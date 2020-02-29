Тедеско разделался с «Динамо»: как «Спартак» выиграл дерби
«Спартак» уверенно одолел «Динамо» в первом за 12 лет дерби на исторической арене в Петровском парке. «Газета.Ru» рассказывает,
«Спартак» уверенно одолел «Динамо» в первом за 12 лет дерби на исторической арене в Петровском парке. «Газета.Ru» рассказывает,
20-й тур Российской
Именно здесь «Динамо» встретилось со «Спартаком». Говорить о принципиальности и особенности этого противостояния (даже учитывая тот факт, что в этом сезоне команды находятся в середине турнирной таблицы) обычно не приходится, но некоторые моменты выделить
«Уважаемые болельщики! Близится вторая часть чемпионата и начинается она с дерби, с дерби високосного. “Динамо” уверенно играет со “Спартаком” именно в високосные годы. На памяти победы в 1940, 1948, 2012 годах. Все они завершились с одинаковым счетом 5:1. Но именно 29 февраля наш клуб не играл еще никогда в истории чемпионатов СССР и России. Это поистине уникальная дата», — говорилось на сайте клуба.
К слову о билетах.
В итоге ожидаемо в полдень 24 февраля, как отмечали позднее болельщики обоих клубов, в момент открытия свободной продажи серверы сайта
Оно и неудивительно, учитывая повышенный ажиотаж (а, согласно данным сайта динамовцев, в день встречи в продаже осталось чуть более двухсот билетов, самый дешевый из которых стоил 5400 рублей). Те же, кто не успел выхватить квиток по более комфортной цене, надеялся, что
В Петровском парке на этот раз «Динамо» и «Спартак» сыграли впервые с 2008 года. Именно 12 лет назад, в апреле, стадион «Динамо» принял свое последнее до сегодняшнего дня дерби со «Спартаком», после чего ушел на долгую реконструкцию.
Перед встречей ожидаемо прошел небольшой разогрев, но самым примечательным моментом стала презентация нового кубка Российской
Стартовыми составами команды особо не удивили. Разве что Александр Соболев, арендованный «Спартаком» этой зимой из «Крыльев Советов», дебютировал за
Кирилл Новиков и Доменико Тедеско решили начать игру с пятью защитниками: у
На второй минуте матча
На 14-й минуте
После интенсивного старта в исполнении гостей инициатива постепенно перешла к команде Кирилла Новикова — динамовцы в качестве противоядия прессингу использовали забросы за спины защитникам, чередуя центральную зону и левый фланг, где Шиманьски раз за разом оказывался быстрее Рассказова, иногда терявшего свою позицию. В итоге на протяжении примерно десяти минут
Вездесущий Бакаев после передачи уже замучившего оборону
После гола гости немного осели на своей половине поля и ждали ответных действий от динамовцев. Хозяева усилиями Клинтона Н’Жье создали неплохую возможность сравнять счет, но крученый удар в исполнении камерунца пришелся выше ворот Александра Максименко. Счет так и остался прежним, после чего Сергей Карасев отправил команды в раздевалку.
Вторая половина игры напомнила всем собравшимся на «ВТБ Арене» и у экранов телевизоров, что на улице еще зима — внезапно обрушившийся на поле снегопад добавил романтики к напряженной атмосфере.
Напомнили болельщики и о своей акции «Фанат не преступник», которая прогремела не только на весь чемпионат России, но и во многих странах Европы. К слову, это дерби пришлось пропустить заводящему активной трибуны болельщиков «Спартака» Валерию Бевзу (более известному по прозвищу Валера «Амиго»): после нашумевшей истории с его арестом суд
Игра возобновилась логичными попытками «Динамо» сравнять счет, но защитная линия
Спустя две минуты после своего появления на поле новичок «Динамо» мог сравнять счет: мяч после его удара угодил в штангу. Направь Комличенко снаряд чуть левее, на табло бы зажглись 1:1. Но в итоге там вскоре загорелись совсем другие цифры — 0:2.
Классическое футбольное правило «не забиваешь ты — забивают тебе» сработало и на сей раз. Роман Зобнин обыгрался в штрафной с Бакаевым и технично пробил в дальний нижний угол. Шунин свою команду выручить не сумел.
После этого Комличенко вновь имел возможность отличиться и… во второй раз пробил по каркасу ворот. Форвард «Динамо» и сборной России ворвался в штрафную, убрал на замахе Жиго и мощно выстрелил, но попал в перекладину.
За 20 минут до конца первую замену сделал Доменико Тедеско, выпустивший вместо Бакаева Гуса Тиля. Нидерландец мгновенно мог довести дело до разгрома, но его выстрел парировал вратарь, а добивание Понсе заблокировал защитник Ордец.
В последние минуты игры спартаковцы были скорее ближе к третьему голу, нежели чем динамовцы к первому.
Но финальный свисток зафиксировал итоговый счет 2:0 в пользу гостей.
«Спартак» набрал 25 очков и опередил «Динамо» в турнирной таблице чемпионата России, поднявшись на девятую строчку. У
Андрей Сенченко, Максим Гужевский