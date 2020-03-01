«Рубин» сыграл вничью с «Тамбовом» в матче чемпионата России
МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Казанский «Рубин» и «Тамбов» сыграли вничью в матче 20-го тура чемпионата России по футболу.
МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Казанский «Рубин» и «Тамбов» сыграли вничью в матче 20-го тура чемпионата России по футболу.
Встреча на поле «Тамбова» в Нижнем Новгороде завершилась со счетом 0:0. Матч стал первым официальным для Леонида Слуцкого на посту главного тренера «Рубина».
«Тамбов» с 22 очками занимает 11-е место в турнирной таблице. «Рубин» (20) — 13-й.
«Тамбов» 7 марта в гостях сыграет с московским «Динамо», а казанцы 8 марта примут самарские «Крылья Советов».
|Тимур Шипшев
|Леонид Слуцкий
|88
|Гиорги Шелия
|22
|Юрий Дюпин
|15
|Александр Филин
|33
|Олег Данченко
|27
|Алексей Грицаенко
|12
|Александр Зуев
67′
|58
|Адессойе Ойеволе
55′
|2
|Карл Старфельт
|8
|Антон Килин
|27
|Паблу Сантос
|29
|Александр Каплиенко
|7
|Вячеслав Подберезкин
|92
|Валерий Чуперка
|10
|Игорь Коновалов
|19
|Георгий Мелкадзе
|19
|Иван Игнатьев
|77
|Михаил Костюков
87′
|8
|Дарко Евтич
68′
|9
|Хасан Мамтов
|87
|Солтмурад Бакаев
|13
|Владимир Обухов
85′
|21
|Хвича Кварацхелия
89′
|7
|Мигел Кардозу
|25
|Денис Макаров
|3
|Гурам Тетрашвили
57′90′
|28
|Оливер Абильдгор
40′62′
|25
|Павел Карасев
|11
|Зурико Давиташвили
|2
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|9
|Удары (всего)
|7
|5
|Удары в створ
|3
|0
|Штанги, перекладины
|0
|5
|Угловые
|3
|11
|Фолы
|7
|1
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Алексей Еськов(Россия, Москва)
|Боковой судья
|Николай Богач(Россия, Люберцы)
|Боковой судья
|Алексей Лунев(Россия, Новосибирск)
|ВАР
|Кирилл Левников(Россия, Санкт-Петербург)
|Ассистент ВАР
|Илья Елеференко(Россия, Москва)