Фанаты «Локомотива» избили болельщика «Зенита», пытавшегося украсть флаг с трибуны
Болельщик петербургского «Зенита» в одиночку пришёл на гостевую трибуну «Локомотива» во время матча 20-го тура Российской
Болельщик петербургского «Зенита» в одиночку пришёл на гостевую трибуну «Локомотива» во время матча 20-го тура Российской
Фанаты «железнодорожников» избивали болельщика «Зенита», а затем перелезли обратно через решётку. После этого фанат петербуржцев попытался сорвать и украсть флаг у фанатов «Локомотива». Ответная реакция не заставила долго ждать — вновь спустившиеся болельщики московской команды выпроводили фаната
Напомним, встреча в
|Сергей Семак
|Юрий Семин
|99
|Андрей Лунев
|1
|Маринату Гильерме
32′
|15
|Вячеслав Караваев
|20
|Владислав Игнатьев
|3
|Дуглас Сантос
|5
|Бенедикт Хеведес
14′
|6
|Бранислав Иванович
69′
|33
|Соломон Кверквелия
|44
|Ярослав Ракицкий
71′
|59
|Алексей Миранчук
|27
|Магомед Оздоев
74′
|23
|Жоау Мариу
|8
|Филипе Силва Малком
|6
|Дмитрий Баринов
|5
|Вильмар Барриос
|7
|Гжегож Крыховяк
|91
|Алексей Сутормин
88′
|37
|Станислав Магкеев
|14
|Далер Кузяев
|14
|Ведран Чорлука
90′
|21
|Александр Ерохин
77′
|27
|Мурило
|18
|Юрий Жирков
|19
|Эдер
76′
|11
|Себастьян Дриусси
69′
|17
|Рифат Жемалетдинов
|7
|Сердар Азмун
|3
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|1
|Голевые моменты
|1
|18
|Удары (всего)
|10
|4
|Удары в створ
|2
|1
|Штанги, перекладины
|0
|8
|Угловые
|2
|13
|Фолы
|13
|0
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Евгений Турбин(Россия, Дмитров)
|Боковой судья
|Дмитрий Березнев(Россия, Ростов-на-Дону)
|Боковой судья
|Роман Усачев(Россия, Ростов-на-Дону)
|ВАР
|Сергей Иванов(Россия, Ростов-на-Дону)
|Ассистент ВАР
|Алексей Стипиди(Россия, Краснодар)