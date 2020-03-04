Семин не будет назначать кого-то из помощников главным тренером на матч с «Ахматом»
МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Наставник московского «Локомотива» Юрий Семин, который получил красную карточку в матче 20-го тура Тинькофф — Российской
МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Наставник московского «Локомотива» Юрий Семин, который получил красную карточку в матче 20-го тура Тинькофф — Российской
Семин получил красную карточку в середине первого тайма игры с «Зенитом» (0:0) за слишком активные разговоры с главным арбитром Евгением Турбиным. «Локомотив» примет «Ахмат» 8 марта.
«На матч команду выведет весь тренерский штаб. Мои помощники будут главным тренером,
Помощниками Семина по тренерскому штабу являются Олег Пашинин, Саркис Оганесян, Дмитрий Лоськов, Юрий Батуренко и Заур Хапов.
«Локомотив» после 20 матчей занимает пятое место в турнирной таблице, набрав 35 очков.