Матчами с участием «Зенита», «Спартака» и ЦСКА завершится 21-й тур РПЛ
ТАСС, 9 марта. Три матча с участием «Зенита», «Спартака» и ЦСКА в понедельник завершат программу 21-го тура Тинькофф — Российской
ТАСС, 9 марта. Три матча с участием «Зенита», «Спартака» и ЦСКА в понедельник завершат программу 21-го тура Тинькофф — Российской
Лидирующий в чемпионате петербургский «Зенит» примет «Уфу». Встреча, главным арбитром которой назначен Алексей Сухой из Люберец, начнется в 19:00 мск. Команда из
«Зениту» в предстоящей встрече не помогут два центральных защитника — травмированный Эммануэль Маммана и дисквалифицированный Бранислав Иванович. Под вопросом участие в игре форвардов Сердара Азмуна, Артема Дзюбы и Себастьяна Дриусси. Команда из
«Краснодар», отстающий от «Зенита» на восемь очков, проведет матч 21-го тура на выезде против «Спартака». Встреча начнется в 16:30 мск, главным арбитром назначен Сергей Лапочкин из
Точно хозяевам поля не помогут вратарь Александр Селихов, полузащитник Наиль Умяров и нападающий Андре Шюррле. В составе «Краснодара»
В стартовом матче воскресенья, который начнется в 14:00 мск, «Ростов» примет ЦСКА. После 20 туров команды набрали по 35 очков, но ростовчане опережают армейцев по дополнительным показателям и занимают четвертую строчку. У хозяев