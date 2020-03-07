Первый гол Комличенко за «Динамо» принес команде победу над «Тамбовом» в матче РПЛ
МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Московское «Динамо» на своем поле обыграло со счетом 1:0 «Тамбов» в матче 21-го тура Тинькофф — Российской
МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Московское «Динамо» на своем поле обыграло со счетом 1:0 «Тамбов» в матче 21-го тура Тинькофф — Российской
Единственный гол на 34-й минуте забил форвард Николай Комличенко.
Для 24-летнего россиянина этот гол стал первым в официальных матчах за «Динамо», в которое он перешел зимой из чешской «Млады Болеслав». В составе клуба он с 24 мячами стал лучшим бомбардиром чемпионата Чехии прошедшего сезона и был признан лучшим легионером года. Ранее за «Динамо» он выходил на замену в домашнем матче прошлого тура против московского «Спартака» (0:2), но отличиться не сумел.
«Динамо» набрало 27 очков и после 21 тура занимает седьмое место в турнирной таблице. «Тамбов» с 22 очками в 21 матче идет 12-м.
В следующем матче «Динамо» сыграет 13 марта в гостях с грозненским «Ахматом». «Тамбов» 16 марта в Нижнем Новгороде, где команда будет до конца сезона проводить домашние матчи, примет самарские «Крылья Советов».
|Кирилл Новиков
|Тимур Шипшев
|Николай Комличенко(Константин Рауш, Оскар Хильемарк)
|34′
|1
|Антон Шунин
|88
|Гиорги Шелия
|17
|Сергей Паршивлюк
|15
|Александр Филин
21′
|21
|Дмитрий Скопинцев
|27
|Алексей Грицаенко
59′
|18
|Иван Ордец
|58
|Адессойе Ойеволе
|44
|Тони Шуньич
|8
|Антон Килин
|34
|Константин Рауш
84′
|29
|Александр Каплиенко
|27
|Николай Комличенко
|3
|Гурам Тетрашвили
|88
|Оскар Хильемарк
|19
|Георгий Мелкадзе
89′
|9
|Клинтон Нжи
88′
|25
|Павел Карасев
73′
|10
|Силвестр Игбун
|17
|Хетаг Хосонов
|5
|Максимилиан Филипп
75′
|77
|Михаил Костюков
78′
|11
|Себастьян Шиманьски
|11
|Артем Федчук
|77
|Шарль Каборе
63′
|13
|Владимир Обухов
81′83′
|15
|Роман Нойштедтер
|9
|Хасан Мамтов
|1
|Желтые карточки
|4
|0
|Красные карточки
|0
|5
|Голевые моменты
|3
|10
|Удары (всего)
|9
|4
|Удары в створ
|2
|0
|Штанги, перекладины
|0
|6
|Угловые
|3
|7
|Фолы
|13
|2
|Офсайды
|3
|Главный судья
|Василий Казарцев(Россия, Санкт-Петербург)
|Боковой судья
|Александр Кудрявцев(Россия, Санкт-Петербург)
|Боковой судья
|Рустам Мухтаров(Россия, Петрозаводск)
|ВАР
|Евгений Турбин(Россия, Дмитров)
|Ассистент ВАР
|Дмитрий Мосякин(Россия, Москва)