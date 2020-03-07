Комличенко: ФК «Динамо» в чемпионате Чехии боролся бы за самые высокие места

Источник: РИА "Новости"

В субботу Комличенко провел второй матч в составе «Динамо», став автором победного гола в ворота «Тамбова» (1:0) в матче 21-го тура Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ). Для 24-летнего игрока сборной России забитый мяч стал первым в составе бело-голубых. В первой части сезона в составе «Млады Болеслав» он провел 20 матчей во всех турнирах, забив 13 мячей и отдав шесть голевых передач.

«Российская лига сильнее чешской, больше мастеровитых игроков, давления на команду, больше стадионы, больше болельщиков, одно дело, три тысячи на матче “Млады Болеслав”, а тут было 10 тысяч, — сказал Комличенко. — В чешском чемпионате “Динамо” боролось бы за самые высокие места. Тут защитники сильнее, мощнее, в “Спартаке” могу выделить Георгия Джикию, он капитан красно-белых и безоговорочный лидер в центре обороны сборной России. Одна-две игры, и ты уже должен вкатываться. У меня было четыре момента за все время и один гол, если так продолжится, то вопросы о моей адаптации не будут возникать».

Также Комличенко отметил, что считает фантастическим расклад, при котором он сможет догнать лучших бомбардиров РПЛ — нападающих «Ростова» Элдора Шомуродова и «Зенита» Артема Дзюбу, на счету которых по 11 мячей. «Не ставлю какую-то цель насчет количества голов, просто хочется быть максимально результативным, приносить победы. У Элдора и Артема по 11 голов, если удастся их догнать, то это будет фантастическим результатом, хотя за полсезона это реально сделать. Если “Динамо” займет шестое место, то это будет еще лучше», — добавил он.

В 2019 году Комличенко дебютировал за сборную России. В трех матчах в составе национальной команды на его счету один гол. Тренерский штаб сборной во главе со Станиславом Черчесовым объявит состав на товарищеские матчи против команд Швеции и Молдавии (28 и 31 марта) 16 марта. «Я буду готовиться к игре с “Ахматом”, а не думать о вызове в сборную», — подчеркнул Комличенко.

Связка с Раушем

Также нападающий отметил взаимодействие с партнером по команде в матче с «Тамбовом»: «Было немного неловко после празднования гола, вроде порадовался, а гол отменили, несколько минут еще потом думал об этом моменте, старался забыть его. У Кости левая нога хороша, но он отдал пас с правой, первоклассную передачу выдал, тут надо было решать эпизод. Второй гол получился с долей везения, после него не сильно радовался, эмоции поутихли, ждал, что будут смотреть видеоповтор».