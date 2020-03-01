«Краснодар» обыграл «Уфу» и продлил серию без поражений в РПЛ до 10 матчей

Источник: ИТАР-ТАСС

Голами отметились Маркус Берг (68-я минута) и Ари (83, с пенальти). 11-метровый был назначен после обращения к системе видеоассистента рефери (VAR). Ари не сумел с первой попытки реализовать пенальти, но главный арбитр встречи Станислав Васильев усмотрел в эпизоде нарушение правил, во второй попытке Ари был точен.

Встреча команд в первом круге завершилась гостевой победой «Краснодара» со счетом 3:2, по ходу встречи клуб уступал с разницей в два мяча.

<iframe width="100%" height="360" src="https://rutube.ru/play/embed/13084873" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Для краснодарцев матч стал 10-м кряду без поражений в РПЛ, последний раз команда проиграла в сентябре на выезде столичному ЦСКА (2:3). В турнирной таблице чемпионата «Краснодар» идет вторым, набрав в 20 матчах 38 очков. «Уфа» располагается на восьмой строчке, в активе команды 25 очков после 20 туров.