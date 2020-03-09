Матчами с участием «Зенита», «Спартака» и ЦСКА завершится 21-й тур РПЛ

Источник: ИТАР-ТАСС

Премьер-лига 2019/2020 Тур 21, 9.03.2020, 19:00 Зенит - Уфа -

Лидирующий в чемпионате петербургский «Зенит» примет «Уфу». Встреча, главным арбитром которой назначен Алексей Сухой из Люберец, начнется в 19:00 мск. Команда из Санкт-Петербурга в первом матче после зимней паузы сыграла вничью с «Локомотивом» (0:0) и продолжает лидировать в чемпионате России, имея в активе 46 очков. «Уфа» в прошлом туре на выезде уступила ближайшему преследователю «Зенита» «Краснодару» (0:2) и с 25 очками располагается на девятом месте.

«Зениту» в предстоящей встрече не помогут два центральных защитника — травмированный Эммануэль Маммана и дисквалифицированный Бранислав Иванович. Под вопросом участие в игре форвардов Сердара Азмуна, Артема Дзюбы и Себастьяна Дриусси. Команда из Санкт-Петербурга в нынешнем чемпионате не потерпела ни одного поражения на своем поле. В составе «Уфы» матч пропустят защитники Даниил Круговой и Александр Сухов.

Премьер-лига 2019/2020 Тур 21, 9.03.2020, 16:30 Спартак - Краснодар -

«Краснодар», отстающий от «Зенита» на восемь очков, проведет матч 21-го тура на выезде против «Спартака». Встреча начнется в 16:30 мск, главным арбитром назначен Сергей Лапочкин из Санкт-Петербурга. «Спартак» с 25 очками занимает 10-е место в турнирной таблице премьер-лиги, однако после перерыва красно-белые одержали две победы в дерби над принципиальными соперниками — в рамках чемпионата было обыграно «Динамо» (2:0), а в ¼ финала Олимп — Кубка России команда Доменико Тедеско оказалась сильнее ЦСКА (3:2 в дополнительное время). В той встрече сотрясение мозга получил полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев, его участие в игре с «Краснодаром» остается под вопросом.

Точно хозяевам поля не помогут вратарь Александр Селихов, полузащитник Наиль Умяров и нападающий Андре Шюррле. В составе «Краснодара» из-за травм не сыграют защитники Урош Спайич и Александр Мартынович, а также полузащитник Виктор Классон.

Премьер-лига 2019/2020 Тур 21, 9.03.2020, 14:00 Ростов - ЦСКА -