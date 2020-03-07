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17:10 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Дубль Деспотовича принес «Оренбургу» победу над «Арсеналом» в матче ЧР

МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Футболисты «Оренбурга» нанесли поражение тульскому «Арсеналу» в домашнем матче 21-го тура чемпионата России.

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Источник: Спорт РИА Новости

Субботняя игра в Оренбурге завершилась победой хозяев поля со счетом 2:0. Оба мяча забил Джордже Деспотович (13-я и 77-я минуты). На 75-й минуте за две желтые карточки с поля был удален немецкий защитник «Арсенала» Роберт Бауэр.

Во время загрузки произошла ошибка.

В январе Российский футбольный союз (РФС) на своем официальном сайте сообщил, что все матчи 21-го тура премьер-лиги будут посвящены памяти капитана московского «Спартака» и сборной СССР 1950−1960-х годов Игоря Нетто.

«Оренбург» набрал 23 очка и вышел на 11-е место в турнирной таблице. «Арсенал» (28 очков) идет шестым.

Во время загрузки произошла ошибка.

Следующий матч «Оренбург» проведет 11 марта на выезде против «Сочи». «Арсенал» 14 марта примет казанский «Рубин».

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Оренбург
2:0
Первый тайм: 1:0
Арсенал Т
Футбол, Премьер-лига, Тур 217.03.2020, 14:00 (МСК UTC+3)Газовик, 2457 зрителей
Главные тренеры
Константин ЕмельяновИгорь Черевченко
Голы
Джордже Деспотович13′
Джордже Деспотович(Андрей Малых, Даниэл Мишкич)77′
Составы команд
38Андрей Климович
36Михаил Левашов
3Михаил Сиваков
4Роберт Бауэр
65′74′
4Урош Радакович
6Максим Беляев
12Андрей Малых
8Гиа Григалава
16′
13Сергей Терехов
9Кирилл Комбаров
70′
5Тимур Аюпов
90′
21Виктор Альварес
8Даниэл Мишкич
20Горан Чаушич
44′
9Джордже Деспотович
25Кингс Кангва
10Рикарду Алвеш
85′
48Евгений Луценко
22Федор Черных
11Сергей Ткачев
78′
23Исламбек Куат
51′64′
10Эванс Кангва
7Филип Рогич
22Даниил Лесовой
46′
14Мамаду Силла
61′
27Александр Ломовицкий
49′
20Джоэль Фамейе
81′
Статистика
3Желтые карточки6
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
16Удары (всего)12
4Удары в створ3
0Штанги, перекладины0
3Угловые7
17Фолы8
0Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяПавел Кукуян(Россия, Сочи)
Боковой судьяНиколай Богач(Россия, Люберцы)
Боковой судьяДмитрий Жвакин(Россия, Ленинградская область)
ВАРАлексей Матюнин(Россия, Москва)
Ассистент ВАРКонстантин Шаламберидзе(Россия, Москва)
Обозначения
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  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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