Удаленный в матче с «Зенитом» Семин сказал, что не оскорблял судью

Игра завершилась нулевой ничьей. Семин получил вторую желтую карточку и был удален на 24-й минуте.
«Никаких оскорблений, грубых высказываний не было. В эпизоде с второй карточкой я сказал судье, что один игрок соперника в третий раз нарушает правила, за что он должен был получить предупреждение, — сказал Семин. — Первую карточку я получил за недовольство тем, что после чистого отбора Бенедикта Хёведеса ему показали предупреждение».
По словам Семина, «Локомотив» не потерял, а приобрел полноценное очко в
Специалиста на послематчевой
Следующий матч «Зенит» проведет 9 марта дома против «Уфы». «Локомотив» днем ранее примет грозненский «Ахмат», с которым 4 марта в четвертьфинале Кубка России на выезде сыграют петербуржцы.
|Сергей Семак
|Юрий Семин
|99
|Андрей Лунев
|1
|Маринату Гильерме
32′
|15
|Вячеслав Караваев
|20
|Владислав Игнатьев
|3
|Дуглас Сантос
|5
|Бенедикт Хеведес
14′
|6
|Бранислав Иванович
69′
|33
|Соломон Кверквелия
|44
|Ярослав Ракицкий
71′
|59
|Алексей Миранчук
|27
|Магомед Оздоев
74′
|23
|Жоау Мариу
|8
|Филипе Силва Малком
|6
|Дмитрий Баринов
|5
|Вильмар Барриос
|7
|Гжегож Крыховяк
|91
|Алексей Сутормин
88′
|37
|Станислав Магкеев
|14
|Далер Кузяев
|14
|Ведран Чорлука
90′
|21
|Александр Ерохин
77′
|27
|Мурило
|18
|Юрий Жирков
|19
|Эдер
76′
|11
|Себастьян Дриусси
69′
|17
|Рифат Жемалетдинов
|7
|Сердар Азмун
|3
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|1
|Голевые моменты
|1
|16
|Удары (всего)
|5
|4
|Удары в створ
|1
|1
|Штанги, перекладины
|0
|8
|Угловые
|2
|13
|Фолы
|13
|0
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Евгений Турбин(Россия, Дмитров)
|Боковой судья
|Дмитрий Березнев(Россия, Ростов-на-Дону)
|Боковой судья
|Роман Усачев(Россия, Ростов-на-Дону)
|ВАР
|Сергей Иванов(Россия, Ростов-на-Дону)
|Ассистент ВАР
|Алексей Стипиди(Россия, Краснодар)