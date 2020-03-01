Гол Кокорина не спас «Сочи» от поражения в матче с «Арсеналом» в РПЛ
СОЧИ, 1 марта. /ТАСС/. «Сочи» на своем поле уступил тульскому «Арсеналу» со счетом 1:2 в матче 20-го тура Тинькофф — Российской
СОЧИ, 1 марта. /ТАСС/. «Сочи» на своем поле уступил тульскому «Арсеналу» со счетом 1:2 в матче 20-го тура Тинькофф — Российской
У «Арсенала» отличился Евгений Луценко (5-я, 96-я минуты). В составе «Сочи» гол забил новичок команды Александр Кокорин (64). На 16-й минуте был удален старший тренер туляков Игорь Семшов. По итогам встречи Кокорин, который сыграл в РПЛ впервые с 7 октября 2018 года, был признан лучшим игроком матча.
Эта игра стала для Кокорина первой официальной в составе сочинского клуба, он перешел 17 февраля из «Зенита» на правах аренды. С октября 2018 года Кокорин находился под стражей за участие в драках в центре Москвы, 9 мая 2019 года суд приговорил его к 1,5 года колонии общего режима, 17 сентября он вышел по УДО и позже подписал контракт с «Зенитом» до конца сезона.
«Сочи» провел первую встречу под руководством бывшего тренера «Оренбурга» Владимира Федотова, сезон команда начинала во главе с Александром Точилиным, который был уволен в ноябре.
«Арсенал» одержал третью победу подряд в РПЛ, ранее команда обыграла столичные ЦСКА (1:0) и «Локомотив» (4:0). Луценко в четырех последних матчах чемпионата забил четыре гола и отдал две голевые передачи. 33-летний форвард является лучшим бомбардиром команды (9 мячей).
«Арсенал» с 28 очками в 20 матчах поднялся на шестую строчку таблицы РПЛ. «Сочи» не может победить на протяжении восьми встреч (3 ничьи, 5 поражений) и занимает последнее, 16-е место, набрав в 19 матчах 15 очков. В следующем туре «Арсенал» сыграет 7 марта на выезде с «Оренбургом». «Сочи» примет 8 марта екатеринбургский «Урал».
|Владимир Федотов
|Игорь Черевченко
|Александр Кокорин
|64′
|Евгений Луценко(Сергей Ткачев)
|5′
|Евгений Луценко
|90+6′
|35
|Сослан Джанаев
|36
|Михаил Левашов
90+4′
|25
|Иван Новосельцев
|9
|Кирилл Комбаров
|26
|Никита Калугин
|21
|Виктор Альварес
|32
|Миха Мевля
|6
|Максим Беляев
|24
|Эльмир Набиуллин
|8
|Гиа Григалава
|15
|Ибрагим Цаллагов
|20
|Горан Чаушич
|16
|Кристиан Нобоа
|70
|Георгий Костадинов
74′
|17
|Андрей Мостовой
|48
|Евгений Луценко
|91
|Александр Кокорин
|4
|Роберт Бауэр
|27
|Кирилл Заика
50′79′
|11
|Сергей Ткачев
81′
|34
|Тимофей Маргасов
|27
|Александр Ломовицкий
|18
|Никита Бурмистров
28′79′
|22
|Даниил Лесовой
87′
|77
|Дмитрий Полоз
|10
|Эванс Кангва
|2
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|5
|Голевые моменты
|2
|13
|Удары (всего)
|5
|8
|Удары в створ
|2
|0
|Штанги, перекладины
|0
|4
|Угловые
|6
|12
|Фолы
|16
|2
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Владислав Безбородов(Россия, Санкт-Петербург)
|Боковой судья
|Валерий Данченко(Россия, Уфа)
|Боковой судья
|Рашид Абусуев(Россия, Санкт-Петербург)
|ВАР
|Виталий Мешков(Россия, Дмитров)
|Ассистент ВАР
|Дмитрий Сафьян(Россия, Москва)