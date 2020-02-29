«Зенит» без Дзюбы выглядел не очень. Не помогло даже удаление Сёмина!
Юрия Сёмина удалили уже в первом тайме.
Юрия Сёмина удалили уже в первом тайме.
В первом же туре после возобновления чемпионата состоялся, пожалуй, центральный матч всей второй части сезона «Зенит» — «Локомотив». В Петербурге встретились два последних обладателя золота РПЛ, два участника группового этапа Лиги чемпионов от России. Команду Юрия Сёмина победа на «Газпром Арене» возвращала в гонку за титул, а команде Сергея Семака давала возможность окончательно убрать с пути едва ли не самого опасного преследователя, так как 14 очков за десять матчей не отыграть.
В результате получилась ничья. Скорее всего, она устроила и «Зенит», и «Локомотив». С точки зрения зрелищности футбол не потряс, зато эмоции били через край. Даже после финального свистка.
Вот главное о матче в Петербурге:
— Обе команды столкнулись с большими кадровыми проблемами в линии атаки. В заявку «Зенита» не попал травмированный Артём Дзюба, а приболевший Сердар Азмун остался в запасе. В результате Семак отошёл от традиционной схемы 4−4−2. На острие у
— «Локомотив» потерял атакующего полузащитника Антона Миранчука вдобавок к давно травмированным форвардам Джефферсону Фарфану и Луке Джорджевичу. Единственным выбором Сёмина впереди был Эдер. Ради укрепления средней линии (там появился молодой Станислав Магкеев) тренер «железнодорожников» оставил на скамейке Рифата Жемалетдинова.
— «Зенит» начал игру очень агрессивно, попытался оглушить соперника прессингом и быстрым голом. «Железнодорожники», напротив, отказались от прессинга, защищались достаточно низким блоком. Хозяева в отсутствие Дзюбы стремились больше действовать низом, игроки группы атаки (прежде всего, Дриусси, Малком и Ерохин) часто меняли позиции с целью запутать оборону гостей. Тем не менее
— До перерыва «Зенит» с «Локомотивом» ни разу не пробили в створ! Да и по общему количеству ударов было равенство — 6:6. Самый опасный момент создали
— В дебюте второго тайма «Зенит» сыграл так же агрессивно, как и в начале игры. За четверть часа команда Семака нанесла те же шесть ударов (в створ — два), что и за первый тайм. Некоторые детали зенитовской игры озадачили «железнодорожников»: резкие смещения Малкома в центр, откуда он мог пробить с левой, «ромб» при обороне — так был пойман на ошибке Владислав Игнатьев, однако Ерохин загубил верный момент.
— По ходу второй половины диктор стадиона объявил, что матч на «Газпром Арене» собрал 51 463 зрителя. Фанаты обеих команд создали яркую атмосферу, хозяева подготовили крутой баннер. Кстати, накануне встречи стало известно об установке на фанатской трибуне петербургского стадиона системы видеоидентификации лиц.
— Когда «Зенит» ослабил давление, «Локомотив» поднял линии выше и даже на
Анатолий Романов
|Сергей Семак
|Юрий Семин
|99
|Андрей Лунев
|1
|Маринату Гильерме
32′
|15
|Вячеслав Караваев
|20
|Владислав Игнатьев
|3
|Дуглас Сантос
|5
|Бенедикт Хеведес
14′
|6
|Бранислав Иванович
69′
|33
|Соломон Кверквелия
|44
|Ярослав Ракицкий
71′
|59
|Алексей Миранчук
|27
|Магомед Оздоев
74′
|23
|Жоау Мариу
|8
|Филипе Силва Малком
|6
|Дмитрий Баринов
|5
|Вильмар Барриос
|7
|Гжегож Крыховяк
|91
|Алексей Сутормин
88′
|37
|Станислав Магкеев
|14
|Далер Кузяев
|14
|Ведран Чорлука
90′
|21
|Александр Ерохин
77′
|27
|Мурило
|18
|Юрий Жирков
|19
|Эдер
76′
|11
|Себастьян Дриусси
69′
|17
|Рифат Жемалетдинов
|7
|Сердар Азмун
|3
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|1
|Голевые моменты
|1
|16
|Удары (всего)
|5
|4
|Удары в створ
|1
|1
|Штанги, перекладины
|0
|8
|Угловые
|2
|13
|Фолы
|13
|0
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Евгений Турбин(Россия, Дмитров)
|Боковой судья
|Дмитрий Березнев(Россия, Ростов-на-Дону)
|Боковой судья
|Роман Усачев(Россия, Ростов-на-Дону)
|ВАР
|Сергей Иванов(Россия, Ростов-на-Дону)
|Ассистент ВАР
|Алексей Стипиди(Россия, Краснодар)