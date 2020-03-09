«У меня есть желание играть за Казахстан». Экс-игрок «Вердера» и участник Олимпиады рассказал о выборе сборной

«Мои родители и сестры родились в Казахстане. Я был там два раза, хорошая страна, мне нравится, мои корни оттуда. В последний раз я был в Казахстане десять лет назад, летал к родственникам.м По поводу сборной. Мы уже общались (с федерацией), посмотрим, можно ли получить паспорт. Но желание играть за сборную Казахстана у меня есть. Я разговаривал с Константином Энгелем, мы вместе с ним играли в “Ингольштадте”. Он сказал, что ему было приятно играть за сборную. Меркель? Нет, я с ним не знаком. Если говорить про казахстанские клубы, конкретных предложений не было. Да, мы общались, но не более», — сказал Бауэр.