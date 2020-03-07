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18:39 (мск), источник: ТАСС

Первый гол Комличенко за «Динамо» принес команде победу над «Тамбовом» в матче РПЛ

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Московское «Динамо» на своем поле обыграло со счетом 1:0 «Тамбов» в матче 21-го тура Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на «ВТБ-Арене» в присутствии 10143 зрителей.

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Источник: РИА "Новости"

Единственный гол на 34-й минуте забил форвард Николай Комличенко.

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Для 24-летнего россиянина этот гол стал первым в официальных матчах за «Динамо», в которое он перешел зимой из чешской «Млады Болеслав». В составе клуба он с 24 мячами стал лучшим бомбардиром чемпионата Чехии прошедшего сезона и был признан лучшим легионером года. Ранее за «Динамо» он выходил на замену в домашнем матче прошлого тура против московского «Спартака» (0:2), но отличиться не сумел.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Динамо» набрало 27 очков и после 21 тура занимает седьмое место в турнирной таблице. «Тамбов» с 22 очками в 21 матче идет 12-м.

В следующем матче «Динамо» сыграет 13 марта в гостях с грозненским «Ахматом». «Тамбов» 16 марта в Нижнем Новгороде, где команда будет до конца сезона проводить домашние матчи, примет самарские «Крылья Советов».

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Футбол, Премьер-лига, Тур 217.03.2020, 16:30 (МСК UTC+3)Динамо, 10143 зрителя
Главные тренеры
Кирилл НовиковТимур Шипшев
Голы
Николай Комличенко(Константин Рауш, Оскар Хильемарк)34′
Составы команд
1Антон Шунин
88Гиорги Шелия
17Сергей Паршивлюк
15Александр Филин
21′
21Дмитрий Скопинцев
27Алексей Грицаенко
59′
18Иван Ордец
58Адессойе Ойеволе
44Тони Шуньич
8Антон Килин
34Константин Рауш
84′
29Александр Каплиенко
27Николай Комличенко
3Гурам Тетрашвили
88Оскар Хильемарк
19Георгий Мелкадзе
89′
9Клинтон Нжи
88′
25Павел Карасев
73′
10Силвестр Игбун
17Хетаг Хосонов
5Максимилиан Филипп
75′
77Михаил Костюков
78′
11Себастьян Шиманьски
11Артем Федчук
77Шарль Каборе
63′
13Владимир Обухов
81′83′
15Роман Нойштедтер
9Хасан Мамтов
Статистика
1Желтые карточки4
0Красные карточки0
5Голевые моменты3
10Удары (всего)9
4Удары в створ2
0Штанги, перекладины0
6Угловые3
7Фолы13
2Офсайды3
Судейская бригада
Главный судьяВасилий Казарцев(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судьяАлександр Кудрявцев(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судьяРустам Мухтаров(Россия, Петрозаводск)
ВАРЕвгений Турбин(Россия, Дмитров)
Ассистент ВАРДмитрий Мосякин(Россия, Москва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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