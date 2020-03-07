Первый гол Комличенко за «Динамо» принес команде победу над «Тамбовом» в матче РПЛ

Для 24-летнего россиянина этот гол стал первым в официальных матчах за «Динамо», в которое он перешел зимой из чешской «Млады Болеслав». В составе клуба он с 24 мячами стал лучшим бомбардиром чемпионата Чехии прошедшего сезона и был признан лучшим легионером года. Ранее за «Динамо» он выходил на замену в домашнем матче прошлого тура против московского «Спартака» (0:2), но отличиться не сумел.