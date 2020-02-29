Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Брест
Анже
00
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Амьен
Метц
00
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Тулуза
Ренн
01
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Монпелье
Страсбур
00
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Монако
Реймс
00
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Уотфорд
Ливерпуль
30
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Кельн
Шальке-04
30
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Леганес
Алавес
11
Футбол. Зарубежный
22:45
Наполи
Торино
Футбол. Зарубежный
23:00
Гранада
Сельта
Футбол. Зарубежный
19:30
ПСЖ
Дижон
40
Футбол. Премьер-лига
19:00
Зенит
Локомотив
00
Футбол. Премьер-лига
19:00
Ахмат
Ростов
11
Футбол. Зарубежный
18:00
Борнмут
Челси
22
Футбол. Зарубежный
18:00
Ньюкасл Юнайтед
Бернли
00
Футбол. Зарубежный
18:00
Вест Хэм Юнайтед
Саутгемптон
31
Футбол. Зарубежный
18:00
Валенсия
Бетис
21
Футбол. Зарубежный
17:30
Боруссия Д
Фрайбург
10
Футбол. Зарубежный
17:30
Хоффенхайм
Бавария
06
Футбол. Зарубежный
17:30
Майнц
Падерборн
20
Футбол. Зарубежный
17:30
Аугсбург
Боруссия М
23
Футбол. Зарубежный
17:00
Лацио
Болонья
20
Футбол. Премьер-лига
16:30
Динамо
Спартак
02
Футбол. Зарубежный
15:30
Брайтон & Хоув
Кристал Пэлас
01
Футбол. Зарубежный
15:00
Эйбар
Леванте
30
Футбол. Премьер-лига
14:00
ЦСКА
Урал
11
Все события
Фоторепортажи
10Россияне остались без медалей в эстафете
8Тайсон Фьюри победил Деонтея Уайлдера в бое-реванше
21:45 (мск), источник: Чемпионат.com

Лапочкин отменил удаление игрока «Ахмата» после 5-минутного совещания. Объясняем почему

Все долго ломали головы…

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Спорный момент случился на 59-й минуте матча. Байрамян исполнил шикарный проникающий пас к штрафной «Ахмата», Шомуродов выбегал один на один с вратарём, но Ненахов прихватил Эльдора за футболку — красная карточка! И опасный штрафной. Это было при счёте 1:1.

Во время загрузки произошла ошибка.

Момент вроде бы очевидный, но эпизод начали пересматривать. Арбитр матча Сергей Лапочкин долго совещался с VAR-ассистентами и в итоге отменил и красную карточку, и штрафной. Была версия, что судьи каким-то непонятным образом нашли офсайд у Шомуродова, но всё оказалось проще.

Во время загрузки произошла ошибка.

Норманн в зародыше атаки «Ростова» нарушил правила на Харине, которое судья пропустил — это и стало поводом отменить свои решения. Вот это отмотали назад!

А игра так 1:1 и закончилась. Счёт был открыт в концовке первого тайма — на 45-й минуте автором забитого мяча стал Эльдор Шомуродов, которому ассистировал Ивелин Попов. Хозяева отыгрались в начале второй половины, отличился Одисе Роши с пенальти.

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
Ахмат
1:1
Первый тайм: 0:1
Ростов
Футбол, Премьер-лига, Тур 2029.02.2020, 19:00 (МСК UTC+3)Ахмат Арена, 12681 зритель
Главные тренеры
Игорь ШалимовВалерий Карпин
Голы
Одисе Роши49′
Элдор Шомуродов(Ивелин Попов, Бактиер Зайнутдинов)45′
Составы команд
16Евгений Городов
30Сергей Песьяков
3Максим Ненахов
5Деннис Хаджикадунич
46′
8Мирослав Богосавац
28Евгений Чернов
15Андрей Семенов
86′
34Алексей Козлов
20Зоран Нижич
55Максим Осипенко
21Одисе Роши
18′
7Роман Еременко
29Владимир Ильин
8Ивелин Попов
88Денис Глушаков
17Матиас Норманн
32′
14Раванелли
46′
19Хорен Байрамян
19Олег Иванов
14Элдор Шомуродов
59Евгений Харин
70′73′
18Бактиер Зайнутдинов
13′
11Силва Лима Исмаэл
82′
77Бернард Бериша
90+1′90′
17Аблай Мбенг
Статистика
5Желтые карточки3
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
10Удары (всего)12
5Удары в створ5
0Штанги, перекладины0
2Угловые4
11Фолы13
1Офсайды4
Судейская бригада
Главный судьяСергей Лапочкин(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судьяЕгор Болховитин(Россия, Ленинградская область)
Боковой судьяРоман Милюченко(Россия, Санкт-Петербург)
ВАРАлексей Сухой(Россия, Люберцы)
Ассистент ВАРНиколай Еремин(Россия, Москва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Ахмат
НовостиМатчиСоставСтатистика
Ростов
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Жена украинского футболиста взорвала соцсети откровенными фото!
Звезда "Дома-2" выходит замуж за известного спортсмена!
Тедеско разделался с «Динамо»: как «Спартак» выиграл дерби
«Урал» 4 года даже не мог забить ЦСКА, а теперь чуть не победил
«Зенит» без Дзюбы был не очень. Не помогло даже удаление Семина
Россиянки проигрывают по полторы минуты 60-му номеру Кубка мира
Дочь русского миллиардера покорила капитана сборной Нигерии
Большунов вернулся на подиум после неудачи в «Ски Туре»
Драчев: IBU идет на контакт по делу Логинова
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь