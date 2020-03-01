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16:58 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Рубин» сыграл вничью с «Тамбовом» в матче чемпионата России

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Казанский «Рубин» и «Тамбов» сыграли вничью в матче 20-го тура чемпионата России по футболу.

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Источник: РИА "Новости"

Встреча на поле «Тамбова» в Нижнем Новгороде завершилась со счетом 0:0. Матч стал первым официальным для Леонида Слуцкого на посту главного тренера «Рубина».

«Тамбов» с 22 очками занимает 11-е место в турнирной таблице. «Рубин» (20) — 13-й.

«Тамбов» 7 марта в гостях сыграет с московским «Динамо», а казанцы 8 марта примут самарские «Крылья Советов».

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Главные тренеры
Тимур ШипшевЛеонид Слуцкий
Составы команд
88Гиорги Шелия
22Юрий Дюпин
15Александр Филин
33Олег Данченко
27Алексей Грицаенко
12Александр Зуев
67′
58Адессойе Ойеволе
55′
2Карл Старфельт
8Антон Килин
27Паблу Сантос
29Александр Каплиенко
7Вячеслав Подберезкин
92Валерий Чуперка
10Игорь Коновалов
19Георгий Мелкадзе
19Иван Игнатьев
77Михаил Костюков
87′
8Дарко Евтич
68′
9Хасан Мамтов
87Солтмурад Бакаев
13Владимир Обухов
85′
21Хвича Кварацхелия
89′
7Мигел Кардозу
25Денис Макаров
3Гурам Тетрашвили
57′90′
28Оливер Абильдгор
40′62′
25Павел Карасев
11Зурико Давиташвили
Статистика
2Желтые карточки2
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
9Удары (всего)7
5Удары в створ3
0Штанги, перекладины0
5Угловые3
11Фолы7
1Офсайды0
Судейская бригада
Главный судьяАлексей Еськов(Россия, Москва)
Боковой судьяНиколай Богач(Россия, Люберцы)
Боковой судьяАлексей Лунев(Россия, Новосибирск)
ВАРКирилл Левников(Россия, Санкт-Петербург)
Ассистент ВАРИлья Елеференко(Россия, Москва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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