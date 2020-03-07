Пока ЦСКА страдает без нападающего, Комличенко забивает за «Динамо». «Тамбову» — даже два
Один отменил VAR, второй залетел в стиле Златана.
Один отменил VAR, второй залетел в стиле Златана.
Николаем Комличенко за последние два года интересовались чуть ли не все
К 24 годам Коми наколотил 53 гола в Европе, еще один забил за сборную в
А мячу «Тамбова» сначала помешал VAR. Замкнув пас Рауша, Комличенко собрал всю команду и побежал бурно праздновать первый гол вместе с тренерским штабом. Но гол отменили
«Момент, который мне не очень нравится, — признался главный тренер “Динамо” Кирилл Новиков после матча. — Команда расходует эмоции после забитого мяча. А потом, после этого выплеска радости, гол забирают. После этого тяжело психологически перестроиться и вернуться в игру. Поэтому я очень рад, что команда отреагировала хорошо, еще и добавила после отмененного гола. Наши ребята могли расстроиться, но все получилось наоборот, это приятно».
Спустя 15 минут форвард решил поиграть в Златана: теперь был первым на верховой подаче Рауша, чуть не залетев в ворота вместе с мячом. Такую красоту отменить просто не могли.
Во втором тайме Комличенко мог забить еще — обыгрывал соперников, бил в дальний, но не попадал. А еще создавал шансы для Филиппа, Рауша и Нжи: боролся, продавливал, скидывал.
«Против “Тамбова” нам нужен был большой нападающий, — объяснял Новиков на
Именно такого нападающего сейчас не хватает ЦСКА, который пожадничал. «Уралу» и «Спартаку» у Гончаренко забивали только оборонительные футболисты: Марио, Дивеев, Ахметов. По слухам, белорусский коуч был не уверен, подойдет ли Комличенко схеме армейцев, но в итоге взял Шкурина из Белоруссии — форварда примерно того же типа.
Соболев — еще одна трансферная цель ЦСКА в зимнее окно — тоже все доказывает в «Спартаке». В официальных матчах он пока не забивал, но в обоих дерби отдал по важному ассисту.
Пока что оба запасных форварда сборной России перед Евро убеждают: они не просто так пришли в
|Кирилл Новиков
|Тимур Шипшев
|Николай Комличенко(Константин Рауш, Оскар Хильемарк)
|34′
|1
|Антон Шунин
|88
|Гиорги Шелия
|17
|Сергей Паршивлюк
|15
|Александр Филин
21′
|21
|Дмитрий Скопинцев
|27
|Алексей Грицаенко
59′
|18
|Иван Ордец
|58
|Адессойе Ойеволе
|44
|Тони Шуньич
|8
|Антон Килин
|34
|Константин Рауш
84′
|29
|Александр Каплиенко
|27
|Николай Комличенко
|3
|Гурам Тетрашвили
|88
|Оскар Хильемарк
|19
|Георгий Мелкадзе
89′
|9
|Клинтон Нжи
88′
|25
|Павел Карасев
73′
|10
|Силвестр Игбун
|17
|Хетаг Хосонов
|5
|Максимилиан Филипп
75′
|77
|Михаил Костюков
78′
|11
|Себастьян Шиманьски
|11
|Артем Федчук
|77
|Шарль Каборе
63′
|13
|Владимир Обухов
81′83′
|15
|Роман Нойштедтер
|9
|Хасан Мамтов
|1
|Желтые карточки
|4
|0
|Красные карточки
|0
|5
|Голевые моменты
|3
|10
|Удары (всего)
|9
|4
|Удары в створ
|2
|0
|Штанги, перекладины
|0
|6
|Угловые
|3
|7
|Фолы
|13
|2
|Офсайды
|3
|Главный судья
|Василий Казарцев(Россия, Санкт-Петербург)
|Боковой судья
|Александр Кудрявцев(Россия, Санкт-Петербург)
|Боковой судья
|Рустам Мухтаров(Россия, Петрозаводск)
|ВАР
|Евгений Турбин(Россия, Дмитров)
|Ассистент ВАР
|Дмитрий Мосякин(Россия, Москва)