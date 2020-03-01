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19:02 (мск), источник: ТАСС

«Краснодар» обыграл «Уфу» и продлил серию без поражений в РПЛ до 10 матчей

КРАСНОДАР, 1 марта. /ТАСС/. «Краснодар» победил на своем поле «Уфу» со счетом 2:0 в матче 20-го тура Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на стадионе «Краснодар» в присутствии 31 966 зрителей.

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Источник: ИТАР-ТАСС

Голами отметились Маркус Берг (68-я минута) и Ари (83, с пенальти). 11-метровый был назначен после обращения к системе видеоассистента рефери (VAR). Ари не сумел с первой попытки реализовать пенальти, но главный арбитр встречи Станислав Васильев усмотрел в эпизоде нарушение правил, во второй попытке Ари был точен.

Встреча команд в первом круге завершилась гостевой победой «Краснодара» со счетом 3:2, по ходу встречи клуб уступал с разницей в два мяча.

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Для краснодарцев матч стал 10-м кряду без поражений в РПЛ, последний раз команда проиграла в сентябре на выезде столичному ЦСКА (2:3). В турнирной таблице чемпионата «Краснодар» идет вторым, набрав в 20 матчах 38 очков. «Уфа» располагается на восьмой строчке, в активе команды 25 очков после 20 туров.

«Краснодар» в следующем туре сыграет в гостях 9 марта с московским «Спартаком». «Уфа» в тот же день встретится с Санкт-Петербурге с лидирующим в РПЛ «Зенитом».

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20 января© Ньюстюб
Краснодар
2:0
Первый тайм: 0:0
Уфа
Футбол, Премьер-лига, Тур 201.03.2020, 16:30 (МСК UTC+3)Арена Краснодар, 31966 зрителей
Главные тренеры
Мурад МусаевВадим Евсеев
Голы
Маркус Берг68′
Арикленес да Силва Ари83′
Составы команд
39Матвей Сафонов
31Александр Беленов
82′
2Егор Сорокин
5Боян Йокич
80′
6Кристиан Рамирес
27Йонуц Неделчару
98Сергей Петров
45+1′
33Александр Сухов
24′
14Кристоффер Олссон
58′
55Джемал Табидзе
31Кайю
48′
6Остон Урунов
99Мануэл Фернандеш
74Даниил Фомин
67′
9Арикленес да Силва Ари
77Азер Алиев
10Вандерсон Масиэл
70′88′
10Оливье Тилль
78′
63Никита Сергеев
9Денис Терентьев
47Даниил Уткин
57′
57Вячеслав Кротов
69′
93Магомед-Шапи Сулейманов
19Гамид Агаларов
53Александр Черников
46′
11Ловро Бизяк
75′
33Маркус Берг
32Андрес Вомбергар
84′
Статистика
4Желтые карточки5
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
11Удары (всего)7
8Удары в створ1
0Штанги, перекладины0
2Угловые4
16Фолы17
2Офсайды2
Судейская бригада
Главный судьяСтанислав Васильев(Россия, Ижевск)
Боковой судьяДмитрий Жвакин(Россия, Ленинградская область)
Боковой судьяКонстантин Шаламберидзе(Россия, Москва)
ВАРАлексей Матюнин(Россия, Москва)
Ассистент ВАРАнтон Кобзев(Россия, Москва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
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  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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