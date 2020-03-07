Двумя матчами стартует 21-й тур чемпионата России по футболу

Источник: РИА "Новости"

Московское «Динамо» в игре с «Тамбовом» попробует реабилитироваться за домашнее поражение от «Спартака» (0:2) в прошлом туре. Встреча пройдет на «ВТБ-Арене» в Москве и начнется в 16:30 мск, главным арбитром назначен Василий Казарцев из Санкт-Петербурга. «Тамбов» в первом после паузы туре сыграл вничью с казанским «Рубином» (0:0), который проводил первый официальный матч под руководством Леонида Слуцкого. Тамбовчане занимают 11-е место в турнирной таблице, имея в активе 22 очка, «Динамо» с 24 очками располагается строчкой выше.

Футбол Премьер-лига 2019/2020 Тур 21, 7.03.2020, 16:30 Динамо - Тамбов -

Гостям в предстоящей встрече не поможет полузащитник Мигел Кардозу. 25-летний португальский полузащитник зимой перешел в аренду именно из «Динамо», по условиям соглашения, он не может играть в матче против команды, которой принадлежит. В составе «Динамо» из-за дисквалификации игру пропустит защитник Владимир Рыков. Под вопросом участие полузащитников Артура Юсупова и Себастьяна Шиманьского.

«Динамо» и «Тамбов» провели между собой три матча в истории, во всех победу праздновали бело-голубые, забивая при этом не менее двух мячей. Однако «Тамбов» не пропустил ни одного мяча в трех последних играх чемпионата. Встреча первого круга между командами прошла в Саранске и завершилась победой «Динамо» со счетом 2:0.

Футбол Премьер-лига 2019/2020 Тур 21, 7.03.2020, 14:00 Оренбург - Арсенал Т -

Стартовый матч тура состоится в Оренбурге, где местная одноименная команда примет тульский «Арсенал». Встреча, главным арбитром которой назначен Павел Кукуян из Сочи, начнется в 14:00 мск. «Арсенал» занимает шестое место в турнирной таблице, имея 28 очков после 20 туров. «Оренбург» провел на одну встречу меньше и идет на 14-м месте с 20 очками.