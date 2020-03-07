Дубль Деспотовича принес «Оренбургу» победу над «Арсеналом» в матче ЧР

Субботняя игра в Оренбурге завершилась победой хозяев поля со счетом 2:0. Оба мяча забил Джордже Деспотович (13-я и 77-я минуты). На 75-й минуте за две желтые карточки с поля был удален немецкий защитник «Арсенала» Роберт Бауэр.