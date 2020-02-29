«Ахмат» сыграл вничью с «Ростовом» в матче чемпионата России по футболу
ТАСС, 29 февраля. Грозненский «Ахмат» со счетом 1:1 сыграл вничью с «Ростовом» в домашнем матче 20-го тура Тинькофф — Российской
ТАСС, 29 февраля. Грозненский «Ахмат» со счетом 1:1 сыграл вничью с «Ростовом» в домашнем матче 20-го тура Тинькофф — Российской
В составе хозяев мяч забил Одисе Роши (49-я минута, с пенальти). У «Ростова» отличился Элдор Шомуродов (45). Для нападающего гостей забитый мяч стал 11-м в текущем сезоне РПЛ, теперь он делит первое место в гонке бомбардиров с форвардом петербургского «Зенита» Артемом Дзюбой. По ходу второго тайма защитнику «Ахмата» Максиму Ненахову была показана красная карточка, однако после использования системы видеоассистента рефери главный судья матча Сергей Лапочкин отменил это решение.
В турнирной таблице чемпионата «Ахмат» поднялся на 12-е место, набрав 20 очков. «Ростов» располагается на второй строчке, в активе клуба 35 очков. В следующем туре «Ахмат» в гостях сыграет со столичным «Локомотивом» 8 марта, «Ростов» днем позднее примет ЦСКА. 4 марта грозненский клуб сыграет дома с «Зенитом» в четвертьфинале Кубка России.
|Игорь Шалимов
|Валерий Карпин
|Одисе Роши
|49′
|Элдор Шомуродов(Денис Попов, Бактиер Зайнутдинов)
|45′
|16
|Евгений Городов
|30
|Сергей Песьяков
|3
|Максим Ненахов
|5
|Деннис Хаджикадунич
47′
|8
|Мирослав Богосавац
|28
|Евгений Чернов
|15
|Андрей Семенов
86′
|34
|Алексей Козлов
|20
|Зоран Нижич
|55
|Максим Осипенко
|21
|Одисе Роши
18′
|7
|Роман Еременко
|29
|Владимир Ильин
|8
|Ивелин Попов
|88
|Денис Глушаков
|17
|Матиас Норманн
32′
|14
|Раванелли
46′
|19
|Хорен Байрамян
|19
|Олег Иванов
|14
|Элдор Шомуродов
|59
|Евгений Харин
70′73′
|18
|Бактиер Зайнутдинов
13′
|11
|Силва Лима Исмаэл
82′
|77
|Бернард Бериша
90′90′
|17
|Аблай Мбенг
|5
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|6
|Удары (всего)
|7
|3
|Удары в створ
|5
|0
|Штанги, перекладины
|0
|2
|Угловые
|5
|10
|Фолы
|5
|0
|Офсайды
|5
|Главный судья
|Сергей Лапочкин(Россия, Санкт-Петербург)
|Боковой судья
|Егор Болховитин(Россия, Ленинградская область)
|Боковой судья
|Роман Милюченко(Россия, Санкт-Петербург)
|ВАР
|Алексей Сухой(Россия, Люберцы)
|Ассистент ВАР
|Николай Еремин(Россия, Москва)