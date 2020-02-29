«Зенит» и «Локомотив» сыграли вничью в матче РПЛ

Беспроигрышная серия «Зенита» достигла девяти матчей, в последний раз петербургский клуб уступил в чемпионате России 29 сентября в матче против «Локомотива» в Москве (1:0). Перед сезоном клубы встречались в матче за Суперкубок России, где также сильнее был «Локомотив» (3:2).