Семин стал первым российским тренером, руководившим одной командой в пяти разных десятилетиях

Как сообщает пресс-служба телеканала «Матч Премьер» в инстаграме, главный тренер железнодорожников Юрий Семин стал первым отечественным специалистом, который возглавлял одну и ту же команду в пяти разных десятилетиях. Ранее 72-летний тренер руководил «Локомотивом» с 1986 по 1990 год, с 1992 по 2005 год и с 2009 по 2010 год. В последний раз Семин возглавил красно-зеленых в 2016 году.
Под руководством Семина «Локомотив» трижды стал чемпионом России (2002-й, 2004-й, 2018 год), пять раз выиграл серебряные медали и два раза — бронзовые, шесть раз завоевал Кубок страны и трижды — национальный Суперкубок, стал победителем Кубка чемпионов Содружества — 2005. Кроме того, тренер дважды выводил москвичей в полуфинал Кубка обладателей кубков.