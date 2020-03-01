«Краснодар» — «Уфа»: стартовые составы команд
В матче 20-го тура чемпионата России «Краснодар» сыграет с «Уфой».
В матче 20-го тура чемпионата России «Краснодар» сыграет с «Уфой».
Стали известны стартовые составы команд.
«Краснодар»: Сафонов, Петров, Сорокин, Олссон, Рамирес, Мануэл Фернандеш, Черников, Уткин, Кайю, Вандерсон, Ари.
Запасные: Синицын, Адамов, Бородин, Ивашин, Жигулев, Мацукатов, Сулейманов, Сергеев, Кутовой, Берг.
«Уфа»: Беленов, Сухов, Табидзе, Йокич, Неделчару, Алиев, Фомин, Тиль, Урунов, Кротов, Бизяк.
Запасные: Шафинский, Аликин, Никитин, Пуцко, Терентьев, Емельянов, Фольмер, Сысуев, Козлов, Агаларов, Гиоргобиани, Вомбергар.