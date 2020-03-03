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18:19 (мск), источник: Чемпионат.com

Уткин: Понравился «Спартак», потому что его просто не было. Хоть что-то появилось

Известный блогер Василий Уткин оценил выступление «Спартака» в матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги с «Динамо» (2:0), а также поделился мнением о полузащитнике красно-белых Зелимхане Бакаеве.

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«Мне действительно понравился “Спартак”. Понравился, потому что “Спартака” просто не было. Там хоть что-то появилось, есть что обсуждать. Почему мне ещё понравился “Спартак”? Потому что я объяснял ещё летом прошлого года, что на меня сильное впечатление произвёл футболист Зелимхан Бакаев. И поначалу его, прямо скажем, не все воспринимали. Сейчас это всё устаканилось, и Бакаев действительно становится ключевым футболистом “Спартака”. И мне это очень нравится в работе Тедеско, потому что мне кажется, что если не вокруг Бакаева, то вокруг кого и строить игру “Спартака”? А это не такое простое дело, потому что Бакаев игрок изюмный. У него есть очень яркие качества, серьёзные, но их очень легко превратить в функционал.

Вот что делал с Бакаевым видный рижанин Олег Кононов? В его распоряжении мощный, быстрый, молодой футболист — он ставил его на фланг. Тедеско устраивает совершенно другую ситуацию и ставит его в центр», — сказал Уткин в ролике на своём канале в YouTube.

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30 января© Ньюстюб
Динамо
0:2
Первый тайм: 0:1
Спартак
Футбол, Премьер-лига, Тур 2029.02.2020, 16:30 (МСК UTC+3)Динамо, 24946 зрителей
Главные тренеры
Кирилл НовиковДоменико Тедеско
Голы
Зелимхан Бакаев(Александр Соболев)29′
Роман Зобнин(Зелимхан Бакаев)62′
Составы команд
1Антон Шунин
98Александр Максименко
17Сергей Паршивлюк
6Айртон
21Дмитрий Скопинцев
2Самюэль Жиго
4Владимир Рыков
67′
14Георгий Джикия
18Иван Ордец
29Илья Кутепов
44Тони Шуньич
64′
19Эсекиэль Понсе
9Клинтон Нжи
33Алекс Крал
15Роман Нойштедтер
47Роман Зобнин
10Силвестр Игбун
80′
92Николай Рассказов
90′
5Максимилиан Филипп
38Андрей Ещенко
11Себастьян Шиманьски
56′
10Зелимхан Бакаев
72′
27Николай Комличенко
8Гус Тил
88Оскар Хильемарк
80′
77Александр Соболев
83′
77Шарль Каборе
23Джордан Ларссон
Статистика
2Желтые карточки0
0Красные карточки0
5Голевые моменты7
10Удары (всего)11
2Удары в створ6
2Штанги, перекладины0
4Угловые2
12Фолы10
4Офсайды2
Судейская бригада
Главный судьяСергей Карасев(Россия, Москва)
Боковой судьяМаксим Гаврилин(Россия, Владимир)
Боковой судьяИгорь Демешко(Россия, Химки)
ВАРВасилий Казарцев(Россия, Санкт-Петербург)
Ассистент ВАРТихон Калугин(Россия, Москва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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