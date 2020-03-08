«Сочи» одержал первую победу в РПЛ с сентября, обыграв дома «Урал»

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Голы забили Андрей Мостовой (35-я минута) и Кирилл Заика (63). Заика провел второй матч в сезоне и забил первый мяч в высшем дивизионе чемпионата России в карьере. Мостовый признан лучшим игроком матча.

Сочинцы не могли победить в чемпионате с 30 сентября прошлого года, когда команда дома обыграла грозненский «Ахмат» (2:0). «Сочи» прервал восьмиматчевую серию без побед (три ничьи, пять поражений). Клуб из Краснодарского края одержал первую победу под руководством главного тренера Владимира Федотова, который возглавил клуб зимой. «Урал» не проигрывал пять матчей подряд в РПЛ, в предыдущий раз команда уступила дома «Оренбургу» (1:2), встреча прошла 4 ноября.

«Сочи» остался на последней, 16-й строчке в турнирной таблице, команда набрала 18 очков в 20 матчах. Команда из Краснодарского края отстает от зоны стыковых матчей за право выступать в РПЛ в следующем сезоне на два очка. «Урал» занимает восьмую строчку, в активе команды 25 баллов после 21 тура.