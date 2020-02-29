Семак в ближайшее время обсудит с руководством «Зенита» вопрос о новом контракте

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев сообщил ТАСС в конце января, что совет директоров клуба принял решение продлить с тренером соглашение, которое истекает этим летом. Однако новый контракт пока не был заключен.

«Все нормально, это работа идет параллельными дорогами, у меня есть свои обязанности. Я разговаривал с руководством на эту тему, и в ближайшее время еще раз сядем и поговорим, — сказал Семак. — Дело сдвинулось с мертвой точки, разговаривали с Александром Ивановичем [Медведевым]».