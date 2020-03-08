Ужас Слуцкого в «Рубине» продолжается: поражение в волжском дерби, удаление, слишком долгий VAR
Казань уже у самой зоны вылета.
Казань уже у самой зоны вылета.
Первый матч Леонида Слуцкого в Казани — и сразу дерби. Болельщики «Крыльев Советов» особенно настраиваются на «Рубин» и даже чуть заполнили обычно пустые трибуны Центрального. Но у коуча была задача зацепиться хоть за
Но и с «Крыльями» Слуцкому все время
Еще дольше реф решал, по правилам ли тот же самый Сантос забил в ворота Евгения Фролова спустя 5 минут.
И отменил первый гол «Рубина» в 2020-м
Зато «Крылья», хоть и мало владели мячом, много атаковали и смогли забить. Попович, вернувшись в Россию, пока реализовывает моменты четко — 2/2.
После перерыва «Рубин» играл лучше, несмотря на отсутствие одного игрока. Резко поменялась ситуация с заменой Йевтича на Макарова — молодая звезда ФНЛ еще нервно себя чувствует, зато создает моменты. За второй тайм казанцы нанесли 9 ударов по воротам, дважды попали в створ.
А последние 10 минут команды заканчивали в равных составах. Здесь Москалев точно ошибся: выдал Зиньковскому две карточки за фолы на Данченко. По первой вопросов нет, а вот во втором случае игрок «КС» даже не трогал соперника. А сам реф, кажется, забыл об удалении и 3 минуты думал, доставать ли красную.
Но даже это не помогло. Слуцкий стартует с ничья и поражения в «Рубине». Его команда уже у зоны вылета: у «Ахмата» с предпоследнего места тоже 20 очков, но игра в запасе против «Локомотива» в Москве. Уже сегодня Лео может опуститься на дно РПЛ.
Вряд ли, возвращаясь в Россию, Слуцкий ожидал таких результатов.
|Леонид Слуцкий
|Миодраг Божович
|Денис Попович(Деян Радонич)
|42′
|22
|Юрий Дюпин
|39
|Евгений Фролов
|2
|Карл Старфельт
|3
|Никита Чернов
|33
|Олег Данченко
|18
|Мехди Зеффан
|7
|Вячеслав Подберезкин
|22
|Александр Анюков
|10
|Игорь Коновалов
72′
|50
|Максим Карпов
|11
|Зурико Давиташвили
|17
|Антон Зиньковский
62′80′
|12
|Александр Зуев
|28
|Паул Антон
90+1′
|21
|Хвича Кварацхелия
17′45+2′
|40
|Артем Тимофеев
|19
|Иван Игнатьев
|9
|Деян Радонич
|27
|Паблу Сантос
48′85′
|11
|Денис Попович
90′
|28
|Оливер Абильдгор
|23
|Дмитрий Комбаров
|8
|Дарко Евтич
59′
|77
|Дмитрий Кабутов
54′56′
|59
|Никита Макаров
|15
|Максим Глушенков
84′
|4
|Желтые карточки
|5
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|6
|Удары (всего)
|8
|2
|Удары в створ
|7
|0
|Штанги, перекладины
|0
|6
|Угловые
|4
|18
|Фолы
|19
|2
|Офсайды
|3
|Главный судья
|Владимир Москалев(Россия, Воронеж)
|Боковой судья
|Роман Усачев(Россия, Ростов-на-Дону)
|Боковой судья
|Рашид Абусуев(Россия, Санкт-Петербург)
|ВАР
|Сергей Карасев(Россия, Москва)
|Ассистент ВАР
|Андрей Болотенков(Россия, Москва)