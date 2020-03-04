Болельщик «Зенита» осужден на семь суток за попытку отобрать флаг у фанатов «Локомотива»

Источник: РИА "Новости"

«Суд назначил наказание в виде административного ареста на срок семь суток с наложением административного запрета на посещение мест проведения официальных спортивных соревнований в дни их проведения на срок один год», — сказали в пресс-службе.

По данным пресс-службы, осужденным является болельщик Николай Зубанов, его судили по статье 20.31 КоАП РФ «Нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований». На суде было установлено, что Зубанов пытался сорвать средства поддержки «Локомотива», а также схватил за ногу болельщика московской команды и скинул его с ограждения. Зубанов на суде сообщил, что за ногу фаната «Локомотива» не хватал, а сорвать средство поддержки решил, так как болельщики московской команды якобы выкрикивали оскорбительные высказывания в адрес «Зенита».

Кроме того, как было установлено, на матче Зубанов также нарушил правила прохода по трибунам стадиона. За это ему назначили штраф в 12 тыс. рублей и запрет посещать официальные спортивные мероприятия на год. Ранее, как отметили в пресс-службе, Зубанова уже привлекали к ответственности за нарушения на спортивных мероприятиях.

В субботу во время матча 20-го тура Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ) «Зенит» — «Локомотив» (0:0) один из болельщиков петербургского клуба проник на гостевой сектор и попытался отобрать у фанатов железнодорожников флаг. Пресс-служба «Локомотива» позднее указала, что фанат был в нетрезвом состоянии, и призвала найти ответственных за то, что его пустили на стадион в таком виде.