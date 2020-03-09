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10:26 (мск), источник: Vesti.kz

Руководитель «Оренбурга» высказался о деталях перехода Куата и не исключил трансфер еще одного казахстанца

Клуб российской премьер-лиги «Оренбург» после трансфера Исламбека Куата не исключает приобретение еще одного казахстанского футболиста. Об этом в интервью корреспонденту Vesti.kz рассказал спортивный директор Дмитрий Андреев. Он также раскрыл детали перехода экс-игрока «Кайрата» и прокомментировал его игру после матча последнего тура чемпионата России, в котором оренбуржцы обыграли тульский «Арсенал».

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Источник: РИА "Новости"

— Дмитрий Степанович, Исламбек провел свой второй матч за «Оренбург». Сложилось впечатление, что с «Арсеналом» он чувствовал себя увереннее.

— Думаю, он будет прибавлять от игры к игре. Мы знали о его сильных качествах, бойцовских в частности, в обороне он отрабатывает, все достаточно хорошо. Надеемся, что он еще будет прибавлять и приносить пользу команде.

— Как возник вариант с переходом игрока в «Оренбург»?

— Когда я был действующим футболистом, мы приезжали в Алматы, играли товарищеский матч, тогда он обратил на себя внимание. Также у нас работал Евгений Шевелев, он раньше входил в тренерский штаб Юрия Красножана в сборной Казахстана, он посоветовал нам обратить внимание. Мы связались с Исламбеком, поговорили, он был готов к переходу и теперь он у нас, в «Оренбурге».

— У вас есть интерес к другим казахстанским футболистам?

— Исламхан, очень качественный футболист, но он уехал на просмотр в «Зенит», поэтому мы его не рассматривали. В целом, следим за игроками, поскольку с лета нынешнего года казахстанцы не будут легионерами в РПЛ, поэтому отслеживаем чемпионат Казахстана, может быть, кто-то еще появится.

Напомним, что Исламбек Куат перешел в «Оренбург» 1 января 2020 года на правах свободного агента. Ранее, 27-летний полузащитник на протяжении пяти лет выступал за алматинский «Кайрат».

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Алибек Кабенов  

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