Семшов дисквалифицирован на три матча РПЛ
МОСКВА, 5 мар — РИА Новости, Сергей Фукс.
МОСКВА, 5 мар — РИА Новости, Сергей Фукс.
Семшов получил красную карточку на 15-й минуте гостевого матча 21-го тура Российской
«Семшов удален за несогласие с решением арбитра с использованием ненормативной лексики. В официальном порядке факт “Арсенал” не оспорил, хотя Семшов сказал, что не говорил таких слов. Это третий случай у Семшова за два года, поэтому это рецидив и отягчающее обстоятельство. Наказание: Семшов дисквалифицирован на три матча и подвергнут штрафу в размере 200 тысяч рублей», — сказал Григорьянц журналистам.
В ближайших трех турах чемпионата страны «Арсенал» сыграет с «Оренбургом», казанским «Рубином» и московским «Спартаком».