«Ахмат» сыграл вничью с «Ростовом» в матче чемпионата России по футболу

В составе хозяев мяч забил Одисе Роши (49-я минута, с пенальти). У «Ростова» отличился Элдор Шомуродов (45). Для нападающего гостей забитый мяч стал 11-м в текущем сезоне РПЛ, теперь он делит первое место в гонке бомбардиров с форвардом петербургского «Зенита» Артемом Дзюбой. По ходу второго тайма защитнику «Ахмата» Максиму Ненахову была показана красная карточка, однако после использования системы видеоассистента рефери главный судья матча Сергей Лапочкин отменил это решение.