«Сочи» одержал первую победу в РПЛ с сентября, обыграв дома «Урал»
ТАСС, 8 марта. «Сочи на своем поле победил екатеринбургский «Урал» со счетом 2:0 в матче 21-го тура Тинькофф — Российской
ТАСС, 8 марта. «Сочи на своем поле победил екатеринбургский «Урал» со счетом 2:0 в матче 21-го тура Тинькофф — Российской
Голы забили Андрей Мостовой (35-я минута) и Кирилл Заика (63). Заика провел второй матч в сезоне и забил первый мяч в высшем дивизионе чемпионата России в карьере. Мостовый признан лучшим игроком матча.
Сочинцы не могли победить в чемпионате с 30 сентября прошлого года, когда команда дома обыграла грозненский «Ахмат» (2:0). «Сочи» прервал восьмиматчевую серию без побед (три ничьи, пять поражений). Клуб из Краснодарского края одержал первую победу под руководством главного тренера Владимира Федотова, который возглавил клуб зимой. «Урал» не проигрывал пять матчей подряд в РПЛ, в предыдущий раз команда уступила дома «Оренбургу» (1:2), встреча прошла 4 ноября.
«Сочи» остался на последней, 16-й строчке в турнирной таблице, команда набрала 18 очков в 20 матчах. Команда из Краснодарского края отстает от зоны стыковых матчей за право выступать в РПЛ в следующем сезоне на два очка. «Урал» занимает восьмую строчку, в активе команды 25 баллов после 21 тура.
11 марта «Сочи» примет «Оренбург» в перенесенном матче 18-го тура, проведение встречи было запланировано в начале декабря, однако игра была перенесена
|Владимир Федотов
|Дмитрий Парфенов
|Андрей Мостовой
|35′
|Кирилл Заика(Антон Заболотный, Андрей Мостовой)
|64′
|35
|Сослан Джанаев
|31
|Ярослав Годзюр
|15
|Ибрагим Цаллагов
90+1′
|5
|Мацей Вилюш
|25
|Иван Новосельцев
|19
|Денис Поляков
|32
|Миха Мевля
|35
|Николай Золотов
|34
|Тимофей Маргасов
|15
|Денис Кулаков
|45
|Иван Миладинович
|44
|Андрей Егорычев
|16
|Кристиан Нобоа
|10
|Эрик Бикфалви
87′
|91
|Александр Кокорин
|88
|Павел Погребняк
|27
|Кирилл Заика
90′
|13
|Петрюс Бумаль
70′75′
|24
|Эльмир Набиуллин
|6
|Рафал Аугустыняк
|17
|Андрей Мостовой
88′
|17
|Николай Димитров
78′
|77
|Дмитрий Полоз
|58
|Отман Эль-Кабир
|9
|Антон Заболотный
75′
|18
|Михал Кухарчик
54′
|87
|Александр Карапетян
|11
|Дмитрий Ефремов
|1
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|10
|Удары (всего)
|6
|5
|Удары в створ
|3
|0
|Штанги, перекладины
|0
|10
|Угловые
|5
|15
|Фолы
|11
|1
|Офсайды
|4
|Главный судья
|Михаил Вилков(Россия, Нижний Новгород)
|Боковой судья
|Антон Аверьянов(Россия, Москва)
|Боковой судья
|Илья Елеференко(Россия, Москва)
|ВАР
|Сергей Иванов(Россия, Ростов-на-Дону)
|Ассистент ВАР
|Антон Кобзев(Россия, Москва)