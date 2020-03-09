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11:05 (мск), источник: Vesti.kz

«Аршавину интересно посмотреть». Комментатор «Матч ТВ» — об адаптации Куата и потенциале Зайнутдинова в РПЛ

По первым матчам за «Оренбург» еще рано делать выводы об адаптации Исламбека Куата в российской премьер-лиге, считает комментатор телеканала «Матч ТВ» Семен Зигаев, который комментировал матч клуба казахстанца против «Арсенала». Специалист отметил, что считает правильным отмену статуса легионера для граждан ЕАЭС, а также высказался о потенциале Бахтиера Зайнутдинова, играющего в «Ростове».

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Источник: AP 2020

— Семен, вы работали на матче «Оренбург» — «Арсенал». До этой игры знали ли вы о существовании такого футболиста, как Исламбек Куат?

— Конечно, я знаю такого игрока. У нас ведь есть хороший вариант изучить Куата, поскольку на канале «Матч ТВ» работает Андрей Сергеевич Аршавин, который играл в Казахстане и, в частности, вместе с Исламбеком. Сейчас Аршавину интереснее смотреть «Оренбург», ведь там играет его бывший одноклубник.

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Первый матч Исламбека с «Крыльями Советов» я не очень внимательно смотрел. Тяжело сказать о впечатлениях по одной — двум или даже десяти играм. Он ведь приехал из другой страны. Да, «Оренбург» в ста километрах от Казахстана, но как ни крути, здесь отличается менталитет. Промежуточный вывод можно будет сделать летом. Но я знаю, что у Исламбека огромная армия болельщиков в Казахстане и теперь пристальнее следят за «Оренбургом», даже, допустим, когда выставляют фотографии игроков в социальных сетях, если там нет Куата, то появляются вопросы от казахстанских поклонников.

— Со старта следующего сезона РПЛ будет отменен статус легионера для граждан из ЕАЭС. Как вы относитесь к такому решению?

— Абсолютно правильное решение. Лимит — это не самая классная история. Да, с одной стороны, это возможность получать больше игровой практики и прогрессировать, но с другой — это все искусственно. Раньше не было лимита, и все равно появилось поколение Аршавина, Кержакова.

— Есть ли у вас ассоциации с казахстанским футболом, помимо Андрея Аршавина?

— Ну там и Андрей Тихонов выступал, много ребят приезжало. Плюс сборные России и Казахстана недавно играли между собой, и мне очень понравился Казахстан в гостевом матче. Это был один из самых сложных матчей в плане психологии для команды Черчесова. Вроде Россия играла неплохо, но долго не могли забить. Я для себя отметил, что Казахстан играл в обученный футбол, они понимают свои сильные и слабые стороны. Это нормально, нужно двигаться постепенно, надо выращивать молодых футболистов.

— Пожалуй, сейчас самый известный казахстанский футболист в РПЛ — это Бахтиер Зайнутдинов. Что скажете о нем?

— Да, мне доводилось работать несколько домашних матчей «Ростова» в этом сезоне. В частности, видел матч против «Тамбова», где играл Бахтиер. Мне кажется, в его случае есть один большой минус — в «Ростове» очень серьезная линия полузащиты, возможно, сильнейшая в РПЛ. Есть Норманн, Еременко, Попов, появился Мамаев, но при этом Бахтиер тренируется, играет с этими ребятами и периодически выигрывает у них конкуренцию и с помощью этого прогрессирует. По мне, у Зайнутдинова очень серьезное будущее, если он не остановится в развитии. С одной стороны круто, когда у тебя сильные партнеры, но с другой, молодому игроку нужна практика, если у него получится сохранить баланс, то его ждет многое.

Напомним, на данный момент в чемпионате России выступают три казахстанских футболиста — Исламбек Куат в «Оренбурге», Бахтиер Зайнутдинов в «Ростове» и Акмаль Бахтияров в «Сочи».

Алибек Кабенов  

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