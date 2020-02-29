Удаленный в матче с «Зенитом» Семин сказал, что не оскорблял судью

Источник: РИА "Новости"

Игра завершилась нулевой ничьей. Семин получил вторую желтую карточку и был удален на 24-й минуте.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--aed0f39543c59edb8995" data-vnd="aed0f39543c59edb8995" data-profile="409" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=aed0f39543c59edb8995" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

«Никаких оскорблений, грубых высказываний не было. В эпизоде с второй карточкой я сказал судье, что один игрок соперника в третий раз нарушает правила, за что он должен был получить предупреждение, — сказал Семин. — Первую карточку я получил за недовольство тем, что после чистого отбора Бенедикта Хёведеса ему показали предупреждение».

По словам Семина, «Локомотив» не потерял, а приобрел полноценное очко в Санкт-Петербурге. «Напряженный матч, на мой взгляд, игровые кондиции у команды были использованы не на 100%. Мне команда понравилась по игре в обороне, один раз мы ошиблись, но и у нас был хороший шанс, который не использовал [Алексей] Миранчук», — считает тренер.

Специалиста на послематчевой пресс-конференции спросили про то, насколько на него влияет неопределенность с новым контрактом. «Я перетерплю и подожду», — ответил он.