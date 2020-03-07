Геркус: Были намеки поделить деньги на трансфере

Источник: Спорт РИА Новости

«Да, случаи такие бывают. Могу подтвердить. Были ли в разговорах со мной намеки на такие ситуации? Были, но очень редко. И это плохо. Это не норма, так делать категорически не надо. Поэтому я такие темы сразу же пресекал. В основном это российские трансферы. Было два или три случая. Даешь понять, что такой намек не интересен, и дальше переговоры протекают в нормальном русле», — сказал Геркус.

На сайте арбитражного суда города Москвы 28 января появилась информация, что «Локомотив» подал иск к Геркусу и требует взыскать с него около 144,6 миллиона рублей. 31 января сообщалось, что иск оставлен без движения до 2 марта. В опубликованных 20 февраля документах отмечалось, что суд 18 февраля получил документы от «Локомотива», из которых следует, что обстоятельства, послужившие основанием для оставления искового заявления без движения, устранены. Предварительное судебное заседание по делу намечено на 24 марта 2020 года.

«Есть презумпция виновности. Если ты работаешь в футбольном клубе, то уже виноват перед публикой и журналистами. Тебя уже считают виновным просто по факту. Я от этого на самом деле страдал. Мы вообще живем в мире дискриминации. В профессиональном плане в чем это выражается? Считается, что все кто в футболе, все ворюги. Но это мнение ошибочно. Это несправедливо, это охота на ведьм», — добавил собеседник агентства.