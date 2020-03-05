Кокорин: Чтобы сыграть против «Зенита», надо платить. Поставили пункт с большой суммой
Нападающий «Сочи» Александр Кокорин рассказал, ставит ли перед собой цель забить «Зениту», который отдал его в аренду.
Нападающий «Сочи» Александр Кокорин рассказал, ставит ли перед собой цель забить «Зениту», который отдал его в аренду.
Выяснилось, что питерцы прописали пункт с большой суммой, только после выплаты которой, Кокорин может выйти на поле.
«Все не так просто. Все высказались, что я могу играть, но там есть пункт такой, что мне или руководству тогда надо платить. А так все сказали, что я могу играть. Поставили пункт с большой суммой. Какие у меня амбиции? В футбол поиграть. Как раз сейчас этап интересный. Я здесь спокойно играю в футбол, набираю форму, а дальше у меня заканчивается контракт. Поэтому амбиции у меня такие: играть в футбол, отсюда попасть на чемпионат Европы, я об этом говорил. Я думаю, если вернусь на свой уровень, то все должно быть нормально. А так — будем смотреть», — рассказал Кокорин в интервью Sport24.
Матч «Зенит» — «Сочи» состоится 26 апреля.