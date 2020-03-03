«Исламхан сильнее Оздоева». Эксперт оценил шансы капитана сборной Казахстана на трансфер в «Зенит»

— Исламхан отправился в ОАЭ и уже номинирован на звание лучшего игрока месяца в чемпионате.

— Исламхан — молодец. Решился уехать после того, как задержался в чемпионате Казахстана. И надо отдать должное ему, что не побоялся поехать сразу в такой большой клуб, как «Зенит». В техническом плане и по футбольному интеллекту он не отстает от тех лидеров, которые есть в чемпионате России. Я считаю, что он не хуже того же Магомеда Оздоева и, может, даже лучше по футбольному интеллекту. Да, он, наверное, отстает в быстроте и по физическим качествам. Но Исламхан показал, что в Казахстане есть футболисты, которые могут думать на поле.

Дальше его карьера продолжилась в Эмиратах. Наверное, это тот из вариантов, чтобы игрок не простаивал, не возвращался в Казахстан, и самый ближайший, самый оптимальный во всех отношениях план — это и с финансовой точки зрения в том числе. Чемпионат ОАЭ подходит под его футбол. Там больше любят индивидуальное мастерство, чем командные действия. Я думаю, что он неплохо адаптировался. Единственное, что в азиатской Лиге чемпионов они неудачно выступают. Но там один из соперников — иранский «Сепахан» — очень сильный. Сам чемпионат этой страны очень сильный и выпускает много талантливых футболистов.

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— Вы не считаете, что это шаг назад, поскольку говорили, что у него были варианты в России?

— Я думаю, что там не только от него все зависело. Там и агентские вопросы, и советовали ему, наверное, в плане того, чтобы отвлечься от несостоявшегося перехода в «Зенит». Куат, например, приходил в команду, которая борется за выживание, и там нужен был футболист другого плана.

Я думаю, в плане комфорта и инфраструктуры Исламхан выиграл. В игровом плане у него есть время. Как повлияет на его подготовку, мы увидим в играх за сборную. Например, когда Вороговский был в «Кайрате», это был один игрок, и сейчас, когда приезжает из Бельгии, это другой Вороговский. В «Кайрате» Ян был лучше готов физически, более сконцентрирован. В Бельгии что-то у него сломалось, скорее всего, все зависит от того, что «Кайрат» решал одни задачи в чемпионате, «Беерсхот» — другие. Уровень этих команд несопоставим.

Чемпионат Казахстана занимает третье место на постсоветском пространстве после России и Украины. Здесь все жестко в плане физики, тактики, игрок должен быть в лучшей готовности. Если в день игры ты не готов ни тактически, ни физически, а хочешь выезжать на одной технике, то этот номер не пройдет, быстро накажут.

— Его агент сказал, что после пяти месяцев в «Аль-Айне» они, возможно, вернутся к варианту с Россией. На ваш взгляд, он соответствует потенциалу «Зенита»?

— Я думаю, что да, соответствует. В «Зените» есть тренер Сергей Семак, который не смотрит на антропометрию, скоростные передвижения, он смотрит на работу с мячом, на быстроту и интеллект. Это все присуще Исламхану, и я считаю, что вариант возможен. Тем более летом в России перестает действовать статус легионера для игроков из стран, входящих в ЕАЭС. Единственное, сколько игрового времени получит Исламхан и будет ли доволен этим?

Напомним, после шести сезонов, проведенных в составе «Кайрата» в КПЛ, Исламхан отправился на просмотр в «Зенит». Однако в российском клубе капитан сборной Казахстана не задержался и подписал контракт с «Аль-Айном» из ОАЭ.