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21:07 (мск), источник: ТАСС

«Зенит» и «Локомотив» сыграли вничью в матче РПЛ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 февраля. /ТАСС/. Петербургский «Зенит» со счетом 0:0 сыграл вничью с московским «Локомотивом» в матче 20-го тура Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене» в присутствии 51 463 зрителей.

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Источник: РИА "Новости"

На 24-й минуте встречи главный тренер столичного клуба Юрий Семин получил вторую желтую карточку и был удален.

Беспроигрышная серия «Зенита» достигла девяти матчей, в последний раз петербургский клуб уступил в чемпионате России 29 сентября в матче против «Локомотива» в Москве (1:0). Перед сезоном клубы встречались в матче за Суперкубок России, где также сильнее был «Локомотив» (3:2).

Во время загрузки произошла ошибка.

Следующий матч «Зенит» проведет 9 марта против «Уфы», «Локомотив» днем ранее примет грозненский «Ахмат».

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Футбол, Премьер-лига, Тур 2029.02.2020, 19:00 (МСК UTC+3)Газпром Арена
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17Рифат Жемалетдинов
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3Желтые карточки2
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
16Удары (всего)5
4Удары в створ1
0Штанги, перекладины0
8Угловые2
13Фолы13
0Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяЕвгений Турбин(Россия, Дмитров)
Боковой судьяДмитрий Березнев(Россия, Ростов-на-Дону)
Боковой судьяРоман Усачев(Россия, Ростов-на-Дону)
ВАРСергей Иванов(Россия, Ростов-на-Дону)
Ассистент ВАРАлексей Стипиди(Россия, Краснодар)
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