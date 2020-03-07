Двумя матчами стартует 21-й тур чемпионата России по футболу
МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Двумя матчами в субботу начнется программа 21-го тура Тинькофф — Российской
МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Двумя матчами в субботу начнется программа 21-го тура Тинькофф — Российской
Московское «Динамо» в игре с «Тамбовом» попробует реабилитироваться за домашнее поражение от «Спартака» (0:2) в прошлом туре. Встреча пройдет на «ВТБ-Арене» в Москве и начнется в 16:30 мск, главным арбитром назначен Василий Казарцев из
Гостям в предстоящей встрече не поможет полузащитник Мигел Кардозу. 25-летний португальский полузащитник зимой перешел в аренду именно из «Динамо», по условиям соглашения, он не может играть в матче против команды, которой принадлежит. В составе «Динамо»
«Динамо» и «Тамбов» провели между собой три матча в истории, во всех победу праздновали
Стартовый матч тура состоится в Оренбурге, где местная одноименная команда примет тульский «Арсенал». Встреча, главным арбитром которой назначен Павел Кукуян из Сочи, начнется в 14:00 мск. «Арсенал» занимает шестое место в турнирной таблице, имея 28 очков после 20 туров. «Оренбург» провел на одну встречу меньше и идет на 14-м месте с 20 очками.
Команде из Тулы придется обойтись без помощника главного тренера Игоря Семшова, который был удален со скамейки в матче прошлого тура с «Сочи» (2:1), а позже дисквалифицирован