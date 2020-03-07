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15:33 (мск), источник: Sport24

Футболист Тарасов настаивает на пятикратном уменьшении алиментов на дочь

Полузащитник «Рубина» Дмитрий Тарасов рассчитывает добиться значительного уменьшения выплаты по алиментам на своего ребенка от первого брака с бывшей женой Оксаной.

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Источник: Sport24

В 2009 году у пары появилась дочь Ангелина, а через два года Оксана и Дмитрий развелись. Второй супругой Тарасова стала известная телеведущая Ольга Бузова.

«Согласно контракту с «Рубином» ежемесячная зарплата Дмитрия составляет полмиллиона рублей. Недавно у него родился третий ребенок и, согласно закону, на такое количество детей он должен платить не более шестой части своих доходов, а это почти 80 тысяч рублей. Мы будем настаивать на уменьшении ныне существующих алиментов в пять раз.

Разговоры о затруднительном положении Дмитрия — не выдумки. Тарасов до сих пор отдает кредит за большой загородный дом, а это 250 тысяч рублей в месяц. Покрывать такую сумму каждый месяц ему помогает супруга Анастасия Костенко, которая имеет стабильный доход, — приводит слова представителя Тарасова Starhit.ru.

Напомним, 21 февраля Тарасов на тренировке получил закрытый перелом со смещением левой малоберцовой кости. Футболист перенес операцию и приступил к восстановлению.

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