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16:10 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Динамо» — «Тамбов»: Комличенко впервые выйдет в стартовом составе

Стали известны составы «Динамо» и «Тамбова» на матч 21-го тура РПЛ. Встреча пройдет 7 марта в Москве и начнется в 16:30 мск.

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«Динамо»: Шунин, Паршивлюк, Шунич, Ордец, Скопинцев, Каборе, Рауш, Хильемарк, Нжи, Филипп, Комличенко.

Запасные: Сангаре, Плиев, Морозов, Зорин, Соснин, Жоаозинью, Денисов, Школик, Шиманьски, Нойштедтер, Панченко, Игбун.

«Тамбов»: Шелия, Ойеволе, Тетрашвили, Грицаенко, Филин, Каплиенко, Карасев, Килин, Обухов, Мелкадзе, Костюков.

Запасные: Чагров, Таказов, Шляков, Юрганов, Чуперка, Хосонов, Мамтов, Федчук.

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