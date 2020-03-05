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15:41 (мск), источник: Sport24

Кокорин: В колонии есть и по сей день те, за кого мы переживаем. Есть ребята, которым помогаем

Нападающий «Сочи» Александр Кокорин, права на которого принадлежат «Зениту», рассказал, есть ли у него разочарование в системе и устройстве жизни в России.

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В октябре 2018 года Кокорин, его младший брат Кирилл, экс-игрок сборной России Павел Мамаев и их приятель Александр Протасовицкий стали участниками двух драк в центре Москвы. Позже Кокорины получили по полтора года колонии. В сентябре 2019-го футболист вышел на свободу по УДО.

«Я не знал, что так все происходит. Когда я окунулся в это, могу сказать, что любой может оказаться в такой ситуации. Даже не поймешь, откуда это прилетит. Там не так все просто, как выглядит со стороны. Конечно, хочется, чтобы у нас было такое законодательство, чтобы, когда что-то произошло, суд разбирался, на тебя не давили сразу и в чем-то обвиняли. Суд для этого и придуман, чтобы взвесить все “за” и “против”, оценить доказательства и вынести вердикт. А тут получается, ты еще не судимый, а тебя уже со всех сторон колпашат. Поэтому хочется, чтобы была какая-то гуманность и справедливость. Со временем мы встречали разных людей, когда по судам катались. Много спортсменов — боксеры, борцы, которым не повезло сильно ударить оппонента. А в колонии есть и по сей день те, за кого мы переживаем. Есть хорошие ребята, которым помогаем», — рассказал Кокорин в интервью корреспонденту Sport24 Максиму Алланазарову.

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