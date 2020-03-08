«Локомотив» в меньшинстве удержал победу над «Ахматом» в матче РПЛ
МОСКВА, 8 марта. /ТАСС/. Московский «Локомотив» победил дома грозненский «Ахмат» со счетом 1:0 в матче 21-го тура Тинькофф — Российской
МОСКВА, 8 марта. /ТАСС/. Московский «Локомотив» победил дома грозненский «Ахмат» со счетом 1:0 в матче 21-го тура Тинькофф — Российской
Единственный гол на 32-й минуте забил португальский нападающий хозяев Эдер. До этого после просмотра видеоповтора главный арбитр встречи Кирилл Левников отменил гол полузащитника «Локомотива» Гжегожа Крыховяка
Лучшим игроком встречи признан Гилерме. Впервые в истории чемпионата России на матче высшего дивизиона чемпионата страны работала резервный
«Локомотив» прервал серию из трех матчей без побед (одна ничья, два поражения) и поднялся на вторую строчку турнирной таблицы чемпионата, набрав 38 очков в 21 матче. «Ахмат» располагается на 15-м месте, в активе команды 20 очков после 21 тура.
В следующем туре «Локомотив» сыграет в гостях с «Ростовом» 15 марта, «Ахмат» 13 марта примет столичное «Динамо».
|Юрий Семин
|Игорь Шалимов
|Эдер(Алексей Миранчук)
|32′
|Фелипе Визеу
|85′
|1
|Маринату Гильерме
|16
|Евгений Городов
|20
|Владислав Игнатьев
82′
|3
|Максим Ненахов
|5
|Бенедикт Хеведес
|8
|Мирослав Богосавац
|33
|Соломон Кверквелия
84′
|4
|Вилькер Анхель
|17
|Рифат Жемалетдинов
|15
|Андрей Семенов
|59
|Алексей Миранчук
|29
|Владимир Ильин
|7
|Гжегож Крыховяк
|59
|Евгений Харин
|37
|Станислав Магкеев
68′
|19
|Олег Иванов
81′
|14
|Ведран Чорлука
72′
|18
|Андрес Понсе
65′
|31
|Мачей Рыбус
|27
|Фелипе Визеу
71′
|23
|Жоау Мариу
72′80′
|11
|Силва Лима Исмаэл
52′87′
|94
|Дмитрий Рыбчинский
|17
|Аблай Мбенг
|19
|Эдер
89′
|88
|Денис Глушаков
76′
|27
|Мурило
|14
|Раванелли
|3
|Желтые карточки
|3
|1
|Красные карточки
|0
|6
|Голевые моменты
|2
|13
|Удары (всего)
|10
|3
|Удары в створ
|5
|0
|Штанги, перекладины
|1
|2
|Угловые
|7
|11
|Фолы
|14
|2
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Кирилл Левников(Россия, Санкт-Петербург)
|Боковой судья
|Алексей Ширяев(Россия, Ставрополь)
|Боковой судья
|Алексей Стипиди(Россия, Краснодар)
|ВАР
|Алексей Еськов(Россия, Москва)
|Ассистент ВАР
|Тихон Калугин(Россия, Москва)