Семшов дисквалифицирован на три матча РПЛ

«Семшов удален за несогласие с решением арбитра с использованием ненормативной лексики. В официальном порядке факт “Арсенал” не оспорил, хотя Семшов сказал, что не говорил таких слов. Это третий случай у Семшова за два года, поэтому это рецидив и отягчающее обстоятельство. Наказание: Семшов дисквалифицирован на три матча и подвергнут штрафу в размере 200 тысяч рублей», — сказал Григорьянц журналистам.