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12:11 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Лапочкин рассудит «Спартак» и «Краснодар» в матче 21-го тура ЧР

МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Арбитр Сергей Лапочкин из Санкт-Петербурга назначен на матч 21-го тура чемпионата России по футболу между московским «Спартаком» и «Краснодаром», сообщается в микроблоге Российского футбольного союза (РФС) в Twitter.

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Источник: Спорт РИА Новости

Встреча команд состоится 9 марта в Москве. После 20 туров «Спартак» с 25 очками занимает девятое место в чемпионате России, «Краснодар» с 38 баллами идет вторым, отставая на восемь очков от лидирующего петербургского «Зенита».

Помогать Лапочкину будут: ассистенты судьи — Алексей Лунев (Новосибирск), Андрей Веретешкин (Санкт-Петербург), резервный арбитр — Игорь Панин (Дмитров), видеоассистент арбитра — Николай Волошин (Смоленск), помощник видеоассистента арбитра — Арам Петросян (Бронницы).

Другие матчи тура обслужат следующие арбитры:

7 марта

«Оренбург» — «Арсенал» (Тула) — Павел Кукуян (Сочи),

«Динамо» (Москва) — «Тамбов» — Василий Казарцев (Санкт-Петербург);.

8 марта

«Рубин» (Казань) — «Крылья Советов» (Самара) — Владимир Москалев (Воронеж),

«Сочи» — «Урал» (Екатеринбург) — Михаил Вилков (Нижний Новгород),

«Локомотив» (Москва) — «Ахмат» (Грозный) — Кирилл Левников (Санкт-Петербург);.

9 марта

«Ростов» (Ростов-на-Дону) — ЦСКА (Москва) — Владислав Безбородов (Санкт-Петербург),

«Зенит» (Санкт-Петербург) — «Уфа» — Алексей Сухой (Люберцы).

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