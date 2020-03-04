Жена Мамаева рассказала, как тюрьма изменила ее мужа

Мамаев выступал за «Краснодар», но в мае 2019 года был приговорен к 17 месяцам лишения свободы за две драки в центре Москвы в октябре 2018 года.

«Он начал думать о себе и стал выдержанным. Если бы Павел туда не попал, то наша семья могла развалиться. А теперь он даже перестал ругаться матом. Я подготовила целый список претензий к нему. Несмотря на то, что я не жалела его, он все выслушал. Именно тогда мне стало понятно, насколько он изменился», — цитирует Мамаеву Donday.