«Спартак» против похмелья дерби. А Гончаренко пора дать ответ Карпину

Источник: Спорт-Экспресс

На позитиве

В центральных матчах 21-го тура встречаются команды, для которых возобновление сезона сложилось примерно одинаково, что делает игры еще более интригующими.

«Спартак» и «Краснодар» — на позитиве, поскольку рестарт сезона получился для обоих клубов прекрасным. Для красно-белых это вообще едва ли не самая удачная неделя сезона. В течение четырех дней выиграть два подряд принципиальных дерби — это круто. Многие знакомые болельщики даже запостили в соцсетях старую, казалось бы, давно уже забытую картинку — довольный улыбающийся мальчик в футболке со спартаковским ромбиком снисходительно приобнял двух ревущих ребят чуть помладше в майках с динамовской и армейской эмблемами. Причем посыл был следующий — извините, не смогли удержаться.

Футбол Премьер-лига 2019/2020 Тур 21, 9.03.2020, 16:30 Спартак - Краснодар -

Действительно, настроение в красно-белом лагере сейчас приподнятое. Напряжение, копившееся всю зиму, ушло. И дело не только в двух победах. «Спартак» в матчах с «Динамо» и ЦСКА предстал таким, каким значительная часть публики и хотела его видеть — отменно физически готовым, по-хорошему злым и способным отрывать соперникам все части тела, заряженным на борьбу с первого до последнего эпизода, когда один за всех, а все за одного. Ну, и немного творчества в отдельных моментах. Применительно к красно-белым, периодически ностальгирующим по эпохе Бескова и Романцева, звучит, конечно, немного странно, но так и нет сейчас в команде Черенковых с Цымбаларями. В конце концов, все это можно расценивать и как возвращение к идеалам Массимо Карреры, чей чемпионский «Спартак» был выстроен по принципу «бригада гладиаторов бьется, а впереди Промес и Луиз Адриану зарешают».

Победа еще и над «Краснодаром» позволит закрепить этот позитивный тренд и зарядить футболистов еще большей уверенностью в своих силах и в правильности пути, по которому движется команда. Для коллектива, пережившего год с Олегом Кононовым, это очень важно. Тем более, что затем до мартовского перерыва на матчи сборных «Спартак» ждут непростые выезды в Оренбург и Тулу — там этот кураж будет очень кстати.

По идее, с точки зрения «физики» игра с ЦСКА не должна сказаться на состоянии «Спартака» — позади два месяца интенсивной подготовки к возобновлению сезона. К тому же до встречи с «Краснодаром» в понедельник, на подготовку есть четыре полных дня, никаких перелетов не было и не будет. Другой вопрос — хватит ли у красно-белых эмоций и не будет ли своеобразного похмелья? Тем более что две победы в дерби и выход в полуфинал Кубка России вроде бы дают право на небольшую расслабленность. Интересно, как главный тренер Доменико Тедеско будет решать в первую очередь эту задачу при подготовке к матчу.

23 фотографии 23 фотографии 23 фотографии Ответ ЦСКА и победа «Спартака»: эмоции дерби в кадрах

Потому что с точки зрения тактики «Краснодар» — соперник для сегодняшнего «Спартака», нацеленного на быстрый выход в атаку и попытки поймать соперника на смене владения, довольно удобный. «Быки» больше всех в России в этом сезоне владеют мячом (56,9% по данным Whoscored) и по-прежнему строят игру через позиционную нападение — то, что нужно для красно-белых, которые в этом самом позиционном нападении не сильны. Хотя, разумеется, и Тедеско, и Мурад Мусаев наверняка придумают какие-то нюансы и детали специально к матчу.

Футбол Премьер-лига 2019/2020 Тур 21, 9.03.2020, 14:00 Ростов - ЦСКА -

Две крепости

Встреча «Ростова» и ЦСКА — прямо противоположная история матчу на «Открытие Арене». Сказать, что обе команды в кризисе, было бы явным преувеличением. Но, очевидно, настроение у обеих после первых весенних игр так себе.

При этом складывается ощущение, что представители «Ростова» чуть ли не специально нагнетают обстановку после матча в Грозном. Потому что результат — выездная ничья 1:1 — вполне нормальный, тот же «Зенит» спустя четыре дня смог победить «Ахмат» только в дополнительное время. Но слишком уж резонансным, по мнению ростовчан, получилось судейство Сергея Лапочкина. И дело не только в отмененном удалении Ненахова, но и в желтых карточках Хаджикадуничу и Норманну, из-за которых те пропустят игру с ЦСКА. Однако кажется, что «Ростов» решил немного поиграть в «осажденную крепость» — мол, кругом враги, все против нас. Этот психологический прием в свое время любил применять в «Спартаке» главный тренер дончан Валерий Карпин. Он и вправду бывает очень эффективным, но тут важно не перебарщивать.

Впрочем, этот же ход может попробовать применить и тренерский штаб ЦСКА. Повод — критика в адрес Виктора Гончаренко и молодого защитника Карпова. Первого обвиняют в неумении себя вести, второго — в симуляции и требуют для него наказания. Хороший повод поставить пластинку «весь мир против нас, так давайте им всем покажем».

Хотя лично для меня куда интереснее, какой футбольный ответ придумает Гончаренко после унизительного поражения в первом круге, когда «Ростов» в Москве разорвал ЦСКА, а счет 1:3 стал для красно-синих большой удачей, ведь запросто могло быть и 0:5, например. Кстати, как раз после той игры белорусский специалист сорвался первый раз в сезоне, по сути, сбежав с пресс-конференции и не став отвечать на вопросы журналистов. На мой взгляд, именно такие неудачи должны стимулировать тренеров на поиск ответных ходов, и умение/неумение их находить говорит о многом. Да и вообще, «Ростов» не проигрывает ЦСКА уже три матча (две победы и ничья) — пора бы прекратить эту серию и не наживать ненужные комплексы.