Семин стал первым российским тренером, руководившим одной командой в пяти разных десятилетиях

Как сообщает пресс-служба телеканала «Матч Премьер» в инстаграме, главный тренер железнодорожников Юрий Семин стал первым отечественным специалистом, который возглавлял одну и ту же команду в пяти разных десятилетиях. Ранее 72-летний тренер руководил «Локомотивом» с 1986 по 1990 год, с 1992 по 2005 год и с 2009 по 2010 год. В последний раз Семин возглавил красно-зеленых в 2016 году.