Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Лион
Сент-Этьен
10
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Реал
Барселона
00
Футбол. Зарубежный
20:30
Мальорка
Хетафе
01
Футбол. Зарубежный
20:00
Кальяри
Рома
34
Футбол. Премьер-лига
19:00
Сочи
Арсенал Т
12
Футбол. Зарубежный
19:00
Бордо
Ницца
11
Футбол. Зарубежный
18:00
Эспаньол
Атлетико
11
Футбол. Зарубежный
17:30
РБ Лейпциг
Байер
11
Футбол. Зарубежный
17:00
Эвертон
Манчестер Юнайтед
11
Футбол. Зарубежный
17:00
Тоттенхэм Хотспур
Вулверхэмптон Уондерерс
23
Футбол. Зарубежный
17:00
Нант
Лилль
01
Футбол. Зарубежный
17:00
Лечче
Аталанта
27
Футбол. Премьер-лига
16:30
Краснодар
Уфа
20
Футбол. Зарубежный
16:00
Атлетик
Вильярреал
10
Футбол. Зарубежный
15:30
Унион Б
Вольфсбург
22
Футбол. Премьер-лига
14:00
Тамбов
Рубин
00
Футбол. Зарубежный
14:00
Севилья
Осасуна
32
Все события
Фоторепортажи
17Главные звёзды плей-офф Лиги чемпионов
10Россияне остались без медалей в эстафете
21:30 (мск), источник: ТАСС

Гол Кокорина не спас «Сочи» от поражения в матче с «Арсеналом» в РПЛ

СОЧИ, 1 марта. /ТАСС/. «Сочи» на своем поле уступил тульскому «Арсеналу» со счетом 1:2 в матче 20-го тура Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на стадионе «Фишт».

Наверх
Источник: ИТАР-ТАСС

У «Арсенала» отличился Евгений Луценко (5-я, 96-я минуты). В составе «Сочи» гол забил новичок команды Александр Кокорин (64). На 16-й минуте был удален старший тренер туляков Игорь Семшов. По итогам встречи Кокорин, который сыграл в РПЛ впервые с 7 октября 2018 года, был признан лучшим игроком матча.

Эта игра стала для Кокорина первой официальной в составе сочинского клуба, он перешел 17 февраля из «Зенита» на правах аренды. С октября 2018 года Кокорин находился под стражей за участие в драках в центре Москвы, 9 мая 2019 года суд приговорил его к 1,5 года колонии общего режима, 17 сентября он вышел по УДО и позже подписал контракт с «Зенитом» до конца сезона.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Сочи» провел первую встречу под руководством бывшего тренера «Оренбурга» Владимира Федотова, сезон команда начинала во главе с Александром Точилиным, который был уволен в ноябре.

«Арсенал» одержал третью победу подряд в РПЛ, ранее команда обыграла столичные ЦСКА (1:0) и «Локомотив» (4:0). Луценко в четырех последних матчах чемпионата забил четыре гола и отдал две голевые передачи. 33-летний форвард является лучшим бомбардиром команды (9 мячей).

Во время загрузки произошла ошибка.

«Арсенал» с 28 очками в 20 матчах поднялся на шестую строчку таблицы РПЛ. «Сочи» не может победить на протяжении восьми встреч (3 ничьи, 5 поражений) и занимает последнее, 16-е место, набрав в 19 матчах 15 очков. В следующем туре «Арсенал» сыграет 7 марта на выезде с «Оренбургом». «Сочи» примет 8 марта екатеринбургский «Урал».

Читайте также
Стоит ли верить в «Спартак»? Что ждет Кокорина? Live Зеленова и Зислиса
Во время загрузки произошла ошибка.
14 февраля© Ньюстюб
Сочи
1:2
Первый тайм: 0:1
Арсенал Т
Футбол, Премьер-лига, Тур 201.03.2020, 19:00 (МСК UTC+3)Фишт, 5720 зрителей
Главные тренеры
Владимир ФедотовИгорь Черевченко
Голы
Александр Кокорин64′
Евгений Луценко(Сергей Ткачев)5′
Евгений Луценко90+6′
Составы команд
35Сослан Джанаев
36Михаил Левашов
90+4′
25Иван Новосельцев
9Кирилл Комбаров
26Никита Калугин
21Виктор Альварес
32Миха Мевля
6Максим Беляев
24Эльмир Набиуллин
8Гиа Григалава
15Ибрагим Цаллагов
20Горан Чаушич
16Кристиан Нобоа
70Георгий Костадинов
74′
17Андрей Мостовой
48Евгений Луценко
91Александр Кокорин
4Роберт Бауэр
27Кирилл Заика
50′79′
11Сергей Ткачев
81′
34Тимофей Маргасов
27Александр Ломовицкий
18Никита Бурмистров
28′79′
22Даниил Лесовой
87′
77Дмитрий Полоз
10Эванс Кангва
Статистика
2Желтые карточки2
0Красные карточки0
5Голевые моменты2
13Удары (всего)5
8Удары в створ2
0Штанги, перекладины0
4Угловые6
12Фолы16
2Офсайды2
Судейская бригада
Главный судьяВладислав Безбородов(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судьяВалерий Данченко(Россия, Уфа)
Боковой судьяРашид Абусуев(Россия, Санкт-Петербург)
ВАРВиталий Мешков(Россия, Дмитров)
Ассистент ВАРДмитрий Сафьян(Россия, Москва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Арсенал Т
НовостиМатчиСоставСтатистика
Сочи
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 "Вдумайтесь - ничего нет. Ни проб, ни результатов"
Емельяненко: удар пришелся в висок, и я почувствовал, как пошел вниз
«Манчестер Сити» в 3-й раз подряд выиграл Кубок английской лиги
В Москве отменили матч из-за подозрения на коронавирус
Артемий Панарин побил «русский рекорд» «Нью-Йорк Рейнджерс»
СКА разгромил «Витязь» и вышел вперед в серии Кубка Гагарина
«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью после ужасной ошибки де Хеа
«Ростов» пожаловался в РФС на судейство в матче с «Ахматом»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь