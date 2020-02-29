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22:11 (мск), источник: ТАСС

Семак в ближайшее время обсудит с руководством «Зенита» вопрос о новом контракте

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 февраля. /ТАСС/. Главный тренер «Зенита» Сергей Семак в ближайшее время обсудит с руководством петербургского футбольного клуба вопрос с новым контрактом. Об этом он рассказал на пресс-конференции после домашнего матча чемпионата России с «Локомотивом» (0:0).

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Источник: РИА "Новости"

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев сообщил ТАСС в конце января, что совет директоров клуба принял решение продлить с тренером соглашение, которое истекает этим летом. Однако новый контракт пока не был заключен.

«Все нормально, это работа идет параллельными дорогами, у меня есть свои обязанности. Я разговаривал с руководством на эту тему, и в ближайшее время еще раз сядем и поговорим, — сказал Семак. — Дело сдвинулось с мертвой точки, разговаривали с Александром Ивановичем [Медведевым]».

Перед матчем болельщики «Зенита» вывесили баннер с изображением Семака. «Я благодарен болельщикам, это запоминающиеся минуты», — признался он.

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