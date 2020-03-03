Быстров: У меня не было желания играть в Европе. Я любил рыбалку и Россию

Отвечая на вопрос о том, была ли у него возможность поиграть в Европе, Быстров сказал: «Что-то такое говорили. Звонков напрямую не было. Присутствовало ли желание? Не было его. Я любил рыбалку и Россию. Если бы поступило конкретное предложение, возможно, я бы его рассмотрел. Был момент, когда я еще спрашивал, что там в этом Манчестере, нормально там вообще люди живут? Но, в принципе, в России я всегда выступал за клубы, которые боролись за титул и Лигу чемпионов. Да и не таким сильным футболистом я был, чтобы думать о Европе».