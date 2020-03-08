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18:55 (мск), источник: ТАСС

«Сочи» одержал первую победу в РПЛ с сентября, обыграв дома «Урал»

ТАСС, 8 марта. «Сочи на своем поле победил екатеринбургский «Урал» со счетом 2:0 в матче 21-го тура Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Сочи.

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Источник: ИТАР-ТАСС

Голы забили Андрей Мостовой (35-я минута) и Кирилл Заика (63). Заика провел второй матч в сезоне и забил первый мяч в высшем дивизионе чемпионата России в карьере. Мостовый признан лучшим игроком матча.

Сочинцы не могли победить в чемпионате с 30 сентября прошлого года, когда команда дома обыграла грозненский «Ахмат» (2:0). «Сочи» прервал восьмиматчевую серию без побед (три ничьи, пять поражений). Клуб из Краснодарского края одержал первую победу под руководством главного тренера Владимира Федотова, который возглавил клуб зимой. «Урал» не проигрывал пять матчей подряд в РПЛ, в предыдущий раз команда уступила дома «Оренбургу» (1:2), встреча прошла 4 ноября.

«Сочи» остался на последней, 16-й строчке в турнирной таблице, команда набрала 18 очков в 20 матчах. Команда из Краснодарского края отстает от зоны стыковых матчей за право выступать в РПЛ в следующем сезоне на два очка. «Урал» занимает восьмую строчку, в активе команды 25 баллов после 21 тура.

11 марта «Сочи» примет «Оренбург» в перенесенном матче 18-го тура, проведение встречи было запланировано в начале декабря, однако игра была перенесена из-за того, что десять игроков «Сочи» заболели ангиной перед матчем. В матче 22-го тура «Сочи» примет «Краснодар» 15 марта, «Урал» сыграет в гостях с лидером сезона, петербургским «Зенитом», 14 марта.

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5 марта© Ньюстюб
Сочи
2:0
Первый тайм: 1:0
Урал
Футбол, Премьер-лига, Тур 218.03.2020, 16:30 (МСК UTC+3)Фишт, 5051 зритель
Главные тренеры
Владимир ФедотовДмитрий Парфенов
Голы
Андрей Мостовой35′
Кирилл Заика(Антон Заболотный, Андрей Мостовой)64′
Составы команд
35Сослан Джанаев
31Ярослав Годзюр
15Ибрагим Цаллагов
90+1′
5Мацей Вилюш
25Иван Новосельцев
19Денис Поляков
32Миха Мевля
35Николай Золотов
34Тимофей Маргасов
15Денис Кулаков
45Иван Миладинович
44Андрей Егорычев
16Кристиан Нобоа
10Эрик Бикфалви
87′
91Александр Кокорин
88Павел Погребняк
27Кирилл Заика
90′
13Петрюс Бумаль
70′75′
24Эльмир Набиуллин
6Рафал Аугустыняк
17Андрей Мостовой
88′
17Николай Димитров
78′
77Дмитрий Полоз
58Отман Эль-Кабир
9Антон Заболотный
75′
18Михал Кухарчик
54′
87Александр Карапетян
11Дмитрий Ефремов
Статистика
1Желтые карточки2
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
10Удары (всего)6
5Удары в створ3
0Штанги, перекладины0
10Угловые5
15Фолы11
1Офсайды4
Судейская бригада
Главный судьяМихаил Вилков(Россия, Нижний Новгород)
Боковой судьяАнтон Аверьянов(Россия, Москва)
Боковой судьяИлья Елеференко(Россия, Москва)
ВАРСергей Иванов(Россия, Ростов-на-Дону)
Ассистент ВАРАнтон Кобзев(Россия, Москва)
Обозначения
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  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
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  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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