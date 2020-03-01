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09:22 (мск), источник: Sport24

Семин стал первым российским тренером, руководившим одной командой в пяти разных десятилетиях

«Локомотив» в субботу, 29 февраля, провел свой первый официальный матч в 2020 году. В гостевой встрече 20-го тура РПЛ против «Зенита» москвичи сыграли вничью со счетом 0:0.

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18
фотографий

Как сообщает пресс-служба телеканала «Матч Премьер» в инстаграме, главный тренер железнодорожников Юрий Семин стал первым отечественным специалистом, который возглавлял одну и ту же команду в пяти разных десятилетиях. Ранее 72-летний тренер руководил «Локомотивом» с 1986 по 1990 год, с 1992 по 2005 год и с 2009 по 2010 год. В последний раз Семин возглавил красно-зеленых в 2016 году.

Под руководством Семина «Локомотив» трижды стал чемпионом России (2002-й, 2004-й, 2018 год), пять раз выиграл серебряные медали и два раза — бронзовые, шесть раз завоевал Кубок страны и трижды — национальный Суперкубок, стал победителем Кубка чемпионов Содружества — 2005. Кроме того, тренер дважды выводил москвичей в полуфинал Кубка обладателей кубков.

Зенит
0:0
Первый тайм: 0:0
Локомотив
Футбол, Премьер-лига, Тур 2029.02.2020, 19:00 (МСК UTC+3)Газпром Арена, 51463 зрителя
Главные тренеры
Сергей СемакЮрий Семин
Составы команд
99Андрей Лунев
1Маринату Гильерме
32′
15Вячеслав Караваев
20Владислав Игнатьев
3Дуглас Сантос
5Бенедикт Хеведес
14′
6Бранислав Иванович
69′
33Соломон Кверквелия
44Ярослав Ракицкий
71′
59Алексей Миранчук
27Магомед Оздоев
74′
23Жоау Мариу
8Филипе Силва Малком
6Дмитрий Баринов
5Вильмар Барриос
7Гжегож Крыховяк
91Алексей Сутормин
88′
37Станислав Магкеев
14Далер Кузяев
14Ведран Чорлука
90′
21Александр Ерохин
77′
27Мурило
18Юрий Жирков
19Эдер
76′
11Себастьян Дриусси
69′
17Рифат Жемалетдинов
7Сердар Азмун
Статистика
3Желтые карточки2
0Красные карточки0
1Голевые моменты1
18Удары (всего)10
4Удары в створ2
1Штанги, перекладины0
8Угловые2
13Фолы13
0Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяЕвгений Турбин(Россия, Дмитров)
Боковой судьяДмитрий Березнев(Россия, Ростов-на-Дону)
Боковой судьяРоман Усачев(Россия, Ростов-на-Дону)
ВАРСергей Иванов(Россия, Ростов-на-Дону)
Ассистент ВАРАлексей Стипиди(Россия, Краснодар)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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