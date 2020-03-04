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12:03 (мск), источник: ТАСС

Семин не будет назначать кого-то из помощников главным тренером на матч с «Ахматом»

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Наставник московского «Локомотива» Юрий Семин, который получил красную карточку в матче 20-го тура Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ) против петербургского «Зенита», не будет назначать кого-то из помощников исполняющим обязанности главного тренера на игру 21-го тура с грозненским «Ахматом». Об этом Семин сообщил ТАСС.

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Источник: РИА "Новости"

Семин получил красную карточку в середине первого тайма игры с «Зенитом» (0:0) за слишком активные разговоры с главным арбитром Евгением Турбиным. «Локомотив» примет «Ахмат» 8 марта.

«На матч команду выведет весь тренерский штаб. Мои помощники будут главным тренером, кого-то конкретного не будет», — сказал Семин.

Помощниками Семина по тренерскому штабу являются Олег Пашинин, Саркис Оганесян, Дмитрий Лоськов, Юрий Батуренко и Заур Хапов.

«Локомотив» после 20 матчей занимает пятое место в турнирной таблице, набрав 35 очков.

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