«Пока адаптируюсь, еще не совсем привычно». Исламбек Куат высказался о дебюте в РПЛ
Казахстанский полузащитник «Оренбурга» Исламбек Куат поделился первыми впечатлениями от игры в российской
Казахстанский полузащитник «Оренбурга» Исламбек Куат поделился первыми впечатлениями от игры в российской
Напомним, в 21-м туре РПЛ команда казахстанца обыграла тульский «Арсенал» (2:0). Куат провел на поле 65 минут.
«Пока я адаптируюсь, еще не совсем привычно, но в дальнейшем буду прибавлять и стараться принести команде пользу. Что касается двух сыгранных матчей, с “Крыльями Советов” у нас
В ближайшие дни на Vesti.kz будет опубликовано развернутое интервью с Куатом, в котором он расскажет, предлагал ли ему «Кайрат» новый контракт, стоит ли вызывать в сборную Казахстана Георгия Жукова, отличается ли его зарплата в России от той, что была раньше, и как относится к тому, что «Астана» играет домашние матчи в Алматы.
На данный момент «Оренбург» набрал 23 очка в РПЛ-2019/20 и располагается на 11-й позиции из 16 участников, имея при этом матч в запасе. В следующей игре клуб Куата 11 марта в 22:30 по времени
Алибек Кабенов