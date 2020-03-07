Дубль Деспотовича принес «Оренбургу» победу над «Арсеналом» в матче ЧР
МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Футболисты «Оренбурга» нанесли поражение тульскому «Арсеналу» в домашнем матче 21-го тура чемпионата России.
МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Футболисты «Оренбурга» нанесли поражение тульскому «Арсеналу» в домашнем матче 21-го тура чемпионата России.
Субботняя игра в Оренбурге завершилась победой хозяев поля со счетом 2:0. Оба мяча забил Джордже Деспотович (13-я и 77-я минуты). На 75-й минуте за две желтые карточки с поля был удален немецкий защитник «Арсенала» Роберт Бауэр.
В январе Российский футбольный союз (РФС) на своем официальном сайте сообщил, что все матчи 21-го тура
«Оренбург» набрал 23 очка и вышел на 11-е место в турнирной таблице. «Арсенал» (28 очков) идет шестым.
Следующий матч «Оренбург» проведет 11 марта на выезде против «Сочи». «Арсенал» 14 марта примет казанский «Рубин».
|Константин Емельянов
|Игорь Черевченко
|Джордже Деспотович
|13′
|Джордже Деспотович(Андрей Малых, Даниэл Мишкич)
|77′
|38
|Андрей Климович
|36
|Михаил Левашов
|3
|Михаил Сиваков
|4
|Роберт Бауэр
65′74′
|4
|Урош Радакович
|6
|Максим Беляев
|12
|Андрей Малых
|8
|Гиа Григалава
16′
|13
|Сергей Терехов
|9
|Кирилл Комбаров
70′
|5
|Тимур Аюпов
90′
|21
|Виктор Альварес
|8
|Даниэл Мишкич
|20
|Горан Чаушич
44′
|9
|Джордже Деспотович
|25
|Кингс Кангва
|10
|Рикарду Алвеш
85′
|48
|Евгений Луценко
|22
|Федор Черных
|11
|Сергей Ткачев
78′
|23
|Исламбек Куат
51′64′
|10
|Эванс Кангва
|7
|Филип Рогич
|22
|Даниил Лесовой
46′
|14
|Мамаду Силла
61′
|27
|Александр Ломовицкий
49′
|20
|Джоэль Фамейе
81′
|3
|Желтые карточки
|6
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|16
|Удары (всего)
|12
|4
|Удары в створ
|3
|0
|Штанги, перекладины
|0
|3
|Угловые
|7
|17
|Фолы
|8
|0
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Павел Кукуян(Россия, Сочи)
|Боковой судья
|Николай Богач(Россия, Люберцы)
|Боковой судья
|Дмитрий Жвакин(Россия, Ленинградская область)
|ВАР
|Алексей Матюнин(Россия, Москва)
|Ассистент ВАР
|Константин Шаламберидзе(Россия, Москва)