белых в центре обороны вышло сочетание Джикия-Жиго-Кутепов с фланговыми Айртоном и Рассказовым; а у хозяев к Шуньичу, Ордецу, Рыкову и Паршивлюку добавился Дмитрий Скопинцев, вернувшийся в родной клуб в зимнее трансферное окно из «Краснодара».

На второй минуте матча из-за столкновения небольшое повреждение получил голкипер «Динамо» Антон Шунин, но после вмешательства врачей вернулся в строй. Спартаковцы в целом начали игру активно — Роман Зобнин классной передачей выводил Соболева на ударную позицию, но новичок красно-белых оказался в офсайде. Гости использовали тотальный прессинг и не позволяли передохнуть футболистам хозяев, заставляя тех оперативно двигаться с мячом. Невооруженным взглядом можно было заметить преображение Зобнина в центре поля — россиянин перешел от традиционно разрушительных функций к созидательным и не раз своими тонкими передачами находил впереди Понсе и Соболева.

На 14-й минуте красно-белые упустили стопроцентный момент: давление в центре поля и последовавшая передача от Крала на Бакаева позволили оказаться Соболеву одному в штрафной — заброс спартаковской «десятки» на новичка и последовавший затем удар, переведенный Шуниным в штангу, заставили понервничать болельщиков хозяев.

После интенсивного старта в исполнении гостей инициатива постепенно перешла к команде Кирилла Новикова — динамовцы в качестве противоядия прессингу использовали забросы за спины защитникам, чередуя центральную зону и левый фланг, где Шиманьски раз за разом оказывался быстрее Рассказова, иногда терявшего свою позицию. В итоге на протяжении примерно десяти минут красно-белые никак не могли зацепиться за мяч, тогда как игроки «Динамо» искали ключ для взлома обороны соперника. Но вышло все ровно наоборот — на 29-й минуте счет открыл «Спартак» .

Вездесущий Бакаев после передачи уже замучившего оборону бело-голубых Соболева разобрался в штрафной быстрее Рыкова и Ордеца и пробил в правый угол ворот. Шунин не дотянулся — 0:1!

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После гола гости немного осели на своей половине поля и ждали ответных действий от динамовцев. Хозяева усилиями Клинтона Н’Жье создали неплохую возможность сравнять счет, но крученый удар в исполнении камерунца пришелся выше ворот Александра Максименко. Счет так и остался прежним, после чего Сергей Карасев отправил команды в раздевалку.

Вторая половина игры напомнила всем собравшимся на «ВТБ Арене» и у экранов телевизоров, что на улице еще зима — внезапно обрушившийся на поле снегопад добавил романтики к напряженной атмосфере.

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Напомнили болельщики и о своей акции «Фанат не преступник», которая прогремела не только на весь чемпионат России, но и во многих странах Европы. К слову, это дерби пришлось пропустить заводящему активной трибуны болельщиков «Спартака» Валерию Бевзу (более известному по прозвищу Валера «Амиго»): после нашумевшей истории с его арестом суд Санкт-Петербурга запретил мужчине появляться на спортивных мероприятиях в течение ближайших полутора лет.

Игра возобновилась логичными попытками «Динамо» сравнять счет, но защитная линия красно-белых оперативно ликвидировала собственные ошибки, не позволяя хозяевам выровнять положение. Первая замена в игре произошла на 56-й минуте: Себастьяна Шиманьски сменил Николай Комличенко, дебютировавший в составе бело-голубых в официальных матчах.

Спустя две минуты после своего появления на поле новичок «Динамо» мог сравнять счет: мяч после его удара угодил в штангу. Направь Комличенко снаряд чуть левее, на табло бы зажглись 1:1. Но в итоге там вскоре загорелись совсем другие цифры — 0:2.

Классическое футбольное правило «не забиваешь ты — забивают тебе» сработало и на сей раз. Роман Зобнин обыгрался в штрафной с Бакаевым и технично пробил в дальний нижний угол. Шунин свою команду выручить не сумел.

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После этого Комличенко вновь имел возможность отличиться и… во второй раз пробил по каркасу ворот. Форвард «Динамо» и сборной России ворвался в штрафную, убрал на замахе Жиго и мощно выстрелил, но попал в перекладину.

За 20 минут до конца первую замену сделал Доменико Тедеско, выпустивший вместо Бакаева Гуса Тиля. Нидерландец мгновенно мог довести дело до разгрома, но его выстрел парировал вратарь, а добивание Понсе заблокировал защитник Ордец.

В последние минуты игры спартаковцы были скорее ближе к третьему голу, нежели чем динамовцы к первому.

Но финальный свисток зафиксировал итоговый счет 2:0 в пользу гостей.

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«Спартак» набрал 25 очков и опередил «Динамо» в турнирной таблице чемпионата России, поднявшись на девятую строчку. У красно-белых впереди кубковая игра с ЦСКА, который в матче этого тура РПЛ разошелся с миром с «Уралом» (1:1), а подопечные Кирилла Новикова 7 марта примут «Тамбов».