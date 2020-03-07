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19:06 (мск), источник: Sport24

Пока ЦСКА страдает без нападающего, Комличенко забивает за «Динамо». «Тамбову» — даже два

Один отменил VAR, второй залетел в стиле Златана.

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Источник: РИА "Новости"

Николаем Комличенко за последние два года интересовались чуть ли не все топ-клубы РПЛ. «Краснодар» присылал скаута просматривать своего же воспитанника, «Локомотив» предпринимал попытки подписать его прошлой зимой, ЦСКА — этим летом. Но вернуть русского бомбардира домой удалось только «Динамо», а обратно в «Младу» отправились 3,5 миллиона евро.

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К 24 годам Коми наколотил 53 гола в Европе, еще один забил за сборную в Сан-Марино. 55-й и дебютный в РПЛ он мог оформить еще в дерби со «Спартаком», но тогда помешали штанги и перекладины.

А мячу «Тамбова» сначала помешал VAR. Замкнув пас Рауша, Комличенко собрал всю команду и побежал бурно праздновать первый гол вместе с тренерским штабом. Но гол отменили из-за офсайд — судья Казарцев даже не стал смотреть телевизор, сразу подняв руку.

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«Момент, который мне не очень нравится, — признался главный тренер “Динамо” Кирилл Новиков после матча. — Команда расходует эмоции после забитого мяча. А потом, после этого выплеска радости, гол забирают. После этого тяжело психологически перестроиться и вернуться в игру. Поэтому я очень рад, что команда отреагировала хорошо, еще и добавила после отмененного гола. Наши ребята могли расстроиться, но все получилось наоборот, это приятно».

Спустя 15 минут форвард решил поиграть в Златана: теперь был первым на верховой подаче Рауша, чуть не залетев в ворота вместе с мячом. Такую красоту отменить просто не могли.

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Во втором тайме Комличенко мог забить еще — обыгрывал соперников, бил в дальний, но не попадал. А еще создавал шансы для Филиппа, Рауша и Нжи: боролся, продавливал, скидывал.

«Против “Тамбова” нам нужен был большой нападающий, — объяснял Новиков на пресс-конференции. — Который может продавить игроков обороны и завершать фланговые атаки. То, что Коля сегодня забил два мяча, говорит о его высоком уровне исполнительского мастерства. То, что Комличенко не вышел в старте на “Спартак”, — это мое решение. Повторюсь, если бы в дерби он реализовал свои моменты, мы бы говорили, что сделали все правильно. Но он не забил. А сегодня принес нам три очка. Поздравляю его с первым забитым мячом и премией лучшему игроку матча, молодец».

Именно такого нападающего сейчас не хватает ЦСКА, который пожадничал. «Уралу» и «Спартаку» у Гончаренко забивали только оборонительные футболисты: Марио, Дивеев, Ахметов. По слухам, белорусский коуч был не уверен, подойдет ли Комличенко схеме армейцев, но в итоге взял Шкурина из Белоруссии — форварда примерно того же типа.

Соболев — еще одна трансферная цель ЦСКА в зимнее окно — тоже все доказывает в «Спартаке». В официальных матчах он пока не забивал, но в обоих дерби отдал по важному ассисту.

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Пока что оба запасных форварда сборной России перед Евро убеждают: они не просто так пришли в топ-клубы и готовы забивать. Комличенко развенчивает мифы о слабости чешского чемпионата, Соболев — о случайности голов в первой части сезона.

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«Спартак» начал високосный год с победы над «Динамо»
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Первый тайм: 1:0
Тамбов
Футбол, Премьер-лига, Тур 217.03.2020, 16:30 (МСК UTC+3)Динамо, 10143 зрителя
Главные тренеры
Кирилл НовиковТимур Шипшев
Голы
Николай Комличенко(Константин Рауш, Оскар Хильемарк)34′
Составы команд
1Антон Шунин
88Гиорги Шелия
17Сергей Паршивлюк
15Александр Филин
21′
21Дмитрий Скопинцев
27Алексей Грицаенко
59′
18Иван Ордец
58Адессойе Ойеволе
44Тони Шуньич
8Антон Килин
34Константин Рауш
84′
29Александр Каплиенко
27Николай Комличенко
3Гурам Тетрашвили
88Оскар Хильемарк
19Георгий Мелкадзе
89′
9Клинтон Нжи
88′
25Павел Карасев
73′
10Силвестр Игбун
17Хетаг Хосонов
5Максимилиан Филипп
75′
77Михаил Костюков
78′
11Себастьян Шиманьски
11Артем Федчук
77Шарль Каборе
63′
13Владимир Обухов
81′83′
15Роман Нойштедтер
9Хасан Мамтов
Статистика
1Желтые карточки4
0Красные карточки0
5Голевые моменты3
10Удары (всего)9
4Удары в створ2
0Штанги, перекладины0
6Угловые3
7Фолы13
2Офсайды3
Судейская бригада
Главный судьяВасилий Казарцев(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судьяАлександр Кудрявцев(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судьяРустам Мухтаров(Россия, Петрозаводск)
ВАРЕвгений Турбин(Россия, Дмитров)
Ассистент ВАРДмитрий Мосякин(Россия, Москва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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