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16:15 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Министр спорта РФ Матыцин вошел в состав попечительского совета РФС

МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Министр спорта РФ Олег Матыцин включен в попечительский совет Российского футбольного союза (РФС), сообщается на официальном сайте организации.

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Источник: Спорт РИА Новости

Такое решение было принято на прошедшем 3 марта в Москве заседании бюро исполкома РФС. Из состава совета был исключен Павел Колобков, которого Матыцин сменил на посту министра спорта в январе.

«Включить в состав попечительского совета генерального директора АО “Почта России” Акимова Максима Алексеевича, министра спорта Российской Федерации Матыцина Олега Васильевича. Исключить из состава попечительского совета Колобкова Павла Анатольевича», — говорится в сообщении.

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