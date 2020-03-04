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18:03 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Жена Мамаева рассказала, как тюрьма изменила ее мужа

МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Алана Мамаева, жена полузащитника «Ростова» Павла Мамаева, рассказала, какие изменения произошли с футболистом после освобождения из тюрьмы.

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Мамаев выступал за «Краснодар», но в мае 2019 года был приговорен к 17 месяцам лишения свободы за две драки в центре Москвы в октябре 2018 года.

«Он начал думать о себе и стал выдержанным. Если бы Павел туда не попал, то наша семья могла развалиться. А теперь он даже перестал ругаться матом. Я подготовила целый список претензий к нему. Несмотря на то, что я не жалела его, он все выслушал. Именно тогда мне стало понятно, насколько он изменился», — цитирует Мамаеву Donday.

После освобождения из колонии футболист заключил двухлетний контракт с «Ростовом».

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