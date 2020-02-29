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21:26 (мск), источник: Чемпионат.com

«Зенит» без Дзюбы выглядел не очень. Не помогло даже удаление Сёмина!

Юрия Сёмина удалили уже в первом тайме.

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Источник: РИА "Новости"

В первом же туре после возобновления чемпионата состоялся, пожалуй, центральный матч всей второй части сезона «Зенит» — «Локомотив». В Петербурге встретились два последних обладателя золота РПЛ, два участника группового этапа Лиги чемпионов от России. Команду Юрия Сёмина победа на «Газпром Арене» возвращала в гонку за титул, а команде Сергея Семака давала возможность окончательно убрать с пути едва ли не самого опасного преследователя, так как 14 очков за десять матчей не отыграть.

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В результате получилась ничья. Скорее всего, она устроила и «Зенит», и «Локомотив». С точки зрения зрелищности футбол не потряс, зато эмоции били через край. Даже после финального свистка.

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Вот главное о матче в Петербурге:

— Обе команды столкнулись с большими кадровыми проблемами в линии атаки. В заявку «Зенита» не попал травмированный Артём Дзюба, а приболевший Сердар Азмун остался в запасе. В результате Семак отошёл от традиционной схемы 4−4−2. На острие у сине-бело-голубых действовал Себастьян Дриусси.

— «Локомотив» потерял атакующего полузащитника Антона Миранчука вдобавок к давно травмированным форвардам Джефферсону Фарфану и Луке Джорджевичу. Единственным выбором Сёмина впереди был Эдер. Ради укрепления средней линии (там появился молодой Станислав Магкеев) тренер «железнодорожников» оставил на скамейке Рифата Жемалетдинова.

— В первую четверть часа игры главным действующим лицом стал судья Евгений Турбин. Он почему-то не показал жёлтые карточки игрокам «Локомотива» Дмитрию Баринову и Алексею Миранчуку, которые били руками в единоборствах соответственно Себастьяна Дриусси и Дугласа Сантоса. Аргентинец получил повреждение головы, а бразильцу разбили нос. Затем Турбин слишком строго отнёсся к эмоциональному поведению Сёмин, удалив тренера «Локомотива» за два предупреждения.

— «Зенит» начал игру очень агрессивно, попытался оглушить соперника прессингом и быстрым голом. «Железнодорожники», напротив, отказались от прессинга, защищались достаточно низким блоком. Хозяева в отсутствие Дзюбы стремились больше действовать низом, игроки группы атаки (прежде всего, Дриусси, Малком и Ерохин) часто меняли позиции с целью запутать оборону гостей. Тем не менее сине-бело-голубые не смогли должно держать высокую интенсивность. Ещё не в том состоянии. Команда Сёмина эффективно перекрывала центр, уводя атаки чемпиона и лидера РПЛ на фланги, и постепенно успокоила игру.

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— До перерыва «Зенит» с «Локомотивом» ни разу не пробили в створ! Да и по общему количеству ударов было равенство — 6:6. Самый опасный момент создали сине-бело-голубые опять же после странного решения судьи. Турбин сперва показал аут в пользу гостей, но потом поменял решение. Хозяева быстро ввели мяч в игру, а Александр Ерохин пробил в штангу после передачи Малкома.

— В дебюте второго тайма «Зенит» сыграл так же агрессивно, как и в начале игры. За четверть часа команда Семака нанесла те же шесть ударов (в створ — два), что и за первый тайм. Некоторые детали зенитовской игры озадачили «железнодорожников»: резкие смещения Малкома в центр, откуда он мог пробить с левой, «ромб» при обороне — так был пойман на ошибке Владислав Игнатьев, однако Ерохин загубил верный момент.

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— По ходу второй половины диктор стадиона объявил, что матч на «Газпром Арене» собрал 51 463 зрителя. Фанаты обеих команд создали яркую атмосферу, хозяева подготовили крутой баннер. Кстати, накануне встречи стало известно об установке на фанатской трибуне петербургского стадиона системы видеоидентификации лиц.

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— Когда «Зенит» ослабил давление, «Локомотив» поднял линии выше и даже на какое-то время перехватил инициативу. Хорошо работал Эдер, посадивший на «горчичники» обоих центральных защитников соперника — Бранислава Ивановича и Ярослава Ракицкого. Замена Эдера показалась неочевидным решением со стороны Сёмина, но она развязала руки подуставшему Миранчуку. В концовке обе команды совсем «наелись». Команда Семака выиграла второй тайм по ударам — 12:4 (в створ — 5:1), а вот счёт так и не был открыт. Хотя в компенсированное время Миранчук имел «стопроцентный» момент — хозяев спас Андрей Лунёв.

Анатолий Романов

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Футбол, Премьер-лига, Тур 2029.02.2020, 19:00 (МСК UTC+3)Газпром Арена
Главные тренеры
Сергей СемакЮрий Семин
Составы команд
99Андрей Лунев
1Маринату Гильерме
32′
15Вячеслав Караваев
20Владислав Игнатьев
3Дуглас Сантос
5Бенедикт Хеведес
14′
6Бранислав Иванович
69′
33Соломон Кверквелия
44Ярослав Ракицкий
71′
59Алексей Миранчук
27Магомед Оздоев
74′
23Жоау Мариу
8Филипе Силва Малком
6Дмитрий Баринов
5Вильмар Барриос
7Гжегож Крыховяк
91Алексей Сутормин
88′
37Станислав Магкеев
14Далер Кузяев
14Ведран Чорлука
90′
21Александр Ерохин
77′
27Мурило
18Юрий Жирков
19Эдер
76′
11Себастьян Дриусси
69′
17Рифат Жемалетдинов
7Сердар Азмун
Статистика
3Желтые карточки2
0Красные карточки0
1Голевые моменты1
16Удары (всего)5
4Удары в створ1
1Штанги, перекладины0
8Угловые2
13Фолы13
0Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяЕвгений Турбин(Россия, Дмитров)
Боковой судьяДмитрий Березнев(Россия, Ростов-на-Дону)
Боковой судьяРоман Усачев(Россия, Ростов-на-Дону)
ВАРСергей Иванов(Россия, Ростов-на-Дону)
Ассистент ВАРАлексей Стипиди(Россия, Краснодар)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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