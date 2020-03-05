Текущие события
Футбол. Кубок России
19:30
Химки
Торпедо М
Футбол. Кубок России
4.03
Ахмат
Зенит
12
Футбол. Кубок России
4.03
Спартак
ЦСКА
32
Футбол. Зарубежный
6.03
Падерборн
Кельн
Футбол. Зарубежный
6.03
Марсель
Амьен
Футбол. Зарубежный
6.03
Алавес
Валенсия
Все события
Фоторепортажи
12Этери Тутберидзе — мастер по созданию чемпионок
20«Спартак» начал високосный год с победы над «Динамо»
16:08 (мск), источник: Sport24

Кокорин: Чтобы сыграть против «Зенита», надо платить. Поставили пункт с большой суммой

Нападающий «Сочи» Александр Кокорин рассказал, ставит ли перед собой цель забить «Зениту», который отдал его в аренду.

Наверх
19
фотографий
19
фотографий
19
фотографий

Выяснилось, что питерцы прописали пункт с большой суммой, только после выплаты которой, Кокорин может выйти на поле.

Читайте также
Кокорин: В колонии есть и по сей день те, за кого мы переживаем. Есть ребята, которым помогаем

«Все не так просто. Все высказались, что я могу играть, но там есть пункт такой, что мне или руководству тогда надо платить. А так все сказали, что я могу играть. Поставили пункт с большой суммой. Какие у меня амбиции? В футбол поиграть. Как раз сейчас этап интересный. Я здесь спокойно играю в футбол, набираю форму, а дальше у меня заканчивается контракт. Поэтому амбиции у меня такие: играть в футбол, отсюда попасть на чемпионат Европы, я об этом говорил. Я думаю, если вернусь на свой уровень, то все должно быть нормально. А так — будем смотреть», — рассказал Кокорин в интервью Sport24.

Матч «Зенит» — «Сочи» состоится 26 апреля.

Читайте также
Зенит
НовостиМатчиСоставСтатистика
Сочи
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 «Красота жены - это деньги, которые вы на нее тратите!» Олимпийская чемпионка обратилась к мужчинам
«Смотрится очень сексуально». Сотникова впервые показала шрам после операции: фото
Доскакали до полуфинала Кубка России: как «Спартак» обыграл ЦСКА
Президент UFC предрек российскому бойцу звездную карьеру
Тедеско vs Гончаренко. Кто не прав
Кокорин: Есть ребята в колонии, которым мы помогаем
Попробуй угнаться: легкоатлетка из российской провинции (фото)
Губерниев рассказал о «стукачке» в российском биатлоне
Чемпионка России по карате дисквалифицирована на два года
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь