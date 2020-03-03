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10:52 (мск), источник: Sport24

Защитник «Спартака» Ещенко забил гол в стиле Ибрагимовича: видео

Защитник «Спартака» Андрей Ещенко похвастался красивым голом, который он забил ударом пяткой на тренировке московской команды.

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Источник: РИА "Новости"

Соответствующее видео 36-летний футболист опубликовал в инстаграме.

«Ибра подъехал», — написал Ещенко, в шутку сравнив себя с нападающим «Милана» Златаном Ибрагимовичем, который известен своими красивыми голами, в том числе ударами пяткой.

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