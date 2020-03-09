«У меня есть желание играть за Казахстан». Экс-игрок «Вердера» и участник Олимпиады рассказал о выборе сборной

В матче 21-го тура РПЛ он сыграл против «Оренбурга» — нового клуба казахстанца Исламбека Куата. Бауэр заработал удаление, а его команда потерпела поражение. После неудачной игры он рассказал корреспонденту Vesti kz, были ли предложения от клубов с исторической родины.
«Мои родители и сестры родились в Казахстане. Я был там два раза, хорошая страна, мне нравится, мои корни оттуда. В последний раз я был в Казахстане десять лет назад, летал к родственникам.м По поводу сборной. Мы уже общались (с федерацией), посмотрим, можно ли получить паспорт. Но желание играть за сборную Казахстана у меня есть. Я разговаривал с Константином Энгелем, мы вместе с ним играли в “Ингольштадте”. Он сказал, что ему было приятно играть за сборную. Меркель? Нет, я с ним не знаком. Если говорить про казахстанские клубы, конкретных предложений не было. Да, мы общались, но не более», — сказал Бауэр.
Напомним, что 24-летний Бауэр родился в семье эмигрантов из Казахстана, которые прибыли в Германию в 1994 году. В 2015 году его приглашали в сборную Казахстана, но он отклонил вызов, хотя и не исключил, что в будущем может передумать.
В нынешнем сезоне РПЛ Бауэр провел за «Арсенал» 14 матчей, забил один гол и оформил ассист. В Германии фулбек защищал цвета таких клубов, как «Вердер», «Ингольштадт» и «Нюрнберг». Ранее в составе олимпийской сборной Германии Бауэр участвовал в Олимпийских играх 2016 в Рио-де-Жанейро, а также играл на чемпионате мира до 20 лет.