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20:14 (мск), источник: Чемпионат.com

Самедов: Очень не хотел возвращаться в «Локомотив». Меня звали клубы из Испании

Бывший полузащитник «Спартака», «Локомотива», «Динамо» и сборной России Александр Самедов заявил, что собирался завершить карьеру в «Спартаке».

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Источник: РИА "Новости"

«Это бизнес. Расторжение контракта было для меня удивительно. Я хотел закончить карьеру в «Спартаке», но у меня не было такой возможности. Я полгода отыграл в Самаре и в итоге завершил карьеру. Как бы прекрасно ты себя не чувствовал, мышцы же изнашиваются. В любой момент они могут тебя подвести.

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Со мной так и получилось. С восстановлением поторопился, и в первой же игре случился рецидив. Мне сказали месяц вообще не рыпаться. А там уже продолжать не было смысла. Я горжусь своей карьерой. И благодарен футболу. Я очень люблю эту игру, особенно это начинаешь осознавать, когда он уходит из твоей жизни", — сказал Самедов в программе «Жизнь после спорта» на «Матч ТВ».

Самедов — воспитанник красно-белых, он играл за основную команду «Спартака» в 2002—2005 и 2017−2018 годах. Сейчас 35-летний хавбек выступает за любительский клуб «Знамя» из Ногинска.

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