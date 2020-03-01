Фанаты «Локомотива» избили болельщика «Зенита», пытавшегося украсть флаг с трибуны

Фанаты «железнодорожников» избивали болельщика «Зенита», а затем перелезли обратно через решётку. После этого фанат петербуржцев попытался сорвать и украсть флаг у фанатов «Локомотива». Ответная реакция не заставила долго ждать — вновь спустившиеся болельщики московской команды выпроводили фаната сине-бело-голубых с гостевой трибуны.