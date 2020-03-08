Ужас Слуцкого в «Рубине» продолжается: поражение в волжском дерби, удаление, слишком долгий VAR

Источник: Sport24

Первый матч Леонида Слуцкого в Казани — и сразу дерби. Болельщики «Крыльев Советов» особенно настраиваются на «Рубин» и даже чуть заполнили обычно пустые трибуны Центрального. Но у коуча была задача зацепиться хоть за какие-то очки: в первом матче его команда не смогла забить «Тамбову» и максимально приблизилась к зоне вылета.

Но и с «Крыльями» Слуцкому все время что-то мешало. Хотя первым от VAR пострадали гости: Пабло Сантос бросился в ворота после удара Дениса Поповича и сыграл рукой, но судья Москалев даже не стал смотреть телевизор — офсайд. Хотя и достаточно долго общался с помощниками.

Еще дольше реф решал, по правилам ли тот же самый Сантос забил в ворота Евгения Фролова спустя 5 минут.

Иногда РПЛ больше похожа на цирк: сначала Москалев долго всматривался в логотип РФС, а когда надоело, все-таки решился подойти к телекамере.

И отменил первый гол «Рубина» в 2020-м из-за офсайда Кварацхелии. Хвича мяча не касался, но арбитр решил, что действовал активно, блокируя защитника «КС». В конце тайма грузин окончательно стал антигероем, полетев в необязательный подкат и заработав в глупейшее удаление. А голевой удар Сантоса, которого официально в протоколе не было, так и остался единственным для «Рубина» до перерыва — больше работы у Фролова не было.

Зато «Крылья», хоть и мало владели мячом, много атаковали и смогли забить. Попович, вернувшись в Россию, пока реализовывает моменты четко — 2/2.

<iframe width="100%" height="360" src="https://rutube.ru/play/embed/13090592" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

После перерыва «Рубин» играл лучше, несмотря на отсутствие одного игрока. Резко поменялась ситуация с заменой Йевтича на Макарова — молодая звезда ФНЛ еще нервно себя чувствует, зато создает моменты. За второй тайм казанцы нанесли 9 ударов по воротам, дважды попали в створ.

А последние 10 минут команды заканчивали в равных составах. Здесь Москалев точно ошибся: выдал Зиньковскому две карточки за фолы на Данченко. По первой вопросов нет, а вот во втором случае игрок «КС» даже не трогал соперника. А сам реф, кажется, забыл об удалении и 3 минуты думал, доставать ли красную.

Но даже это не помогло. Слуцкий стартует с ничья и поражения в «Рубине». Его команда уже у зоны вылета: у «Ахмата» с предпоследнего места тоже 20 очков, но игра в запасе против «Локомотива» в Москве. Уже сегодня Лео может опуститься на дно РПЛ.