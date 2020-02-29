«Зенит» и «Локомотив» сыграли вничью в матче РПЛ

На 24-й минуте встречи главный тренер столичного клуба Юрий Семин получил вторую желтую карточку и был удален.
Беспроигрышная серия «Зенита» достигла девяти матчей, в последний раз петербургский клуб уступил в чемпионате России 29 сентября в матче против «Локомотива» в Москве (1:0). Перед сезоном клубы встречались в матче за Суперкубок России, где также сильнее был «Локомотив» (3:2).
Следующий матч «Зенит» проведет 9 марта против «Уфы», «Локомотив» днем ранее примет грозненский «Ахмат».
|Сергей Семак
|Юрий Семин
|99
|Андрей Лунев
|1
|Маринату Гильерме
32′
|15
|Вячеслав Караваев
|20
|Владислав Игнатьев
|3
|Дуглас Сантос
|5
|Бенедикт Хеведес
14′
|6
|Бранислав Иванович
69′
|33
|Соломон Кверквелия
|44
|Ярослав Ракицкий
71′
|59
|Алексей Миранчук
|27
|Магомед Оздоев
74′
|23
|Жоау Мариу
|8
|Филипе Силва Малком
|6
|Дмитрий Баринов
|5
|Вильмар Барриос
|7
|Гжегож Крыховяк
|91
|Алексей Сутормин
88′
|37
|Станислав Магкеев
|14
|Далер Кузяев
|14
|Ведран Чорлука
90′
|21
|Александр Ерохин
77′
|27
|Мурило
|18
|Юрий Жирков
|19
|Эдер
76′
|11
|Себастьян Дриусси
69′
|17
|Рифат Жемалетдинов
|7
|Сердар Азмун
|3
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|16
|Удары (всего)
|5
|4
|Удары в створ
|1
|0
|Штанги, перекладины
|0
|8
|Угловые
|2
|13
|Фолы
|13
|0
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Евгений Турбин(Россия, Дмитров)
|Боковой судья
|Дмитрий Березнев(Россия, Ростов-на-Дону)
|Боковой судья
|Роман Усачев(Россия, Ростов-на-Дону)
|ВАР
|Сергей Иванов(Россия, Ростов-на-Дону)
|Ассистент ВАР
|Алексей Стипиди(Россия, Краснодар)