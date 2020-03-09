«Пока адаптируюсь, еще не совсем привычно». Исламбек Куат высказался о дебюте в РПЛ

Напомним, в 21-м туре РПЛ команда казахстанца обыграла тульский «Арсенал» (2:0). Куат провел на поле 65 минут.

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«Пока я адаптируюсь, еще не совсем привычно, но в дальнейшем буду прибавлять и стараться принести команде пользу. Что касается двух сыгранных матчей, с “Крыльями Советов” у нас как-то не пошло, а с “Арсеналом” наоборот — забили, держали счет, а во втором тайме увеличили преимущество. Желтые карточки? В первой игре я не доставал соперника, срыв атаки, это моя работа, я не должен допускать контратаки на наши ворота. Стараюсь не нарушать правила, но иногда приходится», — отметил Исламбек.

В ближайшие дни на Vesti.kz будет опубликовано развернутое интервью с Куатом, в котором он расскажет, предлагал ли ему «Кайрат» новый контракт, стоит ли вызывать в сборную Казахстана Георгия Жукова, отличается ли его зарплата в России от той, что была раньше, и как относится к тому, что «Астана» играет домашние матчи в Алматы.

На данный момент «Оренбург» набрал 23 очка в РПЛ-2019/20 и располагается на 11-й позиции из 16 участников, имея при этом матч в запасе. В следующей игре клуб Куата 11 марта в 22:30 по времени Нур-Султана в гостях встретится с «Сочи», за который выступает полузащитник молодежной сборной Казахстана Акмаль Бахтияров.