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21:16 (мск), источник: ТАСС

«Локомотив» в меньшинстве удержал победу над «Ахматом» в матче РПЛ

МОСКВА, 8 марта. /ТАСС/. Московский «Локомотив» победил дома грозненский «Ахмат» со счетом 1:0 в матче 21-го тура Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на «РЖД-Арене» в присутствии 14689 зрителей.

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Источник: РИА "Новости"

Единственный гол на 32-й минуте забил португальский нападающий хозяев Эдер. До этого после просмотра видеоповтора главный арбитр встречи Кирилл Левников отменил гол полузащитника «Локомотива» Гжегожа Крыховяка из-за игры рукой. На 83-й минуте Левников удалил с поля защитника «Локомотива» Соломона Кверквелию за игру рукой в штрафной площади и назначил пенальти в ворота московского клуба. Голкипер хозяев Маринато Гилерме отразил пенальти в исполнении Фелипе Визеу.

Лучшим игроком встречи признан Гилерме. Впервые в истории чемпионата России на матче высшего дивизиона чемпионата страны работала резервный женщина-арбитр Анастасия Пустовойтова. Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин пропустил встречу в связи с удалением в прошлом туре чемпионата в гостевой игре против петербургского «Зенита» (0:0). В его отсутствие обязанности главного тренера исполнял старший тренер Олег Пашинин.

«Локомотив» прервал серию из трех матчей без побед (одна ничья, два поражения) и поднялся на вторую строчку турнирной таблицы чемпионата, набрав 38 очков в 21 матче. «Ахмат» располагается на 15-м месте, в активе команды 20 очков после 21 тура.

В следующем туре «Локомотив» сыграет в гостях с «Ростовом» 15 марта, «Ахмат» 13 марта примет столичное «Динамо».

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10 февраля© Ньюстюб
Локомотив
1:0
Первый тайм: 1:0
Ахмат
Футбол, Премьер-лига, Тур 218.03.2020, 19:00 (МСК UTC+3)РЖД Арена, 14689 зрителей
Главные тренеры
Юрий СеминИгорь Шалимов
Голы
Эдер(Алексей Миранчук)32′
Нереализованные пенальти
Фелипе Визеу85′
Составы команд
1Маринату Гильерме
16Евгений Городов
20Владислав Игнатьев
82′
3Максим Ненахов
5Бенедикт Хеведес
8Мирослав Богосавац
33Соломон Кверквелия
84′
4Вилькер Анхель
17Рифат Жемалетдинов
15Андрей Семенов
59Алексей Миранчук
29Владимир Ильин
7Гжегож Крыховяк
59Евгений Харин
37Станислав Магкеев
68′
19Олег Иванов
81′
14Ведран Чорлука
72′
18Андрес Понсе
65′
31Мачей Рыбус
27Фелипе Визеу
71′
23Жоау Мариу
72′80′
11Силва Лима Исмаэл
52′87′
94Дмитрий Рыбчинский
17Аблай Мбенг
19Эдер
89′
88Денис Глушаков
76′
27Мурило
14Раванелли
Статистика
3Желтые карточки3
1Красные карточки0
6Голевые моменты2
13Удары (всего)10
3Удары в створ5
0Штанги, перекладины1
2Угловые7
11Фолы14
2Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяКирилл Левников(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судьяАлексей Ширяев(Россия, Ставрополь)
Боковой судьяАлексей Стипиди(Россия, Краснодар)
ВАРАлексей Еськов(Россия, Москва)
Ассистент ВАРТихон Калугин(Россия, Москва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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