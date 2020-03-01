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16:21 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Краснодар» — «Уфа»: стартовые составы команд

В матче 20-го тура чемпионата России «Краснодар» сыграет с «Уфой».

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Стали известны стартовые составы команд.

«Краснодар»: Сафонов, Петров, Сорокин, Олссон, Рамирес, Мануэл Фернандеш, Черников, Уткин, Кайю, Вандерсон, Ари.

Запасные: Синицын, Адамов, Бородин, Ивашин, Жигулев, Мацукатов, Сулейманов, Сергеев, Кутовой, Берг.

«Уфа»: Беленов, Сухов, Табидзе, Йокич, Неделчару, Алиев, Фомин, Тиль, Урунов, Кротов, Бизяк.

Запасные: Шафинский, Аликин, Никитин, Пуцко, Терентьев, Емельянов, Фольмер, Сысуев, Козлов, Агаларов, Гиоргобиани, Вомбергар.

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