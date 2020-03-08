«Сочи» — «Урал»: Кокорин выйдет с первых минут
В матче 21-го тура чемпионата России «Сочи» примет «Урал».
В матче 21-го тура чемпионата России «Сочи» примет «Урал».
Стали известны стартовые составы команд.
«Сочи»: Джанаев, Заика, Маргасов, Новосельцев, Мевля, Миладинович, Цаллагов, Нобоа, Мостовой, Кокорин, Заболотный.
Запасные: Заболотный, Калугин, Шакуро, Полоз, Набиуллин, Лагатор, Бахтияров, Карапетян.
«Урал»: Годзюр, Кулаков, Вилюш, Поляков, Золотов, Димитров, Бикфалви, Бумаль, Егорычев, Кухарчик, Погребняк.
Запасные: Баклов, Мамин, Ароян, Фидлер, Бавин, Ефремов, Магомаов, Калинин,