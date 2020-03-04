Лапочкин рассудит «Спартак» и «Краснодар» в матче 21-го тура ЧР
МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Арбитр Сергей Лапочкин из
МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Арбитр Сергей Лапочкин из
Встреча команд состоится 9 марта в Москве. После 20 туров «Спартак» с 25 очками занимает девятое место в чемпионате России, «Краснодар» с 38 баллами идет вторым, отставая на восемь очков от лидирующего петербургского «Зенита».
Помогать Лапочкину будут: ассистенты судьи — Алексей Лунев (Новосибирск), Андрей Веретешкин (Санкт-Петербург), резервный арбитр — Игорь Панин (Дмитров), видеоассистент арбитра — Николай Волошин (Смоленск), помощник видеоассистента арбитра — Арам Петросян (Бронницы).
Другие матчи тура обслужат следующие арбитры:
7 марта
«Оренбург» — «Арсенал» (Тула) — Павел Кукуян (Сочи),
«Динамо» (Москва) — «Тамбов» — Василий Казарцев (Санкт-Петербург);.
8 марта
«Рубин» (Казань) — «Крылья Советов» (Самара) — Владимир Москалев (Воронеж),
«Сочи» — «Урал» (Екатеринбург) — Михаил Вилков (Нижний Новгород),
«Локомотив» (Москва) — «Ахмат» (Грозный) — Кирилл Левников (Санкт-Петербург);.
9 марта
«Ростов» (Ростов-на-Дону) — ЦСКА (Москва) — Владислав Безбородов (Санкт-Петербург),
«Зенит» (Санкт-Петербург) — «Уфа» — Алексей Сухой (Люберцы).