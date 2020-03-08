Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Бавария
Аугсбург
00
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Челси
Эвертон
20
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Сент-Этьен
Бордо
00
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Милан
Дженоа
01
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Сампдория
Верона
01
Футбол. Премьер-лига
2-й тайм
Сочи
Урал
10
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Вальядолид
Атлетик
12
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Парма
СПАЛ
01
Футбол. Зарубежный
18:00
Леванте
Гранада
Футбол. Премьер-лига
19:00
Локомотив
Ахмат
Футбол. Зарубежный
19:00
Ренн
Монпелье
Футбол. Зарубежный
19:30
Манчестер Юнайтед
Манчестер Сити
Футбол. Зарубежный
20:00
Майнц
Фортуна Д
Футбол. Зарубежный
20:00
Удинезе
Фиорентина
Футбол. Зарубежный
20:30
Вильярреал
Леганес
Футбол. Премьер-лига
14:00
Рубин
Крылья Советов
01
Футбол. Зарубежный
14:00
Осасуна
Эспаньол
10
Футбол. Зарубежный
22:45
Ювентус
Интер
Футбол. Зарубежный
23:00
Лилль
Лион
Футбол. Зарубежный
23:00
Бетис
Реал
Все события
Фоторепортажи
17Лидер начал с нулей
8Тайсон Фьюри победил Деонтея Уайлдера в бое-реванше
16:39 (мск), источник: Sport24

Ужас Слуцкого в «Рубине» продолжается: поражение в волжском дерби, удаление, слишком долгий VAR

Казань уже у самой зоны вылета.

Наверх
Источник: Sport24

Первый матч Леонида Слуцкого в Казани — и сразу дерби. Болельщики «Крыльев Советов» особенно настраиваются на «Рубин» и даже чуть заполнили обычно пустые трибуны Центрального. Но у коуча была задача зацепиться хоть за какие-то очки: в первом матче его команда не смогла забить «Тамбову» и максимально приблизилась к зоне вылета.

Во время загрузки произошла ошибка.

Но и с «Крыльями» Слуцкому все время что-то мешало. Хотя первым от VAR пострадали гости: Пабло Сантос бросился в ворота после удара Дениса Поповича и сыграл рукой, но судья Москалев даже не стал смотреть телевизор — офсайд. Хотя и достаточно долго общался с помощниками.

Еще дольше реф решал, по правилам ли тот же самый Сантос забил в ворота Евгения Фролова спустя 5 минут.

Иногда РПЛ больше похожа на цирк: сначала Москалев долго всматривался в логотип РФС, а когда надоело, все-таки решился подойти к телекамере.
Во время загрузки произошла ошибка.

И отменил первый гол «Рубина» в 2020-м из-за офсайда Кварацхелии. Хвича мяча не касался, но арбитр решил, что действовал активно, блокируя защитника «КС». В конце тайма грузин окончательно стал антигероем, полетев в необязательный подкат и заработав в глупейшее удаление. А голевой удар Сантоса, которого официально в протоколе не было, так и остался единственным для «Рубина» до перерыва — больше работы у Фролова не было.

Зато «Крылья», хоть и мало владели мячом, много атаковали и смогли забить. Попович, вернувшись в Россию, пока реализовывает моменты четко — 2/2.

Во время загрузки произошла ошибка.

После перерыва «Рубин» играл лучше, несмотря на отсутствие одного игрока. Резко поменялась ситуация с заменой Йевтича на Макарова — молодая звезда ФНЛ еще нервно себя чувствует, зато создает моменты. За второй тайм казанцы нанесли 9 ударов по воротам, дважды попали в створ.

А последние 10 минут команды заканчивали в равных составах. Здесь Москалев точно ошибся: выдал Зиньковскому две карточки за фолы на Данченко. По первой вопросов нет, а вот во втором случае игрок «КС» даже не трогал соперника. А сам реф, кажется, забыл об удалении и 3 минуты думал, доставать ли красную.

Но даже это не помогло. Слуцкий стартует с ничья и поражения в «Рубине». Его команда уже у зоны вылета: у «Ахмата» с предпоследнего места тоже 20 очков, но игра в запасе против «Локомотива» в Москве. Уже сегодня Лео может опуститься на дно РПЛ.

Вряд ли, возвращаясь в Россию, Слуцкий ожидал таких результатов.

Читайте также
Рубин
0:1
Первый тайм: 0:1
Крылья Советов
Футбол, Премьер-лига, Тур 218.03.2020, 14:00 (МСК UTC+3)Центральный, 5766 зрителей
Главные тренеры
Леонид СлуцкийМиодраг Божович
Голы
Денис Попович(Деян Радонич)42′
Составы команд
22Юрий Дюпин
39Евгений Фролов
2Карл Старфельт
3Никита Чернов
33Олег Данченко
18Мехди Зеффан
7Вячеслав Подберезкин
22Александр Анюков
10Игорь Коновалов
72′
50Максим Карпов
11Зурико Давиташвили
17Антон Зиньковский
62′80′
12Александр Зуев
28Паул Антон
90+1′
21Хвича Кварацхелия
17′45+2′
40Артем Тимофеев
19Иван Игнатьев
9Деян Радонич
27Паблу Сантос
48′85′
11Денис Попович
90′
28Оливер Абильдгор
23Дмитрий Комбаров
8Дарко Евтич
59′
77Дмитрий Кабутов
54′56′
59Никита Макаров
15Максим Глушенков
84′
Статистика
4Желтые карточки5
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
6Удары (всего)8
2Удары в створ7
0Штанги, перекладины0
6Угловые4
18Фолы19
2Офсайды3
Судейская бригада
Главный судьяВладимир Москалев(Россия, Воронеж)
Боковой судьяРоман Усачев(Россия, Ростов-на-Дону)
Боковой судьяРашид Абусуев(Россия, Санкт-Петербург)
ВАРСергей Карасев(Россия, Москва)
Ассистент ВАРАндрей Болотенков(Россия, Москва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Рубин
НовостиМатчиСоставСтатистика
Крылья Советов
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Суперкубок России
КомандыКалендарь / результатыСтатистика
 Горячая красотка пострадала от шайбы на хоккейном матче
Олимпийская чемпионка призвала мужчин тратить больше денег
Большунов победил в марафоне на этапе Кубка мира в Норвегии
Йоханнес Бё стал победителем масс-старта на этапе Кубка мира
Игра без мяча. Чем запомнился Смолов в матче с «Хетафе»
Министр спорта Италии призвал приостановить футбольный чемпионат
Экхофф выиграла масс-старт на этапе КМ по биатлону в Нове-Место
Кокорин против «Урала» (трансляция)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь