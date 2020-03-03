Защитник «Спартака» Ещенко забил гол в стиле Ибрагимовича: видео
Защитник «Спартака» Андрей Ещенко похвастался красивым голом, который он забил ударом пяткой на тренировке московской команды.
Защитник «Спартака» Андрей Ещенко похвастался красивым голом, который он забил ударом пяткой на тренировке московской команды.
Соответствующее видео 36-летний футболист опубликовал в инстаграме.
«Ибра подъехал», — написал Ещенко, в шутку сравнив себя с нападающим «Милана» Златаном Ибрагимовичем, который известен своими красивыми голами, в том числе ударами пяткой.