Кокорин: В колонии есть и по сей день те, за кого мы переживаем. Есть ребята, которым помогаем

«Я не знал, что так все происходит. Когда я окунулся в это, могу сказать, что любой может оказаться в такой ситуации. Даже не поймешь, откуда это прилетит. Там не так все просто, как выглядит со стороны. Конечно, хочется, чтобы у нас было такое законодательство, чтобы, когда что-то произошло, суд разбирался, на тебя не давили сразу и в чем-то обвиняли. Суд для этого и придуман, чтобы взвесить все “за” и “против”, оценить доказательства и вынести вердикт. А тут получается, ты еще не судимый, а тебя уже со всех сторон колпашат. Поэтому хочется, чтобы была какая-то гуманность и справедливость. Со временем мы встречали разных людей, когда по судам катались. Много спортсменов — боксеры, борцы, которым не повезло сильно ударить оппонента. А в колонии есть и по сей день те, за кого мы переживаем. Есть хорошие ребята, которым помогаем», — рассказал Кокорин в интервью корреспонденту Sport24 Максиму Алланазарову.