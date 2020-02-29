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21:39 (мск), источник: ТАСС

Удаленный в матче с «Зенитом» Семин сказал, что не оскорблял судью

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 февраля. /ТАСС/. Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин, удаленный в матче чемпионата России по футболу с «Зенитом», рассказал, что не допускал оскорблений в адрес арбитра. Об этом он рассказал в эфире канала «Матч Премьер».

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Источник: РИА "Новости"

Игра завершилась нулевой ничьей. Семин получил вторую желтую карточку и был удален на 24-й минуте.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Никаких оскорблений, грубых высказываний не было. В эпизоде с второй карточкой я сказал судье, что один игрок соперника в третий раз нарушает правила, за что он должен был получить предупреждение, — сказал Семин. — Первую карточку я получил за недовольство тем, что после чистого отбора Бенедикта Хёведеса ему показали предупреждение».

По словам Семина, «Локомотив» не потерял, а приобрел полноценное очко в Санкт-Петербурге. «Напряженный матч, на мой взгляд, игровые кондиции у команды были использованы не на 100%. Мне команда понравилась по игре в обороне, один раз мы ошиблись, но и у нас был хороший шанс, который не использовал [Алексей] Миранчук», — считает тренер.

Специалиста на послематчевой пресс-конференции спросили про то, насколько на него влияет неопределенность с новым контрактом. «Я перетерплю и подожду», — ответил он.

Следующий матч «Зенит» проведет 9 марта дома против «Уфы». «Локомотив» днем ранее примет грозненский «Ахмат», с которым 4 марта в четвертьфинале Кубка России на выезде сыграют петербуржцы.

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3Желтые карточки2
0Красные карточки0
1Голевые моменты1
16Удары (всего)5
4Удары в створ1
1Штанги, перекладины0
8Угловые2
13Фолы13
0Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяЕвгений Турбин(Россия, Дмитров)
Боковой судьяДмитрий Березнев(Россия, Ростов-на-Дону)
Боковой судьяРоман Усачев(Россия, Ростов-на-Дону)
ВАРСергей Иванов(Россия, Ростов-на-Дону)
Ассистент ВАРАлексей Стипиди(Россия, Краснодар)
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