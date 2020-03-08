«Локомотив» в меньшинстве удержал победу над «Ахматом» в матче РПЛ

Источник: РИА "Новости"

Единственный гол на 32-й минуте забил португальский нападающий хозяев Эдер. До этого после просмотра видеоповтора главный арбитр встречи Кирилл Левников отменил гол полузащитника «Локомотива» Гжегожа Крыховяка из-за игры рукой. На 83-й минуте Левников удалил с поля защитника «Локомотива» Соломона Кверквелию за игру рукой в штрафной площади и назначил пенальти в ворота московского клуба. Голкипер хозяев Маринато Гилерме отразил пенальти в исполнении Фелипе Визеу.

Лучшим игроком встречи признан Гилерме. Впервые в истории чемпионата России на матче высшего дивизиона чемпионата страны работала резервный женщина-арбитр Анастасия Пустовойтова. Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин пропустил встречу в связи с удалением в прошлом туре чемпионата в гостевой игре против петербургского «Зенита» (0:0). В его отсутствие обязанности главного тренера исполнял старший тренер Олег Пашинин.

«Локомотив» прервал серию из трех матчей без побед (одна ничья, два поражения) и поднялся на вторую строчку турнирной таблицы чемпионата, набрав 38 очков в 21 матче. «Ахмат» располагается на 15-м месте, в активе команды 20 очков после 21 тура.