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16:05 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Сочи» — «Урал»: Кокорин выйдет с первых минут

В матче 21-го тура чемпионата России «Сочи» примет «Урал».

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Источник: РИА "Новости"

Стали известны стартовые составы команд.

«Сочи»: Джанаев, Заика, Маргасов, Новосельцев, Мевля, Миладинович, Цаллагов, Нобоа, Мостовой, Кокорин, Заболотный.

Запасные: Заболотный, Калугин, Шакуро, Полоз, Набиуллин, Лагатор, Бахтияров, Карапетян.

«Урал»: Годзюр, Кулаков, Вилюш, Поляков, Золотов, Димитров, Бикфалви, Бумаль, Егорычев, Кухарчик, Погребняк.

Запасные: Баклов, Мамин, Ароян, Фидлер, Бавин, Ефремов, Магомаов, Калинин, Эль-Кабир, Шаболин, Аугустыняк, Панюков.

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