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15:30 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Семшов дисквалифицирован на три матча РПЛ

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости, Сергей Фукс. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) дисквалифицировал старшего тренера тульского «Арсенала» Игоря Семшова на три игры, заявил глава комитета Артур Григорьянц.

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Источник: РИА "Новости"

Семшов получил красную карточку на 15-й минуте гостевого матча 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Сочи», который прошел 1 марта и завершился победой гостей со счетом 2:1.

«Семшов удален за несогласие с решением арбитра с использованием ненормативной лексики. В официальном порядке факт “Арсенал” не оспорил, хотя Семшов сказал, что не говорил таких слов. Это третий случай у Семшова за два года, поэтому это рецидив и отягчающее обстоятельство. Наказание: Семшов дисквалифицирован на три матча и подвергнут штрафу в размере 200 тысяч рублей», — сказал Григорьянц журналистам.

В ближайших трех турах чемпионата страны «Арсенал» сыграет с «Оренбургом», казанским «Рубином» и московским «Спартаком».

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