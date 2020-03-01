Тремя матчами в воскресенье завершится 20-й тур РПЛ
ТАСС, 1 марта. Двадцатый тур Тинькофф — Российской
ТАСС, 1 марта. Двадцатый тур Тинькофф — Российской
В матче первого круга «Краснодар» обыграл соперника со счетом 3:2, уступая после первого тайма с разницей в два мяча. Последние семь матчей перед зимним перерывом «Краснодар» провел без поражений, при этом клуб одержал всего одну победу (в гостевом матче против тульского «Арсенала» со счетом 2:1) и шесть раз сыграл вничью. В заключительной официальной встрече 2019 года «Краснодар» в гостях проиграл в матче групповой стадии Лиги Европы испанскому «Хетафе» (0:3) и не сумел выйти в
Команда Вадима Евсеева в РПЛ не проигрывает с конца октября, одержав две победы при трех ничейных результатах в пяти матчах. «Уфа» набрала 25 очков и занимает восьмое место, столько же очков в активе екатеринбургского «Урала», «Арсенала» и московского «Спартака».
«Краснодар» перед возобновлением сезона понес серьезные потери в центре обороны: травмы получили Александр Мартынович и Урош Спайич. В связи с этим в воскресенье ожидается дебют Егора Сорокина, 24-летний защитник первую половину сезона провел в аренде в казанском «Рубине», у которого «Краснодар» купил россиянина прошлым летом. Пару Сорокину, скорее всего, составит исландец Йон Фьолусон. Вернется в основу после отбытия дисквалификации
Немало внимания будет уделено матчу между «Сочи» и «Арсеналом», который начнется в 19:00 мск. Обслужит встречу судейская бригада во главе с Владиславом Безбородовым из
При этом Рами не принимал участие в товарищеских матчах за новый клуб, Кокорин же после перехода в стан южан на правах аренды сыграл в двух встречах, с московским «Динамо» и «Астаной», в которых сочинцы победили с одинаковым счетом 3:1. С
«Сочи» располагается на последнем, 16-м месте в турнирной таблице РПЛ, команда набрала 15 очков в 18 матчах, отставание от 14-го места, позволяющего избежать прямого вылета в Футбольную национальную лигу и дающее право сыграть в стыковых матчах за право выступить в следующем сезона РПЛ, составляет четыре очка, от 12-го места, которое позволит сохранить прописку на следующий сезон без стыковых игр, — пять очков. Последнюю победу клуб из Краснодарского края одержал в конце сентября над грозненским «Ахматом» (2:0), в двух последних официальных играх, с «Уфой» и «Рубином», которые завершились с одинаковым счетом 1:1, сочинцы открывали счет, но сумели удержать преимущество.
«Арсенал» в последних матчах в конце 2019 года набрал неплохой ход, обыграв подряд столичные ЦСКА (1:0) и «Локомотив» (4:0), однако догнать лидеров тульской команде будет непросто, «Арсенал» отстает от идущего пятым «Локомотива» на 10 очков (первые пять команд получают путевки в групповую стадию или квалификацию еврокубков).
В первом матче дня «Тамбов» примет «Рубин». Игра начнется в 14:00 мск, главным арбитром встречи будет Алексей Еськов из Москвы.
Игра пройдет в Нижнем Новгороде, поскольку стадион в Тамбове
После смены тренера команда выдала трехматчевую победную серию, обыграв в том числе и «Ростов» (2:1), провела неплохую по содержанию встречу против «Локомотива» (2:3), сумела отнять очки у «Краснодара» (0:0) и разгромила в последнем матче календарного года «Оренбург» (3:0).
Спустя три года официальный матч в России в качестве главного тренера проведет наставник «Рубина» Леонид Слуцкий, последним местом работы в России у него был ЦСКА, который он покинул в декабре 2016 года. Именитому специалисту предстоит поднять казанскую команду из зоны прямого вылета, «Рубин» идет на 15-м месте, имея в активе 19 очков после 19 матчей и уступая самарским «Крыльям Советов» (19), идущим 14-ми, по дополнительным показателям.
«Рубин» в последний раз побеждал 5 октября и в семи последних официальных матчах потерпел два поражения. У казанцев есть кадровые проблемы: травмированы Александр Ташаев и новичок команды полузащитник Дмитрия Тарасова, который на последнем сборе получил перелом ноги и выбыл до конца сезона. К тому же «Рубин» лишился защитника Сорокина, который вернулся из аренды в «Краснодар».