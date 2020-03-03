Уткин: Понравился «Спартак», потому что его просто не было. Хоть что-то появилось

«Мне действительно понравился “Спартак”. Понравился, потому что “Спартака” просто не было. Там хоть что-то появилось, есть что обсуждать. Почему мне ещё понравился “Спартак”? Потому что я объяснял ещё летом прошлого года, что на меня сильное впечатление произвёл футболист Зелимхан Бакаев. И поначалу его, прямо скажем, не все воспринимали. Сейчас это всё устаканилось, и Бакаев действительно становится ключевым футболистом “Спартака”. И мне это очень нравится в работе Тедеско, потому что мне кажется, что если не вокруг Бакаева, то вокруг кого и строить игру “Спартака”? А это не такое простое дело, потому что Бакаев игрок изюмный. У него есть очень яркие качества, серьёзные, но их очень легко превратить в функционал.



Вот что делал с Бакаевым видный рижанин Олег Кононов? В его распоряжении мощный, быстрый, молодой футболист — он ставил его на фланг. Тедеско устраивает совершенно другую ситуацию и ставит его в центр», — сказал Уткин в ролике на своём канале в YouTube.