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19:57 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Ростов» обратился в РФС с жалобой на судейство Лапочкина

«Ростов» обратился в РФС с жалобой на судейство Сергея Лапочкина в матче 20-го тура Тинькофф-чемпионата России с «Ахматом» (1:1), информирует Telegram-канал «Футбольный Биги».

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Источник: РИА "Новости"

В жалобе «Ростова» в РФС около 10 пунктов, в частности:

  • неназначение пенальти в ворота «Ахмата» за фол против Чернова;.
  • желтая карточка Норманну;.
  • невынесение предупреждений Берише за фолы в нескольких эпизодах;.
  • пенальти за фол Хаджикадунича, который был совершен до штрафной;.
  • более 10 минут на просмотр ВАР, из которых компенсированы только 6;.

Напомним, во время встречи было показано 8 желтых карточек. К основному времени добавлено 10 минут, а также аннулирована красная карточка Максима Ненахова.

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20 декабря 2019© Ньюстюб
Ахмат
1:1
Первый тайм: 0:1
Ростов
Футбол, Премьер-лига, Тур 2029.02.2020, 19:00 (МСК UTC+3)Ахмат Арена, 12681 зритель
Главные тренеры
Игорь ШалимовВалерий Карпин
Голы
Одисе Роши49′
Элдор Шомуродов(Ивелин Попов, Бактиер Зайнутдинов)45′
Составы команд
16Евгений Городов
30Сергей Песьяков
3Максим Ненахов
5Деннис Хаджикадунич
46′
8Мирослав Богосавац
28Евгений Чернов
15Андрей Семенов
86′
34Алексей Козлов
20Зоран Нижич
55Максим Осипенко
21Одисе Роши
18′
7Роман Еременко
29Владимир Ильин
8Ивелин Попов
88Денис Глушаков
17Матиас Норманн
32′
14Раванелли
46′
19Хорен Байрамян
19Олег Иванов
14Элдор Шомуродов
59Евгений Харин
70′73′
18Бактиер Зайнутдинов
13′
11Силва Лима Исмаэл
82′
77Бернард Бериша
90+1′90′
17Аблай Мбенг
Статистика
5Желтые карточки3
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
10Удары (всего)12
5Удары в створ5
0Штанги, перекладины0
2Угловые4
11Фолы13
1Офсайды4
Судейская бригада
Главный судьяСергей Лапочкин(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судьяЕгор Болховитин(Россия, Ленинградская область)
Боковой судьяРоман Милюченко(Россия, Санкт-Петербург)
ВАРАлексей Сухой(Россия, Люберцы)
Ассистент ВАРНиколай Еремин(Россия, Москва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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