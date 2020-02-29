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21:12 (мск), источник: ТАСС

«Ахмат» сыграл вничью с «Ростовом» в матче чемпионата России по футболу

ТАСС, 29 февраля. Грозненский «Ахмат» со счетом 1:1 сыграл вничью с «Ростовом» в домашнем матче 20-го тура Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ).

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Источник: РИА "Новости"

В составе хозяев мяч забил Одисе Роши (49-я минута, с пенальти). У «Ростова» отличился Элдор Шомуродов (45). Для нападающего гостей забитый мяч стал 11-м в текущем сезоне РПЛ, теперь он делит первое место в гонке бомбардиров с форвардом петербургского «Зенита» Артемом Дзюбой. По ходу второго тайма защитнику «Ахмата» Максиму Ненахову была показана красная карточка, однако после использования системы видеоассистента рефери главный судья матча Сергей Лапочкин отменил это решение.

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В турнирной таблице чемпионата «Ахмат» поднялся на 12-е место, набрав 20 очков. «Ростов» располагается на второй строчке, в активе клуба 35 очков. В следующем туре «Ахмат» в гостях сыграет со столичным «Локомотивом» 8 марта, «Ростов» днем позднее примет ЦСКА. 4 марта грозненский клуб сыграет дома с «Зенитом» в четвертьфинале Кубка России.

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Ахмат
1:1
Первый тайм: 0:1
Ростов
Футбол, Премьер-лига, Тур 2029.02.2020, 19:00 (МСК UTC+3)Ахмат Арена
Главные тренеры
Игорь ШалимовВалерий Карпин
Голы
Одисе Роши49′
Элдор Шомуродов(Денис Попов, Бактиер Зайнутдинов)45′
Составы команд
16Евгений Городов
30Сергей Песьяков
3Максим Ненахов
5Деннис Хаджикадунич
47′
8Мирослав Богосавац
28Евгений Чернов
15Андрей Семенов
86′
34Алексей Козлов
20Зоран Нижич
55Максим Осипенко
21Одисе Роши
18′
7Роман Еременко
29Владимир Ильин
8Ивелин Попов
88Денис Глушаков
17Матиас Норманн
32′
14Раванелли
46′
19Хорен Байрамян
19Олег Иванов
14Элдор Шомуродов
59Евгений Харин
70′73′
18Бактиер Зайнутдинов
13′
11Силва Лима Исмаэл
82′
77Бернард Бериша
90′90′
17Аблай Мбенг
Статистика
5Желтые карточки3
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
6Удары (всего)7
3Удары в створ5
0Штанги, перекладины0
2Угловые5
10Фолы5
0Офсайды5
Судейская бригада
Главный судьяСергей Лапочкин(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судьяЕгор Болховитин(Россия, Ленинградская область)
Боковой судьяРоман Милюченко(Россия, Санкт-Петербург)
ВАРАлексей Сухой(Россия, Люберцы)
Ассистент ВАРНиколай Еремин(Россия, Москва)
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  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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