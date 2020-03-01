«Ростов» обратился в РФС с жалобой на судейство Лапочкина
«Ростов» обратился в РФС с жалобой на судейство Сергея Лапочкина в матче 20-го тура
«Ростов» обратился в РФС с жалобой на судейство Сергея Лапочкина в матче 20-го тура
В жалобе «Ростова» в РФС около 10 пунктов, в частности:
Напомним, во время встречи было показано 8 желтых карточек. К основному времени добавлено 10 минут, а также аннулирована красная карточка Максима Ненахова.
|Игорь Шалимов
|Валерий Карпин
|Одисе Роши
|49′
|Элдор Шомуродов(Ивелин Попов, Бактиер Зайнутдинов)
|45′
|16
|Евгений Городов
|30
|Сергей Песьяков
|3
|Максим Ненахов
|5
|Деннис Хаджикадунич
46′
|8
|Мирослав Богосавац
|28
|Евгений Чернов
|15
|Андрей Семенов
86′
|34
|Алексей Козлов
|20
|Зоран Нижич
|55
|Максим Осипенко
|21
|Одисе Роши
18′
|7
|Роман Еременко
|29
|Владимир Ильин
|8
|Ивелин Попов
|88
|Денис Глушаков
|17
|Матиас Норманн
32′
|14
|Раванелли
46′
|19
|Хорен Байрамян
|19
|Олег Иванов
|14
|Элдор Шомуродов
|59
|Евгений Харин
70′73′
|18
|Бактиер Зайнутдинов
13′
|11
|Силва Лима Исмаэл
82′
|77
|Бернард Бериша
90+1′90′
|17
|Аблай Мбенг
|5
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|10
|Удары (всего)
|12
|5
|Удары в створ
|5
|0
|Штанги, перекладины
|0
|2
|Угловые
|4
|11
|Фолы
|13
|1
|Офсайды
|4
|Главный судья
|Сергей Лапочкин(Россия, Санкт-Петербург)
|Боковой судья
|Егор Болховитин(Россия, Ленинградская область)
|Боковой судья
|Роман Милюченко(Россия, Санкт-Петербург)
|ВАР
|Алексей Сухой(Россия, Люберцы)
|Ассистент ВАР
|Николай Еремин(Россия, Москва)