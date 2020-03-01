«Краснодар» обыграл «Уфу» и продлил серию без поражений в РПЛ до 10 матчей
КРАСНОДАР, 1 марта. /ТАСС/. «Краснодар» победил на своем поле «Уфу» со счетом 2:0 в матче 20-го тура Тинькофф — Российской
КРАСНОДАР, 1 марта. /ТАСС/. «Краснодар» победил на своем поле «Уфу» со счетом 2:0 в матче 20-го тура Тинькофф — Российской
Голами отметились Маркус Берг (68-я минута) и Ари (83, с пенальти). 11-метровый был назначен после обращения к системе видеоассистента рефери (VAR). Ари не сумел с первой попытки реализовать пенальти, но главный арбитр встречи Станислав Васильев усмотрел в эпизоде нарушение правил, во второй попытке Ари был точен.
Встреча команд в первом круге завершилась гостевой победой «Краснодара» со счетом 3:2, по ходу встречи клуб уступал с разницей в два мяча.
Для краснодарцев матч стал 10-м кряду без поражений в РПЛ, последний раз команда проиграла в сентябре на выезде столичному ЦСКА (2:3). В турнирной таблице чемпионата «Краснодар» идет вторым, набрав в 20 матчах 38 очков. «Уфа» располагается на восьмой строчке, в активе команды 25 очков после 20 туров.
«Краснодар» в следующем туре сыграет в гостях 9 марта с московским «Спартаком». «Уфа» в тот же день встретится с
|Мурад Мусаев
|Вадим Евсеев
|Маркус Берг
|68′
|Арикленес да Силва Ари
|83′
|39
|Матвей Сафонов
|31
|Александр Беленов
82′
|2
|Егор Сорокин
|5
|Боян Йокич
80′
|6
|Кристиан Рамирес
|27
|Йонуц Неделчару
|98
|Сергей Петров
45+1′
|33
|Александр Сухов
24′
|14
|Кристоффер Олссон
58′
|55
|Джемал Табидзе
|31
|Кайю
48′
|6
|Остон Урунов
|99
|Мануэл Фернандеш
|74
|Даниил Фомин
67′
|9
|Арикленес да Силва Ари
|77
|Азер Алиев
|10
|Вандерсон Масиэл
70′88′
|10
|Оливье Тилль
78′
|63
|Никита Сергеев
|9
|Денис Терентьев
|47
|Даниил Уткин
57′
|57
|Вячеслав Кротов
69′
|93
|Магомед-Шапи Сулейманов
|19
|Гамид Агаларов
|53
|Александр Черников
46′
|11
|Ловро Бизяк
75′
|33
|Маркус Берг
|32
|Андрес Вомбергар
84′
|4
|Желтые карточки
|5
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|11
|Удары (всего)
|7
|8
|Удары в створ
|1
|0
|Штанги, перекладины
|0
|2
|Угловые
|4
|16
|Фолы
|17
|2
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Станислав Васильев(Россия, Ижевск)
|Боковой судья
|Дмитрий Жвакин(Россия, Ленинградская область)
|Боковой судья
|Константин Шаламберидзе(Россия, Москва)
|ВАР
|Алексей Матюнин(Россия, Москва)
|Ассистент ВАР
|Антон Кобзев(Россия, Москва)