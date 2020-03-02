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21:33 (мск), источник: Vesti.kz

Казахстанец Зайнутдинов стал лучшим игроком тура РПЛ по выигранным единоборствам

Полузащитник сборной Казахстана и «Ростова» Бахтиер Зайнутдинов стал лучшим игроком 20-го тура российской премьер-лиги по количеству выигранных единоборств, сообщает «Матч Премьер».

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Источник: AP 2020

Хавбек выиграл 14 единоборств. В 20-м туре «Ростов» в гостях сыграл вничью с «Ахматом» — 1:1, а Зайнутдинов провел на поле все 90 минут и начал голевую атаку.

С 35 очками «Ростов» идет третьим в таблице РПЛ. В следующем туре команда Валерия Карпина 9 марта дома примет ЦСКА, который идет четвертым и отстает по дополнительным показателям.

В текущем сезоне РПЛ на счету Зайнутдинова — три гола в десяти матчах. За «Ростов» 21-летний казахстанец выступает с начала 2019 года.

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Ахмат
1:1
Первый тайм: 0:1
Ростов
Футбол, Премьер-лига, Тур 2029.02.2020, 19:00 (МСК UTC+3)Ахмат Арена, 12681 зритель
Главные тренеры
Игорь ШалимовВалерий Карпин
Голы
Одисе Роши49′
Элдор Шомуродов(Ивелин Попов, Бактиер Зайнутдинов)45′
Составы команд
16Евгений Городов
30Сергей Песьяков
3Максим Ненахов
5Деннис Хаджикадунич
46′
8Мирослав Богосавац
28Евгений Чернов
15Андрей Семенов
86′
34Алексей Козлов
20Зоран Нижич
55Максим Осипенко
21Одисе Роши
18′
7Роман Еременко
29Владимир Ильин
8Ивелин Попов
88Денис Глушаков
17Матиас Норманн
32′
14Раванелли
45′
19Хорен Байрамян
19Олег Иванов
14Элдор Шомуродов
59Евгений Харин
70′73′
18Бактиер Зайнутдинов
13′
11Силва Лима Исмаэл
82′
77Бернард Бериша
90+1′90′
17Аблай Мбенг
Статистика
5Желтые карточки3
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
10Удары (всего)12
5Удары в створ5
0Штанги, перекладины0
2Угловые4
11Фолы13
1Офсайды4
Судейская бригада
Главный судьяСергей Лапочкин(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судьяЕгор Болховитин(Россия, Ленинградская область)
Боковой судьяРоман Милюченко(Россия, Санкт-Петербург)
ВАРАлексей Сухой(Россия, Люберцы)
Ассистент ВАРНиколай Еремин(Россия, Москва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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