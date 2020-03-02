Казахстанец Зайнутдинов стал лучшим игроком тура РПЛ по выигранным единоборствам

Источник: AP 2020

Хавбек выиграл 14 единоборств. В 20-м туре «Ростов» в гостях сыграл вничью с «Ахматом» — 1:1, а Зайнутдинов провел на поле все 90 минут и начал голевую атаку.

С 35 очками «Ростов» идет третьим в таблице РПЛ. В следующем туре команда Валерия Карпина 9 марта дома примет ЦСКА, который идет четвертым и отстает по дополнительным показателям.

В текущем сезоне РПЛ на счету Зайнутдинова — три гола в десяти матчах. За «Ростов» 21-летний казахстанец выступает с начала 2019 года.