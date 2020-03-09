Руководитель «Оренбурга» высказался о деталях перехода Куата и не исключил трансфер еще одного казахстанца
Клуб российской
Клуб российской
— Дмитрий Степанович, Исламбек провел свой второй матч за «Оренбург». Сложилось впечатление, что с «Арсеналом» он чувствовал себя увереннее.
— Думаю, он будет прибавлять от игры к игре. Мы знали о его сильных качествах, бойцовских в частности, в обороне он отрабатывает, все достаточно хорошо. Надеемся, что он еще будет прибавлять и приносить пользу команде.
— Как возник вариант с переходом игрока в «Оренбург»?
— Когда я был действующим футболистом, мы приезжали в Алматы, играли товарищеский матч, тогда он обратил на себя внимание. Также у нас работал Евгений Шевелев, он раньше входил в тренерский штаб Юрия Красножана в сборной Казахстана, он посоветовал нам обратить внимание. Мы связались с Исламбеком, поговорили, он был готов к переходу и теперь он у нас, в «Оренбурге».
— У вас есть интерес к другим казахстанским футболистам?
— Исламхан, очень качественный футболист, но он уехал на просмотр в «Зенит», поэтому мы его не рассматривали. В целом, следим за игроками, поскольку с лета нынешнего года казахстанцы не будут легионерами в РПЛ, поэтому отслеживаем чемпионат Казахстана, может быть,
Напомним, что Исламбек Куат перешел в «Оренбург» 1 января 2020 года на правах свободного агента. Ранее, 27-летний полузащитник на протяжении пяти лет выступал за алматинский «Кайрат».
Алибек Кабенов