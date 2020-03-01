Гол Кокорина не спас «Сочи» от поражения в матче с «Арсеналом» в РПЛ

Источник: ИТАР-ТАСС

У «Арсенала» отличился Евгений Луценко (5-я, 96-я минуты). В составе «Сочи» гол забил новичок команды Александр Кокорин (64). На 16-й минуте был удален старший тренер туляков Игорь Семшов. По итогам встречи Кокорин, который сыграл в РПЛ впервые с 7 октября 2018 года, был признан лучшим игроком матча.

Эта игра стала для Кокорина первой официальной в составе сочинского клуба, он перешел 17 февраля из «Зенита» на правах аренды. С октября 2018 года Кокорин находился под стражей за участие в драках в центре Москвы, 9 мая 2019 года суд приговорил его к 1,5 года колонии общего режима, 17 сентября он вышел по УДО и позже подписал контракт с «Зенитом» до конца сезона.

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«Сочи» провел первую встречу под руководством бывшего тренера «Оренбурга» Владимира Федотова, сезон команда начинала во главе с Александром Точилиным, который был уволен в ноябре.

«Арсенал» одержал третью победу подряд в РПЛ, ранее команда обыграла столичные ЦСКА (1:0) и «Локомотив» (4:0). Луценко в четырех последних матчах чемпионата забил четыре гола и отдал две голевые передачи. 33-летний форвард является лучшим бомбардиром команды (9 мячей).

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